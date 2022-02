It Takes a Team: Meet the players behind your relocation

Meet nine members of your relocation team – Photo from the Department of National Defence

Relocation is a necessity in the Canadian Armed Forces (CAF). It ensures that CAF members are provided the professional development and experiential opportunities to train in a variety of work environments and locations, both inside and outside Canada.

There will always be a certain amount of stress associated with moving, and leaving familiar settings, friends, and family behind. However, the CAF has built an entire team whose responsibilities are to support CAF members in their move.

Meet nine members of your relocation team, and learn the part they play to ensure your relocation is a success.

WHO: Director General Military Careers (DGMC), responsible for career management in the CAF.

WHAT: DGMC career managers move CAF members into available positions and issue posting instructions. Once you receive your posting instruction, you must register with the relocation contractor, BGRS , in order to access all the necessary information and tools to conduct your relocation.

WHO: CAF Relocation Coordinators

WHAT: Your CAF contact for any relocation information, they will help you navigate the relocation process, from providing guidance to assisting with any adjudications ­­– or applications for expense reimbursement outside of the Canadian Armed Forces Relocation Directive (CAFRD).

WHO: Commanding Officer (CO)

WHAT: COs assist the member during the relocation process by authorizing any number of requests, such a change in Report for Duty date, if required, and House Hunting Trip or Destination Inspection Trip applications.

WHO: BGRS, contracted by the Government of Canada to provide relocation services to the CAF.

WHAT: BGRS agents provide support services to CAF members and their families in all aspects of the relocation process, including professional advice, information, and financial assistance during the relocation. While they can advise on relocation benefits, they are unable to grant additional benefits outside of the CAFRD.

WHO: Third Party Service Providers (TPSP), available to assist you in the disposal and acquisition of your principal residence.

WHAT: These include: Rental Search Agents, Real Estate Agents, Appraisers, Inspectors, Lawyers/Notaries. Participating TPSPs invoice directly with the Relocation Contractor, BGRS.

WHO: Director Military Careers Support Services (DMCSS), administrator of the Household Goods Removal Service contract, the services provided for the physical move.

WHAT: Books movers and provides CAF members with the Household, Goods and Effects (HG&E) report for claim finalization. Contact the local traffic section on the first business day after arrival to advise you are now at destination and are available to receive delivery of HG&E. Once your HG&E has been unloaded and unpacked, request a copy of the HG&E report for uploading to the Members Secure Website.

WHO: Orderly Room

WHAT: Tasked with processing the Posting Allowance for Regular Force members, which is paid on the Change of Strength date at the member’s gaining unit.

WHO: Director Relocation Business Management (DRBM), technical authority for the CAF Relocation Program.

WHAT: Provides oversight of the CAF relocation contract with BGRS to ensure that CAF members receive their benefits in accordance with the CAFRD. Authorizes the relocation contractor to administer your relocation file. Creates educational documents such as brochures and other products to assist members and their families. Upon registration, you will receive an Active Posting Season Relocation Assistance Package email from Director Relocation Business Management which includes information that will assist in your relocation, including contact information for your Relocation Coordinator.

WHO: Director Compensation and Benefits Administration (DCBA), the relocation policy owner (along with Treasury Board Secretariat).

WHAT: Among other powers, has ministerial authority to grant benefits outside of the CAFRD (through adjudications) for expense reimbursement related to relocation.

The tenth member of your relocation team is you. A successful relocation can only be achieved if CAF members familiarize themselves with the CAFRD and follow the guidance provided. From posting instruction to Final Statement of Account, a successful relocation is ultimately the responsibility of the CAF member.

RELOCATION 101 is a series of articles designed to help CAF members through their relocation, to ensure the process is as stress-free as possible. For more information on relocation, see the Canadian Armed Forces Relocation Directive and Canada.ca/military-relocation.

La réinstallation est une nécessité dans les Forces armées canadiennes (FAC), car elle permet de s’assurer que les membres des FAC ont accès à différentes possibilités de perfectionnement professionnel ainsi qu’à des occasions de s’entraîner dans une variété de milieux de travail et d’endroits, tant au Canada qu’à l’étranger.

Il y aura toujours un certain stress associé au fait de déménager et de devoir laisser derrière soi des lieux familiers, des amis et des membres de sa famille. C’est pourquoi les FAC ont assemblé une équipe chargée d’offrir du soutien aux membres des FAC tout au long de leur réinstallation.

Rencontrez aujourd’hui neuf membres de votre équipe de réinstallation et découvrez le rôle qu’ils jouent pour assurer la réussite de votre réinstallation.

QUI : Le Directeur général – Carrières militaires (DGCM), qui s’occupe de la gestion des carrières dans les FAC.

