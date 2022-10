Minister Anand announces investment of up to $3.7 billion to supply operational clothing and footwear to the Canadian Armed Forces

October 20, 2022 – Saint-Jean-sur-Richelieu, QC – National Defence / Canadian Armed Forces

Today, the Minister of National Defence, Anita Anand, announced that Logistik Unicorp based in Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, has been awarded a contract to provide operational clothing and footwear to the Canadian Armed Forces (CAF). This contract, valued at up to $3.7 billion over 20 years, will support over 3000 jobs in Canada’s clothing, footwear and textile industries.

This investment will deliver approximately 1,222 different items of clothing and footwear worn by CAF members during their deployments, including:

combat uniforms using Canadian Disruptive Pattern (CADPAT) camouflage,

badges and insignias,

footwear including combat boots, arid/hot weather boots, and mukluks,

winter gear such as parkas, headwear and hand wear,

soldiers’ personal equipment, such as sleeping bags and day packs.

This contract will deliver supplies for more than 160,000 people, including Regular and Reserve Force members, Canadian Rangers, Junior Rangers, search and rescue technicians, firefighters and Cadets. This contract also contains provisions to enable the ad hoc procurement of equipment required for unexpected deployment operations – such as the immediate supply of Personal Protective Equipment during critical emergencies.

Today’s Operational Clothing and Footwear Consolidated Contract (OCFC2) represents a new approach to supplying the operational gear that the CAF needs to succeed on domestic and international operations. Once the contract is fully implemented, members will be able to order items online and have orders shipped to their door, while also providing the CAF with the ability to continue distributing uniforms directly to units. This new approach will deliver better resource and inventory management for the CAF, improve item availability, and provide better value for taxpayers.

This project will deliver concrete economic benefits to Quebecers and all Canadians. Logistik Unicorp will invest in research and development and skills training in the textile, apparel and footwear sectors, which will generate additional jobs and export opportunities. Logistik Unicorp must also conform to mandatory Canadian content requirements by ensuring that the majority of manufacturing of clothing and footwear items is done in Canada.

The Government of Canada is committed to providing the CAF with the equipment and tools that they need to serve Canada domestically and internationally.

“Today’s investment will support thousands of well-paying jobs for Canadian workers, and deliver modern, cutting-edge equipment for the members of the Canadian Armed Forces. The Canadian Armed Forces uniform is a source of great pride for Canadians at home and abroad, and this new contract with Logistik Unicorp will ensure that our members have the equipment they need, when they need it to fulfill the duties that we ask of them. I look forward to seeing the results of today’s investment, which is great news for Quebecers and all Canadians.” – The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

“This contract speaks to the Government of Canada’s commitment to obtaining the best possible value for the Government and Canadians through open, fair and transparent procurement processes. It will provide CAF members with the necessary equipment to conduct daily operations anywhere in the world, while also creating economic benefits for Canadians.” – The Honourable Helena Jaczek, Minister of Public Services and Procurement Canada

“The members of the Canadian Armed Forces deserve the best uniforms and equipment required to effectively perform their duties. This contract delivers on this promise and provides military members with the needed operational clothing and footwear while also ensuring that the investment will benefit the Canadian apparel, textile and footwear industry and thousands of its workers. Our government couldn’t be prouder to simultaneously support both our troops and the workers at Logistik Unicorp and in its network of suppliers across the country” – The Honourable François-Philippe Champagne, Minister of Innovation, Science and Industry

Quick Facts

Currently, operational clothing and footwear items are being procured through multiple individual contracts. By combining the various contracts into one, we will achieve greater efficiency and availability of items the CAF needs and better value for taxpayers.

This contract is the result of a competitive process and the winning bidder is qualified and capable of delivering a managed clothing solution to the CAF.

Delivery of items to clothing stores will commence during the second year of the contract, and individual online ordering capability is targeted to be implemented during the third year.

This contract also incentivizes the contractor to include Indigenous businesses as part of its supply chain.

The Industrial and Technological Benefits (ITB) Policy, was applied to the OCFC2 request for proposal requirements to leverage economic benefits for Canada equal to the value of the logistics services component of the contract. As a result, the contract will ensure long-term, sustainable support for the Canadian apparel, textile and footwear sectors.

Logistik Unicorp has experience in ensuring that Gender-based Analysis Plus (GBA Plus) considerations are incorporated. Procured items will meet the requirements of the diverse CAF population with a faster turnaround time.

La ministre Anand annonce un investissement pouvant s’élever à 3,7 milliards de dollars en vue de la fourniture aux Forces armées canadiennes de vêtements et de chaussures opérationnels

Le 20 octobre 2022 – Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Aujourd’hui, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a annoncé qu’à la suite d’un processus d’approvisionnement concurrentiel, Logistik Unicorp, une entreprise établie à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, s’est vu accorder un contrat visant la fourniture aux Forces armées canadiennes (FAC) de vêtements et de chaussures opérationnels. Ce contrat, dont la valeur pourrait s’élever à 3,7 milliards de dollars sur 20 ans, appuiera plus de 3 000 emplois dans les industries du textile, de l’habillement et de la chaussure au Canada.

