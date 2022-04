Canada renews two international military missions supporting international security and stability

March 31, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

In March 31’s global security environment, the Government of Canada understands the critical importance of continuing to contribute to multinational operations around the world to support international stability and security. To this end, the Honourable Anita Anand, Minister of National Defence, announced today that the Government of Canada is extending two international Canadian Armed Forces (CAF) missions—Operation IMPACT and Operation PRESENCE— through to March 2023.

Since 2014, through Operation IMPACT, the CAF have been contributing military support to Canada’s whole-of-government approach to advancing peace and stability in the Middle East, which also includes development and humanitarian support. Today, the Government announced this operation has been extended by one year to March 31, 2023.

Operation IMPACT

This one-year renewal will allow the CAF to continue to play an important role in Iraq, Jordan, and Lebanon, helping to support peace and security. As part of the Global Coalition against Da’esh and NATO Mission Iraq, the CAF will continue to work with its partners and Allies to ensure the enduring defeat of Da’esh and to promote regional stability. The renewal of Operation IMPACT will also allow the CAF to continue to provide training and capacity-building assistance to the Iraqi Security Forces, the Jordanian Armed Forces and the Lebanese Armed Forces.

The CAF’s presence in the Middle East supports regional partners’ security forces, improving security in the region. The international response against Da’esh has reduced the suffering of many vulnerable populations. We will continue to stand with our partners and Allies to help bring security and stability to the region.

Operation PRESENCE

Operation PRESENCE, the CAF contribution to the Government of Canada’s United Nations (UN) peace operations strategy, Today the Government announced the one year extension of this mission until March 31, 2023.

This renewal will enable the CAF to continue supporting Canada’s UN peace operations strategy through continued contribution of key military capabilities to United Nations peacekeeping missions.

Our Canadian Armed Forces have been working with partners and Allies since 2014 to improve Iraqi security forces’ capabilities and providing training and capacity-building assistance to the Jordanian Armed Forces and the Lebanese Armed Forces. The extension of this mission means that CAF will continue to work with regional partners and NATO allies in these efforts through March 2023. I sincerely thank all of our CAF personnel deployed to the region for their important contributions to global peace and stability, and for representing the very best of Canada.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

Quick Facts

Operation Impact

Canada’s military efforts are diverse and include:

o Contributions to the Global Coalition against Da’esh;

o Contributions to NATO Mission Iraq (NMI); and

o Contributions to building the military capabilities of Iraq, Jordan and Lebanon.

Since its launch in 2014, Operation IMPACT has provided training to 4,500 Iraqi Security Force members, over 3,400 members of the Lebanese Armed Forces, and 400 members of the Jordanian Armed Forces.

In support of the Coalition, Canada conducts train, advise and assist operations with the Iraqi Security Forces and deploys personnel to enhance in-theatre tactical transport, including casualty evacuations, if required.

Canada’s current contribution to NMI includes 16 Canadian Armed Forces personnel.

Joint Task Force IMPACT headquarters continues to operate in Kuwait and includes an Air Detachment comprising two CC-130J Hercules Tactical Airlift aircraft. Its movement of personnel and cargo in the joint area of operations is contributing significantly to Coalition, NATO, and bilateral efforts to build the military capacity of partner nations in the region through its safe and efficient movement of people and goods.

Operation PRESENCE

Under Op PRESENCE Canada’s contributions have included:

o Deploying and employing an Air Task Force in support of MINUSMA as part of Operation Presence – Mali;

o Providing tactical airlift support to UN peacekeeping operations in Africa;

o Providing training support to peace operations to assist the UN’s Engagement Platoon Initiative aimed at enhancing situational awareness of the UN infantry battalion by mapping the demography of the area of operations and helping identify vulnerable areas and at-risk populations.

Le Canada renouvelle deux missions militaires internationales à l’appui de la sécurité et de la stabilité internationales

Le 31 mars 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Dans l’environnement de sécurité mondial actuel, le gouvernement du Canada comprend l’importance capitale de continuer de contribuer aux opérations multinationales dans le monde à l’appui de la sécurité et de la stabilité internationales. À cette fin, l’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Canada prolonge deux missions internationales des Forces armées canadiennes (FAC) – l’opération IMPACT et l’opération PRESENCE – jusqu’en mars 2023.

