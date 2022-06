Conflict Coaching for Assertiveness/Coaching vers un style de résolution de conflits assuré 

Conflict Coaching for Assertiveness – Supplied Photo

Dear CCMS Practitioner,

I regularly receive feedback that I am aggressive, rude and abrupt. I am trying to get my point across, but it seems to be lost in my delivery. Can you help me?

We can certainly help you! The CCMS Practitioners offer Alternative Dispute Resolution (ADR) support to both military and civilian employees. One of our many services is conflict coaching. This service is often used for two different reasons. First, when one wishes to engage in a difficult discussion with someone else, one-on-one, but needs a little practice or added skills to engage. Second, to develop one’s conflict management skills. Conflict coaching is a goal-based process by way of confidential one-on-one sessions with a Conflict Coach. Typically, conflict coaching consists of three to six sessions at regular intervals (every week or so). Though in-person sessions are preferred, conflict coaching can be conducted by other means such as telephone, e-mail and video-teleconference.

Our Conflict Coaches have great tools and models they can teach you to assist with getting your message across in a clear, concise and assertive manner. Perhaps you may also wish to discuss your verbal and non-verbal language with your coach to ensure your messaging is aligned.

Please contact your local CCMS office for more information and to learn how you can connect with a Practitioner. If military, directly connect with your local CCMS Agent who can initiate the referral process.

Assertively yours,

CCMS Practitioner

*Defence Team members can contact a CCMS agent toll free at 1-833-328-3351, M-F between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m. EST. Additional details related to CCMS locations and services are available on the ICCM web page

Cher Praticien SGCP ,

Je reçois souvent des commentaires indiquant que je suis à l’occasion brusque, impolie et même agressif. J’essaie de faire passer mon message, mais il semble être perdu dans ma livraison. Pouvez-vous m’aider?

Nous pouvons certainement vous aider ! Les praticiens des SGCP offrent un soutien au mode alternatif de résolution de conflits (MARC) aux membres militaires et employés de la Défense. L’un de nos nombreux services est le coaching en matière de résolution de conflits. Ce service est souvent utilisé pour deux raisons différentes. En premier lieu, lorsque l’on souhaite avoir une discussion difficile avec quelqu’un d’autre, en tête-à-tête, mais qu’on a besoin d’un peu de pratique ou de compétences supplémentaires pour entamer la discussion. En deuxième lieu, pouvoir développer ses compétences en gestion de conflits. Le coaching en résolution de conflits est un processus basé sur des objectifs par le biais de sessions individuelles et confidentielles avec un coach en résolution de conflits. Règle générale, le coaching de conflits se compose de trois à six séances à intervalles régulières (chaque semaine, environ). Bien que les séances en personne soient préférées, le coaching en résolution de conflit peut être mené par d’autres moyens tels que par téléphone, courriel électronique et vidéo-conférence.

Nos coaches en résolution de conflits ont d’excellents outils et modèles qu’ils peuvent vous apprendre pour vous aider à faire passer votre message de manière claire, concise et assurée. Il serait peut-être avantageux de discuter votre langage verbal et non verbal avec votre coach pour vous assurer que vos messages sont alignés.

Veuillez contacter le bureau des Services de gestion de conflits et plaintes (SGCP) pour plus d’informations et pour savoir comment vous recevoir du coaching d’un praticien. Si vous êtes membre militaire, contactez votre Agent SGCP local afin d’être référé aux services d’un praticien.

Bien à vous, assurément !

Praticien SGCP

*Contactez un agent SGCP sans frais à 1-833-328-3351 cinq jours par semaines, de 0700-1900 heure normale de l’est. Des détails additionnels sur les locations et services offerts par les centres SGCP sont disponibles sur le site internet GICP