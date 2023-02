Defence Team Champion for Visible Minorities Message: Black History Month

Commodore Jacques Olivier – Supplied Photo

Happy Black History Month. I appreciate the opportunity to connect with you on this important occasion. This year’s celebration of the contributions of Black Canadians to the social fabric of Canada holds a deeper significance for me than usual. As the new Defence Team Champion for Visible Minorities, as a member of the Chief Professional Conduct and Culture team, as an officer in the Royal Canadian Navy and the Canadian Armed Forces (CAF), and as a proud member of the Black community, I feel a range of emotions.

I feel reflective about the hurdles and obstacles many racialized Defence Team members have faced in the workplace over the years. I feel joyful that action has begun in earnest to break down those systemic barriers based in racism and discrimination. I feel the weight of the transformational evolution that is already underway to make the Defence Team truly inclusive. But, most importantly, I feel hope that we are all now willing and empowered to share our voices and have the courageous conversations that will lead to real and lasting systemic change in our organization.

As an immigrant with nearly 37 years of experience in the CAF, I have witnessed the micro-aggressions, unconscious biases and racism that has discouraged many Black Defence Team members from bringing their authentic selves to the workplace. Honouring the unique perspectives and lived experiences of all employees only enhances and supports a healthy, professional and vibrant environment that will ultimately improve our operational effectiveness and impact.

Culture evolution does not have an end-state, particularly in reference to culture. It’s ongoing, dynamic and fluid. But it does have a starting point, and that’s with all of us. We can all be ambassadors to improve our individual and collective racial literacy, humility and stamina. We recognize that everyone has a history that shapes them. We all have perspectives and biases that manifest in behaviours, and there is room for improvement for us. We need every member of the Defence Team to educate themselves on the experiences and challenges faced by Black colleagues and communities and to build empathy and compassion for their journey. As we celebrate the numerous accomplishments of Black Canadians, both civilian and military personnel, we ask that you take some time to reflect on your part in this journey.

There are several tools and organizations available to Defence Team members to guide this journey. The Defence Team Black Employee Network (accessible only on the National Defence network) and the Defence Visible Minority Advisory Group (accessible only on the National Defence network) are working hard to create a more equitable and positive work environment. The Director Anti-racism Implementation (DARI) will soon launch a website with an anti-racism toolkit that can help inform Defence Team member efforts to become effective allies. The web site will also be a great place to learn about other anti-racism initiatives.

How can you contribute to creating an environment where we can all flourish, succeed and grow as human beings? What part can you play in shaping the future we want? Every action, interaction, reaction affects us all and reflects on us all. Let’s ensure the reflection is what we aspire to be.

Commodore Jacques Olivier

Defence Team Champion for Visible Minorities

Director General Professional Conduct and Development, Chief Professional Conduct and Culture

Bon Mois de l’histoire des Noirs. J’apprécie la possibilité de communiquer avec vous en cette occasion importante. Cette année, la célébration des contributions des Canadiens noirs au tissu social du Canada a pour moi une signification plus profonde que d’habitude. En tant que nouveau champion de l’Équipe de la Défense pour les minorités visibles, en tant que membre de l’équipe du Chef – Conduite professionnelle et culture, en tant qu’officier dans la Marine royale canadienne et dans les Forces armées canadiennes (FAC), et en tant que fier membre de la communauté noire, je ressens une gamme d’émotions.

Je me sens préoccupé par les difficultés et les obstacles auxquels beaucoup de membres racisés de l’Équipe de la Défense ont été confrontés dans le milieu de travail au fil des ans. Je me sens joyeux, parce que nous avons véritablement commencé à prendre des mesures pour éliminer les obstacles systémiques fondés sur le racisme et la discrimination. Je sens le poids de la transformation évolutive déjà amorcée pour rendre l’Équipe de la Défense réellement inclusive. Mais surtout, je nourris l’espoir que nous sommes maintenant tous disposés et habilités à nous exprimer et à avoir les conversations courageuses qui entraîneront un changement systémique réel et durable au sein de notre organisation.

En tant qu’immigrant ayant presque 37 ans d’expérience dans les FAC, j’ai été témoin des microagressions, des préjugés inconscients et du racisme qui ont découragé de nombreux membres noirs de l’Équipe de la Défense d’être eux-mêmes au travail. La reconnaissance des perspectives et des expériences uniques de tous les employés renforce et soutient un environnement sain, professionnel et dynamique qui, au bout du compte, améliorera notre efficacité et notre impact opérationnels.

L’évolution de la culture ne comporte pas d’état final, particulièrement en ce qui concerne la culture. C’est un processus continu, dynamique et fluide. Mais ce processus a un point de départ, en chacun et chacune de nous. Nous pouvons tous être des ambassadeurs pour améliorer individuellement et collectivement notre littératie raciale et notre endurance, et pour apprendre l’humilité. Nous reconnaissons que toute personne a une histoire qui la façonne. Chacun et chacune de nous a des perspectives et des préjugés qui se manifestent dans des comportements, et peut s’améliorer. Il faut que chaque membre de l’Équipe de la Défense se renseigne sur les expériences des communautés et collègues noirs et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il faut que chaque membre de l’Équipe de la Défense favorise l’empathie et la compassion à l’égard du parcours des communautés et collègues noirs. En ce mois où nous célébrons les nombreuses réalisations des Canadiens noirs, au sein du personnel civil et militaire, nous vous demandons de prendre du temps pour réfléchir à votre rôle dans ce parcours.

Plusieurs outils et organisations sont là pour aider les membres de l’Équipe de la Défense à orienter ce parcours. Le Réseau des employés noirs de l’Équipe de la Défense (accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale) et le Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale) travaillent fort pour bâtir un environnement de travail plus équitable et positif. Le Directeur – Mise en œuvre de la lutte contre le racisme (Dir MOLCR) lancera bientôt un site Web où les membres de l’Équipe de la Défense trouveront une trousse d’outils de lutte contre le racisme qui les aideront dans leurs efforts pour devenir des alliés efficaces. Le site Web sera aussi un endroit idéal pour se renseigner sur d’autres initiatives de lutte contre le racisme.

Comment pouvez-vous contribuer à l’établissement d’un environnement dans lequel nous pouvons tous et toutes nous épanouir, réussir et grandir en tant qu’êtres humains? Quel rôle pouvez-vous jouer pour bâtir l’avenir que nous voulons? Chaque action, chaque interaction, chaque réaction nous affecte tous et toutes et se reflète sur chacun et chacune de nous. Faisons en sorte que ce reflet corresponde à ce que nous voulons être.

Commodore Jacques Olivier

Champion de l’Équipe de la Défense pour les minorités visibles

Directeur général conduite et développement professionnels, Chef – Conduite professionnelle et culture