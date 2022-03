Canadian soldier of the First World War identified

March 30, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

The Department of National Defence and the Canadian Armed Forces have confirmed the identification of remains recovered during a munitions clearing process north of Lens, France, as being those of Sergeant Richard Musgrave, a Canadian soldier of the First World War. The identity was confirmed through historical, genealogical, anthropological, archaeological and DNA analysis.

Richard Musgrave was born in Blackrigg, Scotland in 1886. He worked as a teamster in Calgary before enlisting at the age of 28 with the 56th Overseas Battalion of the Canadian Expeditionary Force (CEF) on April 30, 1915. After sailing from Montreal and training in England, Private Musgrave travelled to France in February 1916, now as a member of the 7th Infantry Battalion (British Columbia), CEF. He achieved the rank of sergeant in March 1917, was wounded in April but remained on duty, and was awarded the Military Medal for bravery in July of that year.

On August 15, 1917, Sergeant Musgrave fought with the 7th Battalion during the first day of the Battle of Hill 70 near Lens, France. He was reported missing that day and was presumed to have died as part of the battle. He was 30 years old. The Battle of Hill 70 continued until August 25, 1917, with a heavy toll of more than 10,000 Canadians killed, wounded, or missing. More than 140 men of the 7th Battalion were killed, 118 of them missing and never found.

The Canadian Armed Forces has notified the family of Sergeant Richard Musgrave’s identification and is providing them with ongoing support. Sergeant Musgrave will be buried at the earliest opportunity in the Commonwealth War Graves Commission’s Loos British Cemetery in Loos-en-Gohelle, France.

The Canadian Armed Forces Casualty Identification Program, within the Directorate of History and Heritage, identifies unknown Canadian service members when their remains are recovered. The program also identifies service members previously buried as unknown soldiers when there is sufficient evidence to confirm the identification.

“Canada will never forget the dedicated soldiers who served our country. More than 100 years have passed since Sergeant Musgrave was killed during the Battle of Hill 70 and, still, we make it our duty to remember and honour him and his comrades. Though his name is chiseled into the white stone of the Vimy Memorial, identifying his remains gives his family and his country the opportunity to contemplate his courage and sacrifice in service to Canada.” The Honourable Lawrence MacAulay, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence

Quick Facts

Richard Musgrave was born in Blackrigg, Scotland in 1886. His only listed parent was Rebecca Musgrave, née Dearden. Their family included Richard’s sister Jeannie (Jane) Musgrave. He worked as a teamster in Calgary before enlisting at the age of 28 with the 56th Overseas Battalion of the Canadian Expeditionary Force (CEF). As a member of the 7th Infantry Battalion (British Columbia), CEF, he was reported missing on August 15, 1917, and was presumed to have died as part of the Battle of Hill 70 near Lens, France. Sergeant Musgrave was 30 years old.

Sergeant Musgrave is commemorated on the Canadian National Vimy Memorial, erected in memory of Canadian soldiers killed in France during the First World War who have no known grave.

On July 11, 2017, skeletal human remains were recovered during a munitions clearing process north of Lens, France. Commonwealth War Graves Commission staff recovered the remains and several artifacts, including a Military Medal ribbon and a whistle.

Through historical, genealogical, anthropological, archaeological, and DNA analysis, with the assistance of the Canadian Forces Forensic Odontology Response Team, and the Canadian Museum of History, the Casualty Identification Review Board was able to confirm the identity of the remains as those of Sergeant Richard Musgrave in October 2021.

The Commonwealth War Graves Commission commemorates the 1.7 million Commonwealth servicemen and women who died during the two world wars. Using an extensive archive, the Commission works with their partners to recover, investigate, and identify those with no known grave to give them the dignity of burial and the commemoration they deserve.

Identification d’un soldat canadien de la Première Guerre mondiale

Le 30 mars 2022 – Ottawa – Défense nationale / Forces armées canadiennes

Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont confirmé l’identification de restes humains récupérés lors d’une opération de dégagement de munitions au nord de Lens, en France. L’identité des restes du sergent Richard Musgrave, un soldat canadien de la Première Guerre mondiale, a été confirmée au moyen d’une analyse historique, généalogique, anthropologique, archéologique et génétique.