QUOI : Les gestionnaires des carrières du DGCM déplacent les membres des FAC en fonction des postes à combler et émettent les instructions d’affectation. Une fois votre instruction d’affectation reçue, vous devez vous inscrire auprès de l’entreprise civile responsable des réinstallations, BGRS , afin d’avoir accès à tous les renseignements et outils nécessaires pour effectuer votre réinstallation.

QUI : Les coordonnateurs des réinstallations des FAC

QUOI : En tant que personnes-ressources des FAC pour toutes les questions liées à la réinstallation, les coordonnateurs des réinstallations des FAC sont là pour vous assister tout au long du processus de réinstallation en vous offrant, notamment, des conseils, du soutien en cas d’arbitrage ou de l’aide pour présenter vos demandes de remboursement pour les dépenses non prévues dans la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC).

QUI : Les commandants

QUOI : Les commandants appuient les militaires au cours du processus de réinstallation en autorisant, par exemple, la modification de la date d’entrée en service (s’il y a lieu), ainsi que les demandes de voyage de recherche d’un domicile (VRD) ou de voyage d’inspection à destination (VID).

QUI : BGRS, une entreprise civile embauchée par le gouvernement du Canada pour fournir des services de réinstallation aux FAC.

QUOI : Les agents de BGRS offrent des services de soutien aux membres des FAC et à leurs familles dans tous les aspects du processus de réinstallation, y compris des conseils professionnels, de l’information et de l’aide financière pendant la réinstallation. Bien qu’ils puissent fournir des conseils sur les indemnités de réinstallation, ils ne sont pas autorisés à accorder des indemnités supplémentaires outre celles prévues dans la DRFAC.

QUI : Les tiers fournisseurs de services (TFS), qui sont à votre disposition pour vous aider à céder et à acquérir votre résidence principale.

QUOI : Ces tiers fournisseurs de services comprennent les agents de recherche de location, les agents immobiliers, les évaluateurs, les inspecteurs, les avocats et les notaires. Les TFS participants envoient leurs factures directement à BGRS, l’entreprise civile responsable des services de réinstallations.

QUI : Le Directeur – Services de soutien (Carrières militaires) (DSSCM), qui est chargé d’administrer le contrat de services de déménagement des articles de ménages et effets personnels (AM et EP).

QUOI : Le DSSCM s’occupe de réserver les déménageurs et fournit aux membres des FAC un compte rendu de leurs AM et EP pour qu’ils puissent finaliser leur demande de remboursement. Le premier jour ouvrable suivant votre arrivée, vous devez informer la section des mouvements locale que vous êtes à destination et prêt à recevoir la livraison de vos AM et EP. Une fois ceux‑ci déchargés et déballés, veuillez demander une copie du compte rendu de vos AM et EP pour le télécharger sur le site Web protégé à l’intention des militaires.

QUI : La salle des rapports

QUOI : Le personnel de la salle des rapports est responsable du traitement de l’indemnité d’affectation des membres de la Force régulière, versée à la date effective du changement d’effectif à l’unité gagnante du militaire.

QUI : Le Directeur – Gestion des activités de réinstallation (D Gest AR), qui est l’autorité technique pour le Programme de réinstallation des FAC.

QUOI : Le D Gest AR assure la surveillance du contrat de réinstallation des FAC signé avec BGRS afin de veiller à ce que les membres des FAC reçoivent leurs prestations conformément aux termes de la DRFAC. Il autorise aussi BGRS à administrer le dossier de réinstallation des militaires, et il prépare des documents éducatifs (brochures et autres) pour aider les militaires et leurs familles. Lors de votre inscription, vous recevrez, par courriel, un Document d’aide à la réinstallation de la part du Directeur – Gestion des activités de réinstallation, qui comprendra divers renseignements visant à faciliter votre réinstallation, dont les coordonnées de votre coordonnateur des réinstallations.

QUI : Le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), qui est responsable de la politique de réinstallation (avec le Secrétariat du Conseil du Trésor).

QUOI : Entre autres pouvoirs, le DRASA a le pouvoir ministériel d’accorder des prestations outre celles prévues dans la DRFAC (par voie d’arbitrage) pour le remboursement des dépenses liées à la réinstallation.

Enfin, votre équipe de réinstallation compte un dixième membre : vous. Une réinstallation réussie n’est possible que si les membres des FAC prennent soin de se familiariser avec la DRFAC et de suivre les directives fournies. Ainsi, depuis l’instruction d’affectation jusqu’au relevé de compte final, la réussite de la réinstallation relève en définitive de la responsabilité du membre des FAC.

RÉINSTALLATION 101 est une série d’articles conçue pour aider les membres des FAC tout au long de leur réinstallation afin que celle-ci soit aussi exempte de stress que possible. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réinstallation, consultez la Directive de réinstallation des Forces armées canadiennes et la page Prestations pour la réinstallation, les déplacements et l’hébergement.