Royal Canadian Air Force helicopters to transport Grey Cup to Hamilton

December 6, 2021 – Ottawa

Two Royal Canadian Air Force (RCAF) CH-146 Griffon helicopters will transport the Grey Cup to Hamilton’s Bayfront Park at approximately 11 a.m. on December 7 ahead of the CFL’s championship game on December 12.

Except where conducting a take-off, approach or landing, the helicopters from 430 Tactical Helicopter Squadron will fly at an altitude no lower than 500 feet above the highest obstacle on their route. Flights by RCAF aircraft are carefully planned and closely controlled for public safety, and are dependent upon weather and flying conditions.

The CH-146 Griffon utility tactical-transport helicopter supports the tactical transportation of troops and materiel, surveillance and reconnaissance, and casualty evacuation. It is also used in training and search and rescue operations.

For details on the Royal Canadian Air Force and our aircraft, please visit the website at:

www.rcaf-arc.forces.gc.ca.

Des hélicoptères de l’Aviation royale canadienne transporteront la Coupe Grey à Hamilton

6 décembre 2021 – Ottawa – Défense nationale et Forces armées canadiennes

Deux CH-146 Griffon, hélicoptères de l’Aviation royale canadienne, transporteront la Coupe Grey au parc Bayfront d’Hamilton, vers 11 heures, le 7 décembre, avant le championnat du CFL qui aura lieu le 12 décembre.

À part pour les décollages et les atterrissages, les hélicoptères du 430e Escadron tactique d’hélicoptères voleront à une altitude d’au moins 150 mètres (500 pi) au-dessus du point le plus élevé de leur trajet. Les vols des aéronefs de l’Aviation royale canadienne font l’objet d’une planification minutieuse et d’un contrôle attentif afin d’assurer la sécurité du public, et ils dépendent des conditions météorologiques.

Le CH-146 Griffon est un hélicoptère utilitaire tactique qui transporte des troupes et du matériel, qui est utilisé pour la surveillance, la reconnaissance, l’évacuation des blessés, l’instruction et les opérations de recherche et le sauvetage.

Pour en savoir plus sur l’Aviation royale canadienne et ses aéronefs, veuillez consulter le site Web :

www.rcaf-arc.forces.gc.ca.