Richard Musgrave est né à Blackrigg, en Écosse, en 1886. Il a travaillé comme conducteur d’attelage à Calgary, avant de s’enrôler à 28 ans dans le 56e Bataillon d’outre-mer du Corps expéditionnaire canadien, le 30 avril 1915. Parti de Montréal à bord d’un navire, le soldat Musgrave s’est entraîné en Angleterre, avant de se rendre en France en février 1916, cette fois en tant que membre du 7e Bataillon d’infanterie (Colombie-Britannique) du Corps expéditionnaire canadien. Il a atteint le grade de sergent en mars 1917, a été blessé en avril, mais est demeuré en service, et a reçu la Médaille militaire pour bravoure en juillet de la même année.

Le 15 août 1917, le sergent Musgrave a combattu avec le 7e Bataillon le premier jour de la bataille de la côte 70 près de Lens, en France. Il a été porté disparu ce jour-là, et a été présumé mort au combat. Il avait 30 ans. La bataille de la côte 70 s’est poursuivie jusqu’au 25 août 1917, causant de lourdes pertes : notamment, plus de 10 000 Canadiens y ont été tués, blessés ou portés disparus. Plus de 140 membres du 7e Bataillon ont perdu la vie, et 118 d’entre eux n’ont jamais été retrouvés.

Les Forces armées canadiennes ont informé la famille du sergent Richard Musgrave de l’identification de sa dépouille, et lui offrent un soutien continu. Le sergent Musgrave sera inhumé dès que possible au cimetière militaire de Loos de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, à Loos-en-Gohelle, en France.

Le Programme d’identification des pertes militaires des Forces armées canadiennes, qui relève de la Direction – Histoire et patrimoine, a pour mandat d’identifier les militaires canadiens inconnus dont les restes sont découverts. Le Programme identifie aussi les militaires qui ont été enterrés en tant que soldats inconnus lorsqu’il existe des preuves suffisantes pour confirmer leur identité.

« Le Canada n’oubliera jamais les soldats qui se sont dévoués au service de notre pays. Plus de 100 ans ont passé depuis que le sergent Musgrave a été tué lors de la bataille de la côte 70, mais nous nous faisons toujours un devoir de nous souvenir de lui et de ses camarades et de leur rendre hommage. Même si son nom est gravé dans la pierre blanche du Monument commémoratif du Canada à Vimy, l’identification de ses restes donne à sa famille et à son pays l’occasion de considérer son courage et son sacrifice au service du Canada. » L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

Richard Musgrave est né à Blackrigg, en Écosse, en 1886. Sa seule parente inscrite était Rebecca Musgrave, née Dearden. Leur famille comprenait la sœur de Richard, Jeannie (Jane) Musgrave. Richard a travaillé comme conducteur d’attelage à Calgary avant de s’enrôler à 28 ans dans le 56 e Bataillon d’outre-mer du Corps expéditionnaire canadien. En tant que membre du 7 e Bataillon d’infanterie (Colombie-Britannique) du Corps expéditionnaire canadien, il a été porté disparu le 15 août 1917, et présumé mort au combat lors de la bataille de la côte 70 près de Lens, en France. Le sergent Musgrave avait 30 ans.

Bataillon d’outre-mer du Corps expéditionnaire canadien. En tant que membre du 7 Bataillon d’infanterie (Colombie-Britannique) du Corps expéditionnaire canadien, il a été porté disparu le 15 août 1917, et présumé mort au combat lors de la bataille de la côte 70 près de Lens, en France. Le sergent Musgrave avait 30 ans. Le nom du sergent Musgrave figure sur le Mémorial national du Canada à Vimy, érigé à la mémoire des soldats canadiens morts en France pendant la Première Guerre mondiale qui n’ont pas de sépulture connue.

Le 11 juillet 2017, des restes d’ossements humains ont été récupérés lors d’une opération de dégagement de munitions au nord de Lens, en France. Des membres du personnel de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth ont découvert les restes ainsi que plusieurs artéfacts, y compris un ruban de médaille militaire et un sifflet.

Au moyen d’analyses historiques, généalogiques, anthropologiques, archéologiques et génétiques, avec l’aide de l’Équipe d’intervention en odontologie médico-légale des Forces canadiennes et du Musée canadien de l’histoire, le Comité d’examen du Programme d’identification des pertes militaires a pu confirmer, en octobre 2021, que les restes appartenaient au sergent Richard Musgrave.

La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth honore la mémoire de 1,7 million de militaires du Commonwealth qui ont perdu la vie au cours des deux guerres mondiales. En faisant abondamment appel aux archives et en collaboration avec ses partenaires, la Commission récupère les restes de ceux qui n’ont pas de sépulture connue et mène des enquêtes afin de les identifier et de leur offrir la dignité d’une inhumation et la commémoration qu’ils méritent.