Holiday Greetings from Commander and Chief Warrant Officer 1 Canadian Air Division / Canadian NORAD Region / Joint Force Air Component / Search and Rescue Region Trenton

With the holidays upon us, Chief Warrant Officer Campbell and I send this holiday greeting with sincere gratitude for stellar efforts to everyone across 1 Canadian Air Division, the Canadian NORAD Region, Joint Force Air Component and Search and

Rescue Region Trenton.

This year saw an increase in airpower missions taking place in Canada. The daring Atlantic Destiny rescue off Nova Scotia in March and the mission to evacuate over 300 people stranded by landslides in B.C. in November was demonstrative of the

professionalism and readiness of our entire SAR community, as well as the excellent cooperation with our United States Coast Guard partners.

Within the Canadian NORAD Region, 2021 saw an unprecedented level of live-fly exercises and operations across the north including deployments to Alaska, Yellowknife, Whitehorse, Iqaluit, Goose Bay, CFS Alert and Thule, Greenland – clearly showcasing our commitment to readiness under our bi-national command.

We can be especially proud of the great efforts we made to keep ourselves and Canadians safe during this year. As COVID-19 vaccines began arriving in Canada, the RCAF had a vital role in their distribution within Canada and to our fellow CAF members overseas. An especially critical mission was supporting the inoculation or COVID support of some of the most hard-to-reach and vulnerable populations in northern Manitoba under Operation LASER and VECTOR using Hercules, Chinook helicopters and Twin Otters to access fly-in communities. The aeromedical and air mobility communities were also involved in several missions across Canada transferring COVID-19 patients to different hospitals to relieve pressures on provincial health systems.

As part of Op LENTUS our rotary wing community and Hercules fleets supported wildfire-fighting efforts in the west this summer, as well as evacuation support to fire- threatened communities in British Columbia and Ontario. We also provided transport to troops assisting Yukon Territory with flood relief. More recently, we aided Joint Task Force North to deploy reverse osmosis water purification units to Iqaluit by CC-177 after the town’s water was contaminated. We have also recently helped flood relief in BC and Newfoundland— involving aircraft and personnel from across the Air Force.

Members across the 1 CAD enterprise showed their agility and dedication, planning and executing many of the aforementioned missions simultaneously. This was perhaps best demonstrated with our mission to repatriate Canadians, friends and allies from Afghanistan during Op AEGIS. Airpower, including multiple CC-130Js, CC-150s and CC- 177s, was rapidly generated to meet this critical operation, all the while continuing operations at home and abroad. While this particular mission was difficult for us, given the strong connections that many have to Afghanistan and our 14 year mission there, we

were immensely proud of the skill and professionalism displayed by planners, mission support personnel, aircrew, Military Police and technicians who made this essential operation happen under the most challenging of circumstances.

Of course, these operations could not succeed were it not for the overwhelming and early uptake from our members in getting vaccinated against COVID-19. In all training exercises and operations, our COVID-19 protocols worked well, enabling us to operate near and far confident we had done all we could to protect ourselves, our families, friends and communities.

As we write this, we are looking forward to welcoming our Air Task Force members home from their successful deployment supporting NATO’s enhanced Air Policing mission in Romania, our CC-130J detachment who return home from Op PRESENCE where they have been supporting UN airlift missions throughout Africa, and our Air Detachment members operating in Japan with the CP-140 for Op NEON in support of UNSCR enforcement against North Korea. We would be remiss if we did not also recognize the significant contribution of our HelAirDets deployed on RCN frigates conducting Op REASSURANCE, Op PROJECTION, Op NEON and Op ARTEMIS with HCMS Regina and Winnipeg returning just before the holiday period.

For those members overseas this holiday period with Op IMPACT, or working 24/7 operations in Canada within our search and rescue, NORAD, Air Mobility, Aerospace Control and operation and mission support communities, thank you for your continued

dedication to excellence to protect Canadians and our allies. To our military families, CWO Campbell and I cannot thank you enough for your support – you are the strength that keeps us focused.

