8 March – International Women’s Day 2022

Submitted photo



CFB Cold Lake is hosting a local virtual celebration event for this year’s International Women’s Day. This event will be accompanied with key note speakers which will encompass this year’s theme “Women Inspiring Women.”

The event is open to all CAF members, DND employees and military family community members. People of all genders are encouraged to participate in this virtual event as International Women’s Day is an opportunity for everyone to celebrate women’s accomplishments and generate valuable discussion among all personnel in the workplace.

A questions and answers period will take place following all presentations. If you would like to submit questions in advance please send them to 2Lt Dakota Roomere NLT 4 March 2022.

La BFC Cold Lake organise un événement local de célébration virtuelle pour la Journée internationale de la femme ce 8 Mars 2022 de 13 h à 1530 h. Cet événement se déroulera avec la participation de conférenciers d’honneur qui aborderont le thème : Les femmes inspirent les femmes.

L’événement est ouvert à tous les membres des FAC, aux employés du MDN et aux membres de la communauté des familles des militaires. Les personnes de tous les sexes sont encouragées à participer à cet événement virtuel, car la Journée internationale de la femme est l’occasion pour tous de célébrer les réalisations des femmes et de susciter des discussions utiles entre tous les membres du personnel en milieu de travail.

Une période de questions et réponses aura lieu après toutes les présentations. Si vous souhaitez soumettre vos questions à l’avance, veuillez les envoyer au 2Lt Dakota Roomere avant le 4 mars 2022.