Cet investissement prévoit la livraison d’approximativement 1 222 articles vestimentaires et chaussures portés par les membres des FAC durant leurs déploiements, notamment :

uniformes de combat avec le dessin de camouflage canadien (DCamC);

écussons et insignes;

bottes de combat, bottes pour climat aride/chaud et mukluks;

tenues d’hiver, entre autres, parkas, couvre-chefs, gants et mitaines;

équipement individuel des soldats, entre autres, sacs de couchage et sacs à dos d’une journée.

Ce contrat prévoit la livraison de fournitures pour plus de 160 000 personnes, y compris des membres de la Force régulière et de la Réserve, des Rangers canadiens, des Rangers juniors, des techniciens en recherche et sauvetage, des pompiers et des cadets. De plus, le contrat renferme des dispositions permettant l’approvisionnement ponctuel en équipement nécessaire à des opérations de déploiement inattendues, par exemple, la fourniture immédiate d’équipement de protection individuel en cas d’urgences critiques.

Le Contrat consolidé vêtements et chaussures opérationnels (C2VCO) annoncé aujourd’hui constitue une nouvelle approche à la fourniture de l’équipement opérationnelle dont les FAC ont besoin pour mener des opérations nationales et internationales couronnées de succès. Une fois que le contrat sera bien en place, les militaires pourront commander des articles en ligne et faire livrer leurs commandes à leur porte, et les FAC, quant à elles, pourront continuer de distribuer directement les uniformes aux unités. Cette nouvelle approche se traduira par l’optimisation de la gestion des ressources et des stocks pour les FAC, l’amélioration de la disponibilité des produits et l’accroissement de la valeur pour les contribuables.

Le présent projet produira des retombées économiques concrètes pour les Québécois et l’ensemble des Canadiens. Logistik Unicorp investira des fonds dans les activités de recherche et développement et la formation axée sur les compétences visant les secteurs du textile, de l’habillement et de la chaussure, ce qui donnera lieu à la création d’emplois et de possibilités d’exportation additionnelles. Logistik Unicorp doit également se conformer aux exigences obligatoires en matière de contenu canadien en veillant à ce que la majeure partie de la fabrication de vêtements et de chaussures soit réalisée au Canada.

Le gouvernement du Canada est résolu à doter les FAC de l’équipement et des outils dont elles ont besoin pour servir le Canada sur la scène nationale et internationale.

« L’investissement d’aujourd’hui appuiera des milliers d’emplois bien rémunérés pour les travailleurs canadiens et livrera aux membres des Forces armées canadiennes de l’équipement moderne à la fine pointe de la technologie. L’uniforme des Forces armées canadiennes est une source de grande fierté pour les Canadiens, au pays comme à l’étranger, et ce nouveau contrat accordé à Logistik Unicorp garantira que nos militaires disposent de l’équipement dont ils ont besoin pour s’acquitter des fonctions que nous leur confions. Je me réjouis à l’idée de voir les retombées découlant de l’investissement d’aujourd’hui, lequel constitue une excellente nouvelle pour les Québécois et l’ensemble des Canadiens. » – L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Ce contrat illustre l’engagement du gouvernement du Canada à obtenir la meilleure valeur possible pour le gouvernement et la population canadienne par l’entremise de processus d’approvisionnement à la fois ouverts, équitables et transparents. Il fournira aux membres des FAC l’équipement nécessaire à l’exécution d’opérations quotidiennes dans le monde entier, tout en créant des possibilités économiques pour les Canadiens. » – L’honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

« Les membres des Forces armées canadiennes sont dignes d’uniformes et d’équipement haut de gamme dont ils ont besoin pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ce contrat répond à notre promesse et offre aux militaires les vêtements et les chaussures opérationnels nécessaires, tout en garantissant que l’investissement profitera aux industries canadiennes de l’habillement, du textile et de la chaussure, ainsi qu’à des milliers de leurs travailleurs. Notre gouvernement est on ne peut plus fier de soutenir simultanément nos troupes et les travailleurs relevant de Logistik Unicorp et de son réseau de fournisseurs à l’échelle du pays. » – L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Faits en bref

À l’heure actuelle, l’approvisionnement en vêtements et en chaussures opérationnels se fait par l’entremise de divers contrats distincts. En regroupant en un seul les divers contrats, nous pourrons accroître l’efficacité et la disponibilité des articles dont les FAC ont besoin, tout en améliorant la valeur pour les contribuables.

Le présent contrat résulte d’un processus concurrentiel, et le soumissionnaire retenu est qualifié et apte à livrer une solution d’habillement gérée à l’intention des Forces armées canadiennes.

La livraison d’articles dans les magasins d’habillement commencera au cours de la deuxième année du contrat, et une capacité de commande individuelle en ligne devrait être établie durant la troisième année.

Le contrat offre également des incitatifs à l’entrepreneur pour l’encourager à inclure des entreprises autochtones dans sa chaîne d’approvisionnement.

La Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) a été appliquée aux exigences énoncées dans la demande de proposition du C2VCO dans le but de produire des retombées économiques pour le Canada dont la valeur équivaut à celle de la composante des services logistiques du contrat. Par conséquent, le contrat garantira le soutien durable à long terme des secteurs canadiens de l’habillement, du textile et de la chaussure.

Logistik Unicorp possède une expérience sur le plan de l’intégration des considérations relatives à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus). Les articles achetés répondront aux exigences de la population diversifiée des FAC et seront fournis dans des délais plus rapides.