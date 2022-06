June 10, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

The Canadian Armed Forces (CAF) is pleased to announce the publication of The CAF Ethos: Trusted to Serve – an important and thorough revision and expansion of part of the 2009 publication Duty with Honour: The Profession of Arms. Trusted to Serve is our renewed commitment to professionalism through a 60-page operational guide on how best to apply the CAF ethos and its elements in daily military service. Trusted to Serve comes at a particular turning point in our history, as we evolve to better reflect Canadian values, change our military culture, and rebuild trust.

The first and most important principle found in Trusted to Serve is to respect the dignity of all persons. As it stands, respecting the dignity of all persons is the only way the Profession of Arms can build and maintain credibility and trust, at home and abroad. Everyone must be treated with respect and humanity at all times and in all places. Everyone deserves to serve in a safe, inclusive environment. This foundational principle, as well as other Defence Team values and ethics, are now incorporated in the CAF Ethos in a way that more fully articulates what is expected from military personnel – with a strong emphasis on character, competence, and trust.

Trusted to Serve is our most essential doctrine. It must guide our conduct and performance at all times, both on- and off-duty. The CAF Ethos will continue to evolve through our commitment to professionalism and by holding each other to account. It is strengthened and sustained through our collective efforts to pursue excellence, knowledge, diversity, inclusion, and through leading by example.

Every CAF member at all rank levels has a role to play and is expected to take ownership of the renewed principles, values and expectations. Prepared learning material will help leadership facilitate discussions within their units on how to best apply The CAF Ethos: Trusted to Serve.

“Through the new CAF Ethos, we are renewing our commitment to growth and change to improve the culture, rebuild trust, and expand the existing sense of ethos and Canadian values in the military. The CAF Ethos: Trusted to Serve is founded on core Canadian values and professional expectations, and will be the basis for judgement, decision-making, and conduct within the Canadian Armed Forces. This publication is part of a continuous process to evolve our professional culture – not just to make us more operationally effective, but because it’s the right thing to do.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

“Our goal is an armed forces in which every member is able to be their authentic self, and feels valued, included, and empowered to bring their best in service to Canada every day. Trusted to Serve represents our renewed commitment to culture change and is a road map for the necessary growth required to rebuild trust. It is a critical tool that will help us achieve this lasting change in our institution.” General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff

Quick Facts

The CAF Ethos: Trusted to Serve builds upon Duty with Honour: The Profession of Arms in Canada. This new publication amplifies the parts from Duty with Honour (Chapter 2) dedicated to our foundational ethos.

Duty with Honour: The Profession of Arms in Canada remains valid at this time; however, it is also undergoing review with the intent to release a new version of the entire publication in 2023.

The Canadian Defence Academy will help each command develop content to raise awareness and empower leaders to engage in discussions with their subordinates year-round. To assist with the development of this material, anonymous stories may be submitted at the link below (Related Links: CAF Ethos – We need to hear from you!).

Trusted to Serve will be published and available in various formats: hard copy booklet, digitally and on Canada.ca, with digital learning content accessible autumn 2022 via a multimedia website.

Publication de L’éthos des FAC : digne de servir

Le 10 juin 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Les Forces armées canadiennes (FAC) sont heureuses d’annoncer la publication de L’éthos des FAC : digne de servir , une version revue en profondeur et considérablement augmentée d’une partie du manuel Servir avec honneur – la profession des armes au Canada, publié en 2009. Digne de servir concrétise notre engagement renouvelé envers le professionnalisme en offrant un guide opérationnel de 60 pages sur la meilleure façon d’appliquer l’éthos des FAC et ses éléments au service militaire quotidien. Cette publication arrive à un tournant particulier de notre histoire, alors que nous évoluons pour mieux refléter les valeurs canadiennes, changer notre culture militaire et rétablir la confiance.

Le premier principe présenté dans Digne de servir, et aussi le plus important, est le besoin de respecter la dignité de toute personne. En effet, le respect de la dignité de toute personne est le seul moyen pour la profession des armes d’établir et de maintenir sa crédibilité et la confiance, au pays comme à l’étranger. Chacun doit être traité avec respect et humanité à tout moment et en tout lieu. Et tout le monde mérite de servir dans un environnement sûr et inclusif. Ce principe fondamental ainsi que d’autres valeurs et principes éthiques sont maintenant intégrés à l’éthos des FAC d’une manière qui articule mieux ce que l’on attend du personnel militaire – en mettant particulièrement l’accent sur le caractère, la compétence et la confiance.

Digne de servir est notre doctrine la plus essentielle et doit guider notre conduite et notre rendement en tout temps, que l’on soit en service ou non. L’éthos des FAC continuera d’évoluer grâce à notre engagement envers le professionnalisme et en prenant soin de nous tenir mutuellement responsables. Il est renforcé et soutenu par nos efforts collectifs visant à poursuivre l’excellence, la connaissance, la diversité et l’inclusion, et par notre détermination à mener par l’exemple.

Quel que soit leur grade, les membres des FAC ont tous un rôle à jouer et sont tenus d’adopter les principes, valeurs et attentes renouvelés. Le matériel d’apprentissage préparé aidera les dirigeants à faciliter les discussions au sein de leurs unités sur la meilleure façon d’appliquer L’éthos des FAC : digne de servir.

« Grâce au nouvel éthos des FAC, nous renouvelons notre engagement envers la croissance et le changement afin d’améliorer notre culture, de rétablir la confiance et d’élargir le sens des valeurs canadiennes et de l’éthos actuellement véhiculés dans les forces armées. L’éthos des FAC : digne de servir est fondé sur les valeurs canadiennes fondamentales et les attentes professionnelles, et servira de base au jugement, à la prise de décision et à la conduite au sein des Forces armées canadiennes. Cette publication s’inscrit dans un processus continu visant à faire évoluer notre culture professionnelle – non seulement pour accroître notre efficacité opérationnelle, mais aussi parce que c’est la bonne chose à faire. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Notre objectif est de créer des forces armées au sein desquelles chaque personne se sent libre d’être elle-même, valorisée, incluse et habilitée à donner le meilleur d’elle-même au service du Canada au quotidien. Digne de servir représente notre engagement renouvelé envers le changement de culture et constitue une feuille de route pour la croissance que requiert le rétablissement de la confiance. Il s’agit d’un outil essentiel qui nous aidera à réaliser ce changement durable dans notre institution. » Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense

Faits en bref

L’éthos des FAC : Digne de servir s’appuie sur Servir avec honneur – la profession des armes au Canada. Cette nouvelle publication amplifie les parties de Servir avec honneur (chapitre 2) consacrées à notre éthos fondamental.

La publication Servir avec honneur – la profession des armes au Canada demeure en vigueur; toutefois, elle fait l’objet d’une révision dans le but de publier une nouvelle version du document entier en 2023.

L’Académie canadienne de la Défense aidera chaque commandement à préparer du contenu pour inciter et habiliter les dirigeants à tenir des discussions avec leurs subalternes tout au long de l’année. Pour aider à l’élaboration de ce matériel, des témoignages anonymes peuvent être transmis par l’entremise du lien ci-dessous (Liens connexes : Éthos des FAC : Nous avons besoin de vous entendre).

Digne de servir sera publié et accessible en différents formats : livret imprimé, version numérique et sur Canada.ca. Du contenu d’apprentissage numérique sera aussi offert à l’automne 2022 par l’entremise d’un site Web multimédia.