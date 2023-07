Le Concours des jeunes journalistes des Journaux des Forces canadiennes 2023 : Emma-Jean Pakenham

Emma-Jean Pakenham – Photo fournie

Le concours 2023 des jeunes reporters des journaux des Forces canadiennes est terminé et les quatre finalistes ont été sélectionnés. Les finalistes ont eu l’occasion de travailler avec des journalistes et des rédacteurs professionnels sur leurs soumissions et de les voir publiées dans un certain nombre de journaux des Forces canadiennes. Ils recevront également une bourse de 1000 dollars. Voici l’une des contributions sélectionnées

Une Aumônière De Kingston Promeut La Communauté 2elgbtqia+ En Modifiant Les Politiques Militaires Nationales

L’aumônière (capitaine) Beatrice Gale est une femme transgenre dévouée à faire évoluer les politiques des Forces armées canadiennes (FAC) de l’intérieur. Elle est une voix influente promouvant la communauté 2ELGBTQIA+. Elle a fait d’énormes progrès pour la communauté 2ELGBTQIA+ grâce à son travail avec l’Organisation consultative de la Fierté de l’Équipe de la Défense (OCFÉD).

En tant que responsable de la politique de l’OCFÉD, elle a modifié les politiques militaires et fait tomber les barrières pour la communauté transgenre afin d’aider les FAC à progresser vers une inclusion totale. Elle conseille la chaîne de commandement, y compris le chef d’état-major de la défense, sur les politiques discriminatoires qui doivent être révisées afin de les rendre plus inclusives. Elle veille également à ce que les nouvelles politiques introduites dans les FAC ne soient pas discriminatoires à l’égard de la communauté qui célèbre la fierté.

En 2023, l’aumônière Gale a modifié la politique nationale qui limitait la couverture d’assurance en matière d’épilation du visage pour les personnes transféminines. L’épilation des personnes transféminines est désormais autorisée et financée, ce qui leur permet de s’exprimer pleinement et librement. Un tel changement peut sembler sans importance, mais c’est tout le contraire; il s’agit d’une immense victoire pour la communauté transgenre. Cela permet aux militaires d’éprouver un sentiment d’inclusion et d’acceptation au sein des FAC. Elles ou ils n’ont plus à se faire dicter les règles concernant l’épilation faciale. La modification de ces politiques peut sauver des vies et améliorer le mieux-être mental de nombreuses personnes.

Non seulement elle a modifié cette politique, mais elle travaille actuellement sur le retrait d’une autre politique qui ne permet pas aux personnes transgenres en transition de s’enrôler dans les FAC sans exonération. Cela signifie que si vous utilisez activement l’hormonothérapie comme forme de transition, vous devez signer une exonération. Il s’agit d’un obstacle autant pour la communauté transgenre que pour la communauté 2ELGBTQIA+ dans son ensemble. En plaidant pour ce changement de politique, les FAC seront plus accessibles aux personnes en transition active. S’il est mis en œuvre, ce changement sera une formidable victoire pour l’ensemble de la communauté 2ELGBTQIA+.

Il est extrêmement important de défendre les groupes marginalisés à l’échelle nationale si nous voulons devenir une société qui promeut l’acceptation et la bienveillance. Le travail accompli par Beatrice Gale permettra aux personnes transgenres de bénéficier de plus de droits et d’occasions à l’avenir. Elle se bat pour les droits de toutes et tous afin que la génération suivante n’ait pas à se battre pour être traitée comme des êtres humains égaux.L’objectif principal de l’aumônière Gale est simple : l’égalité des chances et du soutien au sein des FAC. Elle veut promouvoir l’inclusion pour toutes et tous et souhaite que chacune et chacun se sente aimée et aimé parce que nous sommes des êtres humains en fin de compte. Elle sensibilise activement les personnes à être plus ouvertes à la communauté 2ELGBTQIA+ grâce à son travail de coordonnatrice de l’Espace positif dans la région de Kingston. Elle y forme des ambassadrices et ambassadeurs de l’Espace positif qui sont des personnes alliées visibles de la communauté 2ELGBTQIA+ au sein de leur unité. Nombre de militaires et de membres de la famille d’une personne militaire se tournent vers les ambassadrices et ambassadeurs de l’Espace positif pour obtenir du soutien et des conseils. De nombreuses questions relatives à la communauté 2ELGBTQIA+ leur sont posées, car ce sont des personnes optimistes, amicales et qui ne portent pas de jugement, vers lesquelles il est possible de se tourner pour obtenir de l’aide. L’aumônière Gale aide à former ces ambassadrices et ambassadeurs de l’Espace positif afin qu’elles et ils apportent des modifications au sein de notre communauté.

En les formant, l’aumônière Gale crée des personnes alliées vocales pour la communauté 2ELGBTQIA+ et accroît le soutien dont elle bénéficie au sein des FAC. Elle offre également à de nombreuses personnes une éducation qui leur permettra de passer d’un état d’esprit discriminatoire et craintif à un état d’esprit d’amour et d’acceptation. Gale estime que l’éducation joue un rôle essentiel dans l’acceptation lorsqu’elle déclare : « Nous craignons ce que nous ne connaissons pas. Il est très important pour nous d’informer les personnes que faire partie de la communauté 2ELGBTQIA+ n’est pas un choix; c’est ainsi que nous sommes faits. Lorsque nous éduquons les autres, elles et ils font preuve de plus de tolérance et d’inclusion. » Cet état d’esprit lui a permis de contribuer à rendre notre société plus inclusive dans son ensemble

Son travail en tant qu’aumônière a également procuré un soutien considérable à de nombreuses personnes. Elle a offert un espace sécuritaire et sans jugement à toutes celles et tous ceux qui venaient lui parler de leurs problèmes et a vraiment joué un rôle décisif dans la vie de nombreuses personnes grâce à cela. En tant qu’aumônière, elle a également été la célébrante de nombreux mariages homosexuels. Elle a tant fait pour changer la vie des autres.

Son activisme fait de la capitaine Beatrice Gale une héroïne canadienne. Elle contribue à changer la façon dont la communauté 2ELGBTQIA+ est traitée au sein des FAC. Bien que son travail soit principalement axé sur la promotion des droits de la communauté 2ELGBTQIA+, elle milite véritablement pour que nous nous aimions les uns les autres. Chaque politique qu’elle modifie, chaque personne qu’elle éduque et chaque barrière qu’elle fait tomber nous mènent vers un pays exempt d’exclusion et de haine. Sans Beatrice Gale, le Canada ne serait pas le pays qu’il est aujourd’hui.