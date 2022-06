Minister Anand Marks 5th Anniversary of Canada’s Defence Policy

June 7, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

Today, Anita Anand, Minister of National Defence, marked the 5th anniversary of Canada’s defence policy, Strong, Secure, Engaged (SSE). Launched in 2017, SSE remains an ambitious yet realistic plan that outlines Canada’s defence priorities over 20 years.

Recognizing that Canada cannot meet its defence needs without the dedicated, motivated and highly skilled people who work tirelessly to defend Canada and promote Canadian values and interests at home and abroad, SSE puts our people at the centre of everything that we do, increasing support to our Canadian Armed Forces personnel, to their families, support to their careers, and to establishing a more diverse and resilient Defence Team.

Canada’s defence policy committed to significant investments to provide the Canadian Armed Forces with the equipment, infrastructure, technologies and capabilities needed to meet modern and complex challenges at home and around the world, and it established stable, predictable and realistic long-term funding for National Defence.

Much has been accomplished over the past five years, but we still have many important initiatives underway. SSE remains our roadmap for National Defence over the coming years, as we look to adapt to an evolving security environment that has changed significantly since the policy’s launch. Increasing threats by state and non-state actors, shifting power dynamics, and above and below threshold operations continue to cause uncertainty and instability into an increasingly strained geopolitical environment.

For these reasons, Canada, alongside our partners must continue to press forward, to invest in leading-edge technologies, to innovate and modernize our capacities and capabilities, and to enable our people to better anticipate, adapt and act – as we defend Canadian interests at home and support our partners and allies by upholding the rules-based international order.

“As we look back on the last five years of Strong, Secure, Engaged, we can be proud of what we have accomplished. But we must also look to the future to ensure we can meet the challenges of the evolving defence and security environment. In the face of a changing world, we are conducting a swift update of Canada’s defence policy over the coming months, as announced in Budget 2022. This will help us harmonize current and planned projects with new and emerging priorities, and will integrate and align our efforts to maintain a cohesive, comprehensive, and responsive defence policy that reflects our evolving reality and enables the Canadian Armed Forces to conduct the difficult tasks we ask of them.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

Quick Facts

Canada’s defence policy, Strong, Secure, Engaged comprises more than 100 initiatives that includes 342 capital projects and 87 non-capital initiatives. As we mark the 5 th anniversary of SSE, we take pride in the work completed to date which includes:

anniversary of SSE, we take pride in the work completed to date which includes: We have made strong progress on improving project approval rates. The Equipment, Information Management, and Infrastructure project portfolio is 75% completed or in the later stages of the procurement process [as of 31 May 2022].

In partnership with Canadian industry, we are delivering the right equipment, at the right time, to the Canadian Armed Forces. For example, we are moving ahead with a new fleet of 88 state-of-the-art fighters jets the most significant investment in decades. And we are procuring six Arctic Offshore Patrol Ships, two of which have been delivered to the Royal Canadian Navy, with a third vessel – HMCS Max Bernays – set to be delivered in the fall.

Significant progress was made in the areas of military and civilian human resources, research and development and international policy non-capital initiatives. Currently this work is 71 % complete or in the Implementation phase including the difficult but essential tasks of CAF reconstitution, prioritizing reconciliation efforts and building a more inclusive and diverse Defence Team suited for the 21st century free from harassment, discrimination and sexual misconduct.

We are Strong at home, when:

We invest in our people. In March, the Total Health and Wellness Strategy was launched. In addition, we have made great progress on the delivery of new Health Care Centers to our bases with 5 out of the 10 at Initial Operating Capability.

We reduce our carbon foot print. Our first fully Net Zero carbon facility is located at CFB Gagetown.

We are Secure in North America as:

We advance NORAD modernization efforts.

We invest in the Future Force with new equipment like the Arctic and Offshore Patrol Ships. The first ship, HMCS Harry DeWolfe, participated in Operation NANOOK in Canada’s north, as well as the United States-led counter-drug Operation CARIBBE, and completed a circumnavigation of North America.

We are Engaged in the world:

By deploying approximately 1,400 CAF members in Central and Eastern Europe as part of NATO assurance and deterrence measures under Operation REASSURANCE.

La ministre Anand souligne le 5e anniversaire de la politique de défense du Canada

Le 7 juin 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Aujourd’hui, la ministre de la Défense nationale Anita Anand a souligné le 5e anniversaire de la politique de défense du Canada Protection, Sécurité, Engagement (PSE). Lancée en 2017, la politique PSE demeure un plan ambitieux, mais réaliste, qui décrit les priorités en matière de défense du Canada pour les 20 prochaines années.

Reconnaissant que le Canada ne peut pas répondre à ses besoins en matière de défense sans les personnes dévouées, motivées et hautement qualifiées qui travaillent sans relâche pour défendre le Canada et promouvoir les valeurs et les intérêts canadiens au pays et à l’étranger, la politique PSE place ces personnes au centre de tout ce que nous faisons, en offrant un meilleur soutien aux membres des Forces armées canadiennes et à leurs familles, en appuyant leur cheminement professionnel et en contribuant à rendre l’Équipe de la Défense plus diversifiée et résiliente.

