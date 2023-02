Military widow writes book to provide better grief support

Grief Ally: Helping People you Love Cope with Death, Loss, and Grief – Supplied photo

In 2019, Aly Bird received a call that no one ever expects.

Her spouse, Cpl William Vant Erve – a firefighter at 19 Wing Comox- died unexpectedly in a hiking accident. She became a widow at 30 years old, without any understanding of how to live with a life-changing loss.

Aly soon recognized that there must be a change how our culture handles grief; Aly is committed to building a support and educational network for those who have experienced an earth-shattering loss. But also for the people who are often overlooked: the griever’s loved ones and trusted support system.

In her new book, Grief Ally: Helping People you Love Cope with Death, Loss, and Grief, Aly offers a road map with step-by-step advice for the courageous and dedicated individuals who are willing and able to show up for the people they care about with unconditional love, empowerment, and respect who are experiencing deep grief.

“I wrote Grief Ally for anyone who wants to show up to help someone they love after a heartbreaking loss,” shares Aly.

Whether you want to support a dear friend, the spouse of a colleague, or a member of your unit, Grief Ally is a resource that answers the popular questions you encounter in a grief support role: What do I do? How do I help? How do I not make this worse?

You can’t take the pain of loss away from someone, but by following the steps in this empowering new guide you can become a skilled and passionate advocate for the bereaved.

Grief Ally is now available to purchase; to learn more about Aly – or to access her book – visit

alybird.com.

——

En 2019, Aly Bird a reçu un appel auquel personne ne s’attend jamais.

Son conjoint, le Cpl William Vant Erve – un pompier de la 19e Escadre Comox – est décédé de façon inattendue dans un accident de randonnée. Elle est devenue veuve à l’âge 30 ans, sans savoir comment vivre avec la perte qui a changé sa vie.

Aly a vite compris qu’il fallait changer la façon dont notre culture gère le deuil. Aly s’est engagée à créer un réseau de soutien et d’éducation pour ceux qui ont vécu une perte bouleversante – mais aussi pour les personnes qui sont souvent oubliées : les proches de la personne en deuil et son système de soutien de confiance.

Dans son nouveau livre, Grief Ally : Helping People you Love Cope with Death, Loss, and Grief, Aly offre une feuille de route avec des conseils étape par étape pour les personnes courageuses et dévouées qui veulent et peuvent se présenter aux personnes qu’elles aiment avec un amour inconditionnel, de l’autonomie et du respect et qui vivent un deuil profond.

“J’ai écrit Grief Ally pour tous ceux qui veulent aider un être cher après une perte déchirante”, explique Aly.

Que vous souhaitiez soutenir un ami cher, le conjoint d’un collègue ou un membre de votre unité, Grief Ally est une ressource qui répond aux questions les plus courantes que vous rencontrez dans votre rôle de soutien aux personnes en deuil : Que dois-je faire ? Comment puis-je aider ? Comment ne pas aggraver la situation ?

Vous ne pouvez pas faire disparaître la douleur du a la perte d’une personne, mais en suivant les étapes de ce nouveau guide stimulant, vous pouvez devenir un bienfaiteur compétent et passionné des personnes endeuillées.

Grief Ally est maintenant disponible à la vente; pour en savoir plus sur Aly – ou pour consulter son livre – visitez alybird.com.