Depuis 2014, dans le cadre de l’opération IMPACT, les FAC contribuent par leur soutien militaire à l’approche pangouvernementale du Canada, qui comprend aussi du soutien humanitaire et au développement afin de promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Aujourd’hui, le gouvernement a annoncé que cette opération est prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2023.

Opération IMPACT

Ce renouvellement d’un an permettra aux FAC de continuer à jouer un rôle important en Irak, en Jordanie et au Liban en contribuant aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité. Dans le cadre de la coalition mondiale contre Daech et de la mission de l’OTAN en Irak, les FAC poursuivront le travail entamé avec leurs partenaires et les pays alliés pour assurer la défaite permanente de Daech et favoriser la stabilité régionale à long terme. Le renouvellement de l’opération IMPACT permettra aussi aux FAC de continuer à fournir de la formation et de l’aide au renforcement des capacités des forces de sécurité irakiennes et des forces armées de la Jordanie et du Liban.

La présence des FAC au Moyen-Orient aide les forces de sécurité régionales des partenaires et contribue à améliorer la sécurité dans la région. La lutte internationale contre Daech a allégé les souffrances de nombreuses populations vulnérables. Nous continuerons d’appuyer nos partenaires et alliés en vue d’amener la sécurité et la stabilité dans la région.

Opération PRESENCE

Aujourd’hui, le gouvernement a annoncé que l’opération PRESENCE, la contribution des FAC à la stratégie du gouvernement du Canada en matière d’opérations de paix des Nations Unies, a été prolongée d’un an jusqu’au 31 mars 2023.

Ce renouvellement permettra aux FAC de continuer d’appuyer la stratégie du Canada à l’appui des opérations de paix des Nations Unies grâce à une contribution continue par des capacités militaires cruciales aux missions de maintien de la paix des Nations Unies.

« Nos Forces armées canadiennes travaillent avec des partenaires et des alliés depuis 2014 pour améliorer les capacités des forces de sécurité irakiennes et pour assurer l’instruction et le renforcement des capacités des Forces armées jordaniennes et des Forces armées libanaises. La prolongation de cette mission signifie que les FAC continueront à travailler avec les partenaires régionaux et les alliés de l’OTAN dans le cadre de ces efforts jusqu’en mars 2023. Je remercie sincèrement tous les membres des FAC déployés dans la région pour leur importante contribution à la paix et à la stabilité mondiales, et de représenter le meilleur de ce que le Canada a à offrir. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

En bref

Opération IMPACT

Les efforts militaires du Canada sont diversifiés et comprennent :

o la participation à la coalition mondiale contre Daech;

o la participation à la mission de l’OTAN en Irak;

o la participation au renforcement des capacités militaires en Irak, en Jordanie et au Liban.

Depuis le lancement de l’opération IMPACT en 2014, les FAC ont offert de l’instruction à 4 500 membres des forces de sécurité irakiennes, à plus de 3 400 membres des forces armées libanaises et à 400 membres des forces armées jordaniennes.

À l’appui de la coalition, le Canada forme, conseille et appuie les forces de sécurité irakiennes et a déployé du personnel pour améliorer le transport tactique dans le théâtre, y compris l’évacuation des blessés, au besoin.

La contribution actuelle du Canada à la mission de l’OTAN en Irak comprend 16 membres des Forces armées canadiennes.

Le quartier général de la Force opérationnelle interarmées – Opération IMPACT continue de mener ses opérations au Koweït et abrite un détachement aérien composé de deux aéronefs CC-130J Hercules pour le transport aérien tactique. Le déplacement efficace et sécuritaire de personnel et de marchandises dans la zone d’opérations interarmées contribue de manière importante aux activités dans le cadre de la coalition et de la mission de l’OTAN, ainsi qu’aux efforts bilatéraux pour renforcer la capacité militaire des pays partenaires dans la région.

Opération PRESENCE

Les contributions du Canada dans le cadre de l’opération PRESENCE comprennent ce qui suit :

o Le déploiement et l’emploi d’une force opérationnelle aérienne à l’appui de la MINUSMA dans le cadre de l’opération PRESENCE – Mali;

o Un soutien au transport aérien tactique offert aux opérations de paix de l’ONU en Afrique;

o Un soutien à l’instruction pour les opérations de paix, pour appuyer l’initiative du peloton d’engagement de l’ONU qui vise à améliorer la connaissance de la situation du bataillon d’infanterie de l’ONU en cartographiant la démographie de la zone d’opérations et en aidant à identifier les zones vulnérables et les populations à risque.