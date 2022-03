Improving Land Forces capabilities for airspace coordination and monitoring

March 14, 2022 – Ottawa, ON – National Defence / Canadian Armed Forces

Situational awareness across air, land and sea, is key to successful military operations and supporting the safety and security of our land forces while on operations. It helps alert troops to any incoming direct or indirect fire, monitor unmanned aerial systems and other enemy aircraft, and prevent friendly fire incidents. That’s why, through the Airspace Coordination Centre Modernization (ASCCM) project, we are improving land forces capabilities for airspace monitoring and coordination.

To this end, the Government of Canada has now completed the final significant acquisition under the ASCCM project. In December 2021, Canada signed an $8.6 million (USD) acquisition and in-service support contract with Elbit Systems UK. The contract will deliver the last software required for the complete modernization of CAF’s Airspace Coordination Centres (ASCC). Delivery of these remaining software components is expect by June 2022.

Once fully modernized, the ASCCs – which can either be integrated into land vehicles or be set-up remotely in various infrastructure spaces – will be a digitally based, information-sharing system that is interoperable with allies and integrated with military and civilian airspace control systems.

Under the ASCCM project, a total estimated value of $44 million, we have also augmented the current ASCC capabilities by delivering:

Five upgraded Light Armoured Vehicles (LAV) 6.0 configured as new Airspace Coordination Centres;

Five Medium Support Vehicle System Specially Equipped Vehicle Shelters (ISO container-based workspaces) specially equipped as new ASCCs

New data link radios (to maintain digital communications between ground, air, and navy systems), laptops, and Land Command Support Systems applications for use in the LAV and mobile shelters;

New airspace coordination software; and

Simulation and training tools.

Initial Operational Capability of the ASCCs is expected in November 2022, with Full Operational Capability in November 2023.

“Coordination between activities happening on the ground with those in the air is important to keep our soldiers safe and effective while on operations. I am pleased that we are taking another step towards delivering the tools and equipment the Canadian Armed Forces needs to improve their capabilities for airspace coordination and monitoring.”

The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

Quick Facts

Canadian Army airspace coordination is done through Airspace Coordination Centres (ASCC). ASCCs are primarily staffed by members of 4 th Artillery Regiment (General Support), Royal Canadian Artillery at CFB Gagetown.

Artillery Regiment (General Support), Royal Canadian Artillery at CFB Gagetown. The ASCCs are generally operated out of converted Light Armoured Vehicles 6.0, or mobile shelters (container-based workspaces) fitted for the purpose as ASCCs.

The current capability consists of five ASCC mounted in Light Armoured Vehicle II Bison vehicles as well as the components to make five portable ASCCs that, if necessary, can be set up in buildings or trucks. The equipment was originally purchased in the early 2000s, and was due to be upgraded.

The software being delivered by Elbit Systems UK will ensure a fully integrated picture of the regional airspace.

ASCCs are mainly used on international deployments – for example one was deployed to Haiti to support disaster relief operations following an earthquake. However, they can also be used domestically to support security efforts such as the 2010 Olympics in Vancouver, and the G8 and G20 Summits in Ontario.

Amélioration des capacités des forces terrestres en matière de coordination et de surveillance de l’espace aérien

Le 14 mars 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

La connaissance de la situation dans les airs, sur terre et en mer est essentielle à la réussite des opérations militaires et pour assurer la sécurité de nos forces terrestres au cours des opérations. Elle permet notamment d’alerter les troupes en cas de tir direct ou indirect, de surveiller les systèmes d’aéronef sans pilote et autres aéronefs ennemis, et de prévenir les tirs fratricides. C’est pourquoi, par l’entremise du projet Modernisation du Centre de coordination de l’espace aérien (MCCEA), nous améliorons les capacités des forces terrestres sur le plan de la coordination et de la surveillance de l’espace aérien.

À cette fin, le gouvernement du Canada a maintenant conclu la dernière acquisition importante prévue dans le cadre du projet MCCEA. En effet, en décembre 2021, le Canada a attribué un contrat d’acquisition et de soutien en service d’une valeur de 8,6 millions de dollars américains à l’entreprise Elbit Systems UK. Ce contrat prévoit la livraison du dernier logiciel nécessaire à la modernisation complète des centres de coordination de l’espace aérien (CCEA) des Forces armées canadiennes (FAC). Ces derniers composants logiciels devraient être livrés d’ici juin 2022.

Une fois entièrement modernisés, les CCEA – qui peuvent être intégrés à des véhicules terrestres ou être installés à distance dans divers espaces d’infrastructure – constitueront un système numérique d’échange de renseignements interopérable avec les alliés et intégré aux systèmes militaires et civils de contrôle de l’espace aérien.

Dans le cadre du projet MCCEA, d’une valeur approximative de 44 millions de dollars, nous avons aussi renforcé les capacités actuelles des CCEA au moyen des livrables suivants :

cinq véhicules blindés légers (VBL) 6.0 modernisés et configurés pour être utilisés comme nouveaux CCEA;

cinq abris pour système de véhicule de soutien moyen spécialement équipé (espaces de travail aménagés dans des conteneurs ISO) qui seront utilisés comme nouveaux CCEA;

nouveaux postes de liaison de données (pour maintenir les communications numériques entre les systèmes terrestres, aériens et marins), ordinateurs portatifs et applications pour le Système de soutien du commandement de la Force terrestre, qui seront utilisés dans les VBL et les abris mobiles;

nouveau logiciel de coordination de l’espace aérien;

outils de simulation et d’entraînement.

La capacité opérationnelle initiale des CCEA est prévue en novembre 2022, tandis que la capacité opérationnelle totale est prévue en novembre 2023.

« La coordination entre les activités se déroulant au sol et celles se déroulant dans les airs est essentielle pour assurer la sécurité et l’efficacité de nos soldats lorsqu’ils participent à des opérations. Je suis heureuse que nous prenions d’autres mesures pour fournir aux Forces armées canadiennes les outils et l’équipement dont elles ont besoin pour améliorer leurs capacités sur le plan de la coordination et de la surveillance de l’espace aérien. »

L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

L’Armée canadienne assure la coordination de l’espace aérien par l’entremise des centres de coordination de l’espace aérien (CCEA). Le personnel de ces derniers est principalement composé de membres du 4 e Régiment d’artillerie (Appui général) de l’Artillerie royale canadienne, à la BFC Gagetown.

Régiment d’artillerie (Appui général) de l’Artillerie royale canadienne, à la BFC Gagetown. Les CCEA sont généralement exploités à partir de véhicules blindés légers 6.0 convertis ou d’abris mobiles (espaces de travail aménagés dans des conteneurs) aménagés pour servir de CCEA.

À l’heure actuelle, il existe cinq CCEA installés à bord de véhicules blindés légers II Bison, et l’Armée possède aussi les composantes pour constituer cinq CCEA portatifs qu’il est possible d’aménager, au besoin, dans des immeubles ou des camions. L’équipement a été acheté au début des années 2000 et devait être mis à niveau.

Le logiciel qui sera livré par l’entreprise Elbit Systems UK permettra d’avoir une image entièrement intégrée de l’espace aérien régional.

Les CCEA sont principalement utilisés dans le cadre d’opérations internationales – par exemple, un CCEA a été envoyé en Haïti pour soutenir les opérations de secours aux sinistrés à la suite du tremblement de terre qui y était survenu. Ils peuvent aussi être utilisés au Canada pour appuyer des efforts de sécurité, comme ce fut le cas lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et au cours des sommets du G8 et du G20, en Ontario.