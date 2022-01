CANEX IS Getting Greener

Reusable CANEX bags – Supplied Photo



There will be approximately 3.5 million fewer plastic shopping bags going into landfills across Canada this year thanks to CANEX.

CANEX, Canada’s Military Store, is making the switch to reusable shopping bags as of January 17.This aligns with the federal government’s plan to eliminate plastic waste in an effort to reduce greenhouse gas emissions.

“This decision is part of our commitment to continue to make CANEX – Canada’s Military Store, a preferred and sustainable destination for members and families of the CAF community,” says Frank Rocchetti, Senior Vice-President, CANEX.

Many municipalities and stores have already eliminated single use plastic bags. This is the latest step by CANEX in its ongoing green effort.

When the COVID-19 pandemic began, CANEX eliminated printed flyers, and single use posters in stores.

Several CANEX outlets eliminated plastic bags back in November 2021 in a pilot project.

CANEX made 2-million in-person transactions last year. Each one averaged almost three single use plastic shopping bags. That saves approximately 21-thousand kilograms of plastic ending up in landfills across Canada.

CANEX stores will be selling reusable shopping bags to members. These will include Soldier On and Support Our Troops bags. Fifteen percent from each bag sold goes directly to those charities.

Grâce à CANEX, environ 3,5 millions de sacs en plastique ne se retrouveront pas dans les dépotoirs du pays cette année.

CANEX, le magasin militaire du Canada, n’utilisera que des sacs réutilisables à compter du 17 janvier. Cette initiative s’inscrit dans le plan du gouvernement fédéral, qui vise à éliminer les déchets de plastique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Cette décision fait partie de notre engagement à continuer de faire de CANEX, le magasin militaire du Canada, une destination privilégiée et respectueuse de l’environnement pour les membres de la communauté des Forces armées canadiennes et leurs familles », affirme Frank Rocchetti, vice-président supérieur de CANEX.

Un grand nombre de municipalités et de magasins ont déjà cessé d’utiliser les sacs en plastique à usage unique.

Il s’agit de la plus récente mesure prise par CANEX dans le cadre de ses efforts continus pour l’environnement.

Au début de la pandémie de COVID-19, il a cessé d’utiliser les dépliants papier et retiré les affiches à usage unique de ses magasins.

De plus, plusieurs points de vente CANEX ont cessé d’utiliser les sacs en plastique en novembre 2021 dans le cadre d’un projet pilote.

CANEX a effectué 2 millions de transactions en personne l’an dernier. Chacune d’entre elles nécessitait en moyenne près de trois sacs en plastique à usage unique. Cette initiative permettra d’éviter d’envoyer environ 21 000 kg de plastique dans les dépotoirs du pays.

Les magasins CANEX pourront vendre des sacs réutilisables à leurs membres. Cela inclut les sacs des organismes Sans limites et Appuyons nos troupes, qui reçoivent 15 % des profits de chaque sac vendu.