Fitness Festival a success at 4 Wing

Members participate in the Fitness Festival held at the Col J.J. Parr Sports Centre on March 11th – All photos are submitted via Ben Smith Media.

12 members tested their bodies at a recent Fitness Festival at CFB Cold Lake. 4 Wing Personnel Support Programs (PSP) Fitness and Sports team hosted the event on March 11th inside the Col J.J. Parr Sports Centre.

“We had twelve participants, but a few more were unable to attend due to illness,” explained Fitness Coordinator Hannah Penn. “Four were women and eight were men. Our female winners on the day were Capt Erin Knowles in first place, Cpl Roxanne Desrosiers in second place, and Cpl Kiran Braich in third. On the men’s side, MCpl Tyler Lawrence came in first, Cpl Brett Carr finished in second place, and 2Lt Cammeron Radford took third place.”

“From the spectators cheering loudly in the bleachers, to the athletes screaming at each other with encouragement while still competing themselves, and the PSP Fitness Staff getting those excited goosebumps watching our Military athletes push themselves in an exceptional level of athletic display, it was a fantastic day.”

“This was Fitness and Sports Instructor Brett Mitchelmore’s vision come to life, and what a success this day was!” added Penn.

“I’d like to thank him for all this hard work, in addition, a big shoutout to all other staff involved, Ben Smith media for the photos, and lastly, the athletes, for allowing us to celebrate the 4 Wing Fitness Community with this event.”

===

12 membres ont mis leur corps à l’épreuve lors d’un récent festival de conditionnement physique à la BFC Cold Lake. L’équipe du conditionnement physique et des sports de la 4e Escadre des Programmes de soutien du personnel (PSP) a organisé l’événement le 11 mars au centre sportif Col J.J. Parr.

“Nous avions douze participants, mais quelques autres n’ont pas pu venir pour cause de maladie “, a expliqué la coordonnatrice du conditionnement physique, Hannah Penn. “Quatre étaient des femmes et huit des hommes. Les gagnantes de la journée ont été la Capt Erin Knowles en première place, la Cpl Roxanne Desrosiers en deuxième place et la Cpl Kiran Braich en troisième place. Chez les hommes, le Cplc Tyler Lawrence est arrivé premier, le Cpl Brett Carr deuxième et le Slt Cammeron Radford troisième.

“Les spectateurs ont applaudi bruyamment dans les gradins, les athlètes se sont encouragés les uns les autres tout en participant à la compétition, et le personnel de conditionnement physique des PSP a eu la chair de poule en regardant nos athlètes militaires se dépasser à un niveau exceptionnel, ce fut une journée fantastique.

“C’est la vision du moniteur de sport et d’entraînement physique Brett Mitchelmore qui s’est concrétisée, et cette journée a été un véritable succès”, a ajouté M. Penn.

“J’aimerais le remercier pour tout ce travail, ainsi que tous les autres membres du personnel impliqués, Ben Smith Media pour les photos et, enfin, les athlètes, pour nous avoir permis de célébrer la communauté du conditionnement physique de la 4e Escadre avec cet événement.