Please know that we understand the holidays can be a difficult time. We urge our Defence Team civilians and military members to reach out for support through the different mental health services available or your chain of command. You can also call the Canadian Forces Member Assistance Program/Employee Assistance Program at 1- 800-268-7708 for confidential, voluntary, short term counselling if struggling. Help is also available through the Family Information Line at 1-800-866-4546 /

https://www.cafconnection.ca/National/Programs-Services/Mental-Health/Mental-Health-Programs-and-Services.aspx

To all our members and families, much is asked of you – moves, deployments, short- notice commitments, and more. We thank you for your resilience, dedication and commitment during these challenging times. We wish all of you a safe, healthy, peaceful and restful holiday season, and soon, a Happy New Year for 2022!

Major-General E.J. Kenny

Chief Warrant Officer D.A. Campbell

À l’approche des fêtes de la fin de l’année, l’Adjudant-chef Campbell et moi-même, offrons nos vœux et témoignons notre sincère gratitude à tous les membres de la 1 re Division aérienne du Canada, de la Région canadienne du NORAD, de la

Composante aérienne de la force interarmées et de la Région de recherche et de sauvetage Trenton, pour leurs efforts exceptionnels.

Cette année, au Canada, les missions de puissance aérienne ont augmenté. Le sauvetage audacieux de l’équipage de l’Atlantic Destiny au large de la Nouvelle-Écosse en mars, et la mission d’évacuation de plus de 300 personnes bloquées par les glissements de terrain en Colombie-Britannique, en novembre, ont montré le professionnalisme et la disponibilité opérationnelle des membres de SAR, ainsi que notre excellente collaboration avec nos partenaires de la Garde côtière américaine.

Pour la Région canadienne du NORAD, l’année 2021 a été marquée par un niveau sans précédent d’exercices et d’opérations de vols réels dans tout le Nord, y compris des déploiements en Alaska, à Yellowknife, à Whitehorse, à Iqaluit, à Goose Bay, à la SFC Alert et à Thulé, au Groenland; ceci témoigne clairement de notre engagement envers la disponibilité opérationnelle pour soutenir notre commandement binational.

Nous pouvons être particulièrement fiers des gros efforts que nous avons déployés pour assurer la sécurité des Canadiens et la nôtre, cette année. Lorsque les vaccins contre la COVID-19 sont arrivés au Canada, l’ARC a joué un rôle essentiel pour assurer leur distribution au pays, ainsi qu’aux membres des FAC affectés à l’étranger. Une mission particulièrement importante a été d’offrir un soutien lié à la COVID-19 et à la vaccination de certaines des populations les plus vulnérables et les plus difficilement accessibles, au nord du Manitoba. Dans le cadre des opérations LASER et VECTOR, des Hercules, des Chinooks et des Twin Otters ont atteint les villages accessibles par voie aérienne. Pour diminuer la pression sur les systèmes de santé provinciaux, des unités aéromédicales et de mobilité aérienne ont participé à des missions de transfert à différents hôpitaux à travers le Canada, de patients atteints de la COVID-19.

Dans le cadre de l’Op LENTUS, cet été, des flottes d’hélicoptères et d’Hercules ont soutenu la lutte contre les incendies de forêt dans l’Ouest et ont procédé à l’évacuation des populations menacées par les incendies en Colombie-Britannique et en Ontario. Nous avons également transporté les troupes qui ont aidé les victimes d’inondations au Yukon. Plus récemment, nous avons aidé la Force opérationnelle interarmées (Nord) à distribuer à l’aide des CC177, des systèmes de purification d’eau par osmose inverse à Iqaluit, après que l’eau de la ville ait été contaminée. Des militaires et des aéronefs de la Force aérienne ont aussi secouru des victimes des inondations en Colombie-Britannique et en Terre-Neuve.