La politique de défense du Canada prévoyait des investissements importants pour fournir aux Forces armées canadiennes l’équipement, l’infrastructure, les technologies et les capacités nécessaires pour relever les défis modernes et complexes au pays et partout dans le monde. De plus, elle établissait un financement à long terme stable, prévisible et réaliste pour la Défense nationale.

Beaucoup de choses ont été accomplies au cours des cinq dernières années, et de nombreuses importantes initiatives sont en cours. La politique PSE demeure notre feuille de route en matière de défense au cours des prochaines années, alors que nous cherchons à nous adapter à un contexte de sécurité en évolution qui a considérablement changé depuis le lancement de la politique. Les menaces croissantes des acteurs étatiques et non étatiques, l’évolution de la dynamique du pouvoir et les opérations au‑dessus et en dessous du seuil continuent de susciter l’incertitude et l’instabilité dans un environnement géopolitique de plus en plus tendu.

Pour ces raisons, le Canada, aux côtés de ses partenaires, doit continuer d’aller de l’avant, d’investir dans les technologies de pointe, d’innover et de moderniser ses capacités, tout en permettant à ses militaires de mieux anticiper, s’adapter et agir – alors qu’ils défendent les intérêts canadiens au pays et soutiennent nos partenaires et alliés en faisant respecter l’ordre international fondé sur des règles.

« Rétrospectivement, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli au cours des cinq dernières années depuis le lancement de la politique Protection, Sécurité, Engagement. Mais nous devons également nous tourner vers l’avenir pour nous assurer de pouvoir relever les défis d’un environnement de défense et de sécurité en constante évolution. Compte tenu du contexte mondial en évolution, nous procéderons à une mise à jour rapide de la politique de défense du Canada au cours des prochains mois, comme il a été annoncé dans le budget de 2022. Cette mise à jour nous aidera à harmoniser les projets actuels et prévus aux priorités nouvelles et émergentes, et permettra d’intégrer et d’aligner nos efforts afin de maintenir une politique de défense cohérente, complète et adaptée qui reflète notre réalité changeant et qui permet aux Forces armées canadiennes d’accomplir les tâches difficiles que nous leur confions. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

En bref

La politique de défense du Canada Protection, Sécurité, Engagement compte plus de 100 initiatives, dont 342 projets d’immobilisations et 87 initiatives non immobilisées. En ce 5 e anniversaire de la politique PSE, nous sommes fiers du travail accompli jusqu’à maintenant, qui inclut notamment les réalisations suivantes :

anniversaire de la politique PSE, nous sommes fiers du travail accompli jusqu’à maintenant, qui inclut notamment les réalisations suivantes : nous avons réalisé d’importants progrès quant à l’amélioration des taux d’approbation des projets. Le portefeuille des projets liés à l’équipement, à la gestion de l’information et à l’infrastructure est achevé à 75 % ou se trouve aux dernières étapes du processus d’approvisionnement [en date du 31 mai 2022];

en partenariat avec l’industrie canadienne, nous fournissons l’équipement adéquat, au moment opportun, aux Forces armées canadiennes. Par exemple, nous allons de l’avant avec une nouvelle flotte de 88 chasseurs ultramodernes; il s’agit du plus important investissement depuis des décennies. De plus, nous faisons l’acquisition de six navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique, donc deux ont été livrés à la Marine royale canadienne, et un troisième navire, le NCSM Max Bernays, devrait être livré à l’automne;

d’importants progrès ont été réalisés dans les domaines des ressources humaines militaires et civiles, de la recherche et du développement et des initiatives non liées aux immobilisations en matière de politique internationale. Ces travaux sont achevés à 71 % ou sont en cours de mise en œuvre. Il s’agit notamment des tâches difficiles, mais essentielles, que sont la reconstitution des FAC, la priorisation des efforts de réconciliation et la mise en place d’une Équipe de la Défense plus inclusive et diversifiée adaptée au 21 e siècle et exempte de harcèlement, de discrimination et d’inconduite sexuelle;

siècle et exempte de harcèlement, de discrimination et d’inconduite sexuelle; Nous assurons la protection au pays :

nous investissons dans notre effectif. En mars, nous avons lancé la Stratégie de santé globale et de mieux‑être. En outre, nous avons réalisé beaucoup de progrès relativement à la mise sur pied de nouveaux centres de soins de santé dans nos bases, cinq des dix centres ayant atteint leur capacité opérationnelle initiale;

nous réduisons notre empreinte carbone. Notre première installation à zéro émission nette se trouve à la BFC Gagetown.

Nous assurons la sécurité en Amérique du Nord :

nous faisons avancer les efforts de modernisation du NORAD;

nous investissons dans la force de l’avenir grâce à de nouveaux équipements comme les navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique. Le premier navire, le NCSM Harry DeWolfe, a pris part à l’opération NANOOK dans le Nord du Canada, aux opérations de lutte contre le trafic de drogue dans le cadre de l’opération CARIBBE dirigée par les États‑Unis, et il a complété une tournée de l’Amérique du Nord.

Nous sommes engagés dans le monde :

nous déployons environ 1 400 membres des FAC en Europe centrale et en Europe de l’Est dans le cadre des mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN dans le cadre de l’opération REASSURANCE.