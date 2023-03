42 Radar supports 4 Wing Night Flying program

An Air Battle Manager (ABM) adjusting radio settings to ensure effective communication with airborne assets, in March 2023 – All photos by Cpl S. Hodgson.

42 Radar Squadron works closely with 401, 409, and 410 Tactical Fighter Squadrons (TFS) through their daily flying programs. This working relationship continues as the Wing has transitioned into night flying, where 42 Radar Squadron has been providing Tactical Command and Control (TAC C2) to the TFS during the night flying hours. This includes: providing tactical control to our CF-18 Hornets as they fly blue-air missions against adversaries; providing adversary control for CF-18s and Top Aces’ Alpha Jets flying as red-air for the Wing’s night-flying program; attending fighter briefs and debriefs, and; administering Tactical Data Link (TDL) services for the Wing for the duration of the night-flying window to ensure that our TFS receives quality digital mission data.

42 Radar Squadron’s personnel have been sharing in the long evening hours that our teammates in the cockpits and hangar bays have been experiencing and taking many lessons learned during night operations that we would not otherwise get during the daytime. We at 42 strive to be the best TAC C2 agency in Canada every time we step to scope and provide world-class control to whoever is on the other side of the RADAR and radios – and night flying is no different.

Dirigenti Manu!

Le 42e Escadron radar travaille en étroite collaboration avec les 401e, 409e et 410e Escadrons de chasse tactique (ECT) dans le cadre de leurs programmes de vol quotidiens. Cette relation de travail se poursuit avec la transition de l’escadre vers les vols de nuit, où le 42e Escadron Radar fournit le commandement et le contrôle tactique (TAC C2) aux Esc Tac pendant les heures de vol de nuit. Cela comprend : le contrôle tactique de nos CF-18 Hornets lors des missions en air bleu contre les adversaires ; le contrôle de l’adversaire pour les CF-18 et les Alpha Jets des Top Aces volant en air rouge dans le cadre du programme de vol de nuit de l’escadre ; la participation aux breffages et débreffages des chasseurs ; et l’administration des services de liaison de données tactiques (TDL) pour l’escadre pendant la durée de la fenêtre de vol de nuit afin de s’assurer que notre Esc Tac reçoit des données de mission numériques de qualité.

Le personnel du 42e Escadron Radar a partagé les longues heures du soir que nos coéquipiers dans les cockpits et les hangars ont vécues et a tiré de nombreux enseignements des opérations nocturnes que nous n’aurions pas pu obtenir autrement pendant la journée. Au 42e Escadron, nous nous efforçons d’être la meilleure agence TAC C2 au Canada chaque fois que nous mettons le pied sur le terrain et que nous fournissons un contrôle de classe mondiale à quiconque se trouve de l’autre côté du RADAR et des radios – et les vols de nuit ne font pas exception à la règle.

Dirigenti Manu!