Les membres de la 1 DAC ont fait preuve de souplesse et de dévouement, en planifiant et en exécutant simultanément plusieurs des missions susmentionnées. Notre mission de rapatriement d’Afghanistan, de nos compatriotes, nos amis et nos alliés, pendant l’Op AEGIS, constitue probablement le meilleur exemple. La puissance aérienne, formée entre autres de plusieurs CC130J, CC150 et CC177, a été rapidement mise sur pied pour répondre à cette opération essentielle, tout en poursuivant les opérations au pays et à l’étranger. Bien que cette mission particulière ait été difficile pour nous, compte tenu

des liens étroits que nombre d’entre nous ont avec l’Afghanistan à cause de notre mission qui y a duré 14 ans, nous sommes immensément fiers des compétences et du professionnalisme dont ont fait preuve les planificateurs, le personnel de soutien de la mission, les équipages, la police militaire et les techniciens qui ont permis la réalisation de cette opération cruciale dans les circonstances les plus difficiles.

Bien entendu, ces opérations n’auraient pas pu être menées à bien sans la vaccination massive et précoce contre la COVID-19, de nos militaires. Pendant tous les entraînements, les exercices et les opérations, nos protocoles contre la COVID-19 ont

bien fonctionné et nous ont permis d’opérer tant au pays qu’à l’étranger en étant sûrs d’avoir fait tout ce que nous pouvions pour protéger nos familles, nos amis, la population et nous-mêmes.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes impatients d’accueillir les membres de notre Force opérationnelle aérienne qui rentrent de leur déploiement de soutien à la mission de police aérienne renforcée de l’OTAN en Roumanie; notre

détachement de CC130J qui revient de l’Op PRESENCE au cours de laquelle il a soutenu les missions de transport aérien de l’ONU dans toute l’Afrique; et les membres de notre détachement aérien qui opèrent au Japon avec le CP140 pour l’Op NEON en soutien à l’application de la RCSNU contre la Corée du Nord. Nous nous en voudrions de ne pas reconnaître l’importante contribution de nos détachements d’hélicoptères de la Force aérienne, déployés sur les frégates de la MRC, dans le cadre des opérations REASSURANCE, PROJECTION, NEON et ARTEMIS, en collaboration avec les NCSM REGINA et WINNIPEG, et qui seront de retour juste avant les fêtes de fin d’année.

Nous remercions de leur dévouement continu, les militaires qui se trouveront à l’étranger pendant les fêtes, dans le cadre de l’Op IMPACT, ou qui travailleront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au Canada, avec nos unités de recherche et de sauvetage, avec le NORAD, la mobilité aérienne, le contrôle aérospatial et pour le soutien des opérations et des missions. Ils visent l’excellence pour protéger les Canadiens et leurs alliés. L’Adjuc Campbell et moi-même ne saurions trop remercier nos familles militaires, pour leur soutien. Elles sont la force qui nous permet de demeurer concentrés et de mener à bien

nos missions.

Sachez que nous comprenons que les fêtes de fin d’année peuvent s’avérer difficiles pour certains. Nous encourageons fortement les civils et les militaires de l’Équipe de la Défense à demander du soutien auprès des différents services de santé mentale ou auprès de leur chaîne de commandement en cas de besoin. Vous pouvez également téléphoner au 1-800-268-7708 (Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes / Programme d’aide aux employés) pour demander des services de consultation confidentiels, volontaires et à court terme, si vous êtes en difficulté. De l’aide est également disponible par l’intermédiaire de la Ligne d’information à l’intention des familles au 1-800-866-4546 /https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et- Services/Sante-mentale/Programmes-et-services-en-sante-mentale.aspx

À tous nos militaires et à leurs familles, nous savons parfaitement que l’on exige beaucoup de vous : déménagements, déploiements, engagements à court terme, et plus encore. Nous vous remercions pour votre résilience, votre dévouement et votre engagement en ces temps difficiles. Nous souhaitons à chacun d’entre vous des fêtes de fin d’année sous le signe de la sécurité, de la santé, de la paix, du repos, et, nous vous souhaitons une bonne année 2022!

Major-général E.J. Kenny

Adjudant-chef D.A. Campbell