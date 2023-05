MFRCS marks Mother’s Day with floral gift

Floral baskets awaiting delivery to CFB Cold Lake members by the 4 Wing Military Family Resource Society (MFRCS) – Supplied Photo

The 4 Wing Military Family Resource Centre Society (MFRCS) is spreading some Mother’s Day cheer in the form of fresh Spring flowers. A drive-through operation was held at the MFRCS building on Thursday afternoon to distribute floral baskets.

“Spring has sprung at the 4 Wing MFRCS with a Mother’s Day Morale Booster!” explained 4 Wing MFRCS Fund Development Manager Judith Chance. “Row upon row of beautiful floral hanging baskets were awaiting pick-up by military and veteran Moms just in time for Mother’s Day.”

Chance says her team finds the event particularly enjoyable.

“Each year, the MFRCS gives away over 200 hanging baskets in celebration of our military and veteran Moms!”

Mother’s Day is set for Sunday, May 14th.

===

La société du Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) de la 4e Escadre distribue des fleurs fraîches de printemps pour la fête des mères. Une opération de distribution de paniers de fleurs a eu lieu jeudi après-midi au bâtiment du CRFM.

“Le printemps a fait son apparition au CRFM de la 4e Escadre avec un stimulant pour le moral des mères”, a expliqué Judith Chance, gestionnaire du développement du fonds du CRFM de la 4e Escadre. “Des rangées et des rangées de magnifiques paniers suspendus fleuris attendaient d’être ramassés par les mamans des militaires et des vétérans, juste à temps pour la fête des Mères”.

Judith Chance explique que son équipe trouve l’événement particulièrement agréable.

“Chaque année, le CRFM distribue plus de 200 paniers suspendus en l’honneur de nos mères militaires et anciennes combattantes !

La fête des mères aura lieu le dimanche 14 mai.