Government of Canada provides an update on the operationalization of the CC-295 Kingfisher

May 4, 2022 – Ottawa, Ontario – Department of National Defence / Canadian Armed Forces

A modern and capable military is critical to Canada’s domestic security and our contribution on the world stage. This includes our role in domestic maritime search and rescue. That’s why the Government of Canada is acquiring a fleet of 16 new fixed-wing search and rescue sensor-equipped aircraft – the CC-295 Kingfisher – to replace existing fixed-wing search and rescue (SAR) aircraft.

The initial operational capability of the CC-295 has recently been delayed from the summer of 2022 to the 2025-2026 timeframe. This is due to the extended timelines associated with the design and development of the capability, along with other factors such as unforeseen technical issues, as well as the impacts of COVID-19, that have compounded the complexity of the project and the volume of remaining work. While the delay is unfortunate, these types of issues are not unusual given the complexity of the capability being developed.

It is crucial the Canadian Armed Forces (CAF) maintain a SAR capability across Canada, which is why an approach has been implemented to maintain SAR coverage using existing fleets until the new CC-295 capability is operational.

The provision of search and rescue services is a critical mission for the CAF. We are taking appropriate action to ensure this vital service will continue to be available for those in need, while also taking the time necessary to procure the right aircraft for Canada – not only to deliver the required platforms and capacity to our CAF members, but also to ensure that those capabilities satisfy our operational requirements.

Canada’s new and modern search and rescue CC-295 fleet will allow the Royal Canadian Air Force (RCAF) to conduct more effective search and rescue missions in all weather conditions, including in reduced visibility, and at long range.

We continue to work, in close cooperation with Airbus, to ensure that the challenges are addressed in a timely manner so that the CC-295 can take its role as Canada’s fixed-wing SAR aircraft.

Quick Facts

The retirement of the CC-115 Buffalo and extended timeline to achieve an initial operating capability (IOC) for the CC-295 Kingfisher means an interim solution to fixed-wing SAR coverage is required. To ensure ongoing coverage, the Canadian Armed Forces will continue to rely on the existing CC-130 Hercules aircraft until the CC-295 is able to assume SAR operations.

Fixed-wing search and rescue coverage in Search and Rescue Region Victoria is being provided by the CC-130H Hercules from 435 Squadron in Winnipeg. Interim SAR coverage in Search and Rescue Region Victoria is currently being provided by 435 Squadron operating CC-130H Hercules aircraft out of Winnipeg. Beginning at the end of May 2022, two CC-130H Hercules will deploy to Comox, B.C., to be operated directly from there. The interim coverage plan will remain flexible and can be adjusted as required.

Search and Rescue Region Victoria will have ongoing support from the CH-149 Cormorant helicopter – a highly-capable SAR aircraft based at 442 Squadron in Comox, B.C. For fixed-wing support for missions at sea, in addition to the CC-130, Joint Rescue Coordination Centre Victoria may also call upon the Royal Canadian Air Force’s 407 Squadron CP-140 Auroras and U.S. Coast Guard fixed-wing aircraft to support a Cormorant if needed.

The CC-295 Kingfisher will operate from 19 Wing Comox, 8 Wing Trenton, Ont., 14 Wing Greenwood, N.S., and 17 Wing Winnipeg, Man.; the same locations currently providing search and rescue services across the country.

Through the contract, currently valued at $2.9B (including taxes), Canada is acquiring a fleet of 16 new fixed-wing search and rescue sensor-equipped aircraft – the CC-295 Kingfisher.

In addition to providing 16 new aircraft, as part of the contract, Airbus has constructed a new simulator-equipped training centre in Comox, B.C., and will provide training, maintenance and support services for the delivered aircraft.

Le gouvernement du Canada fait le point sur l’opérationnalisation du CC-295 Martin-pêcheur

Le 4 mai 2022 – Ottawa (Ontario) – Ministère de la Défense nationale/Forces armées canadiennes

Des forces militaires modernes et aptes au combat font partie intégrante de notre capacité à assurer la sécurité nationale du Canada et à apporter une contribution sur la scène mondiale. Elles jouent également un rôle essentiel dans les missions de recherche et sauvetage (SAR) maritimes au pays. C’est pourquoi le gouvernement du Canada fait l’acquisition d’une flotte de 16 nouveaux aéronefs CC-295 Martin-pêcheur, appareils de recherche et sauvetage à voilure fixe dotés de capteurs, pour remplacer la flotte actuelle d’aéronefs SAR à voilure fixe.

La capacité opérationnelle initiale (COI) du CC-295 a récemment été reportée de l’été 2022 à l’exercice 2025‑2026. Ce retard est attribuable à la prolongation des délais associés à la conception et à l’élaboration de la capacité, ainsi qu’à d’autres facteurs comme les difficultés techniques imprévues et les répercussions de la pandémie de COVID-19, qui se sont ajoutées à la complexité du projet et au volume de travail restant. Bien que ce retard soit regrettable, ces types de problèmes ne sont pas inhabituels compte tenu de la complexité de la capacité en cours d’élaboration.

Il est essentiel pour les Forces armées canadiennes (FAC) de maintenir une capacité de recherche et de sauvetage dans l’ensemble du pays, c’est pourquoi une approche a été mise en œuvre pour conserver une couverture des services de SAR en utilisant les flottes existantes jusqu’à ce que les CC-295 puissent s’acquitter des opérations.

La prestation de services de recherche et sauvetage est une mission essentielle pour les FAC. Nous prenons les mesures qui s’imposent pour nous assurer que ce service essentiel restera à la disposition de ceux qui en ont besoin, tout en prenant le temps nécessaire d’acquérir les bons aéronefs pour le Canada, non seulement pour fournir les plateformes et les capacités requises aux membres des FAC, mais également pour nous assurer que ces capacités répondent aux exigences opérationnelles.

La nouvelle flotte moderne d’aéronefs de recherche et de sauvetage CC-295 du Canada permettra à l’Aviation royale canadienne (ARC) de mener des missions de recherche et sauvetage plus efficaces dans toutes les conditions météorologiques, y compris en situation de visibilité réduite et à longue distance.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec Airbus pour veiller à ce que les problèmes soient réglés en temps opportun pour que le CC-295 puisse être mis en service en tant qu’aéronef SAR à voilure fixe du Canada.

En bref

La mise hors service des aéronefs CC-115 Buffalo et le retard relativement à la COI du CC-295 Martin-pêcheur font apparaître la nécessité d’adopter une solution provisoire pour assurer la couverture d’aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe. Ainsi, pour garantir une couverture sans interruption, les Forces armées canadiennes tireront parti des aéronefs CC-130 Hercules existants jusqu’à ce que les CC-295 puissent s’acquitter des opérations SAR.

La couverture des services de recherche et de sauvetage à voilure fixe dans la région de recherche et de sauvetage à Victoria sera assurée par les CC-130H Hercules du 435 e Escadron à Winnipeg au Manitoba. Au cours de la période de SAR très chargée, un détachement de CC-130H Hercules du 435 e Escadron sera basé à la 19 e Escadre Comox, en C.‑B., avec tout le personnel de soutien nécessaire. Le plan de couverture provisoire demeurera souple et pourra être ajusté au besoin.

En plus de fournir 16 nouveaux aéronefs, dans le cadre du contrat, Airbus a construit un nouveau centre d’instruction muni de simulateurs à Comox, en C.‑B., et fournira des services de formation, d’entretien et de soutien pour les appareils livrés.