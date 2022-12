Minister of National Defence announces that permanent residents are welcome to apply now to join the Canadian Armed Forces

December 5, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

Permanent residents represent an important, skilled, and diverse workforce in Canada. This is why today, the Minister of National Defence, Anita Anand, announced that permanent residents are welcome to apply to enroll in the Canadian Armed Forces (CAF).

The authority for the enrolment of a citizen of another country, who has permanent resident status under the Immigration and Refugee Protection Act, has been delegated by the Chief of the Defence Staff to the Commander Military Personnel Command and the Commander Canadian Forces Recruiting Group.

Currently, the Canadian Forces Recruiting Group accepts trained applicants from foreign militaries. These applicants include pilots, logistics officers, infantry officers and other skilled professionals, who may become enrolled in the CAF if they have permanent resident status in Canada. The intent is to broaden the pool to enable other permanent residents, who meet the same criteria as Canadian citizens to enroll in the CAF as new recruits or officer cadets.

The CAF encourages permanent residents to give serious consideration to a military career in Canada. Canada offers facilitated pathways to citizenship by recognizing the military service to Canada of permanent residents who join the CAF, and citizenship applications from CAF members will be processed on a priority basis by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Changing the culture within the CAF supports the recruitment of new members and allows us to retain existing members as the Department of National Defence and the CAF continue efforts to build an institution where everyone feels safe, protected, and respected.

“Permanent residents make up a skilled and talented component of Canada’s population – and that is why today’s announcement is important news. Enrolment of permanent residents will help us grow our military with qualified, well-trained people who choose a career in uniform. We will continue to work hard every day to build a military that attracts and retains people from all parts of our society who want to serve Canada.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence “Allowing permanent residents to serve will help advance Canada’s interests and values abroad and support Canadians in times of need at home. The recent deployment of hundreds of military personnel in response to Hurricane Fiona in my home community demonstrated the importance of maintaining a high level of readiness that today’s announcement will help preserve. Many of these future citizens already work in key sectors across Canada, and I am pleased that they will now have the opportunity to make an extraordinary contribution to Canada by choosing a career in service of the country they now call home.” The Honourable Sean Fraser, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship “To grow and meet the challenges of tomorrow, the Canadian Armed Forces needs to recruit, train, and retain diverse talent in Canada. This talent includes permanent residents, who will bring great enthusiasm, experience, and knowledge to the Defence Team. We receive much interest from permanent residents looking to join the Canadian Armed Forces to serve their new country, and our recruiters are keen to begin conversations with these prospective members of our team.” General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff

Quick Facts

The process to obtain security clearances can be lengthy for some permanent residents, but ongoing interdepartmental discussions will determine methods for cross-sharing information and improve the application process.

The Chief of the Defence Staff signed a document on October 18, 2022, that reinforces existing policy and designates authority to the Commander Military Personnel Command and the Commander Canadian Forces Recruiting Group for the enrolment of a citizen of another country who has permanent resident status under the Immigration and Refugee Protection Act.

In accordance with existing policy, Defence Administrative Order and Directive 5002-1 Enrolment, an applicant for enrolment in the CAF must be a Canadian citizen or a citizen of another country who has permanent resident status under the Immigration and Refugee Protection Act and:

who is committed to becoming a Canadian citizen upon eligibility; who satisfies a special need; and whose enrolment, in the opinion of the Commander Canadian Forces Recruiting Group, will not be detrimental to the national interest.

The CAF recruiting system is now open for applications from both Canadian citizens and permanent residents. We encourage all interested individuals to start the application process here: https://forces.ca/en/apply-now/.

The CAF is recruiting for more than 100 occupations – many are new and leading-edge such as radiologists, and marine technicians.

As of July 2022, the Regular Force has approximately 63,500 members. To meet its mandate set out in Canada’s Defence Policy, Strong, Secure, Engaged, the Canadian Armed Forces need 71,500 Regular Force members.

Canada plans to welcome 465,000 new permanent residents in 2023, as well as 485,000 in 2024 and 500,000 in 2025. The immigration levels plan forecasts that more than 50% of permanent residents will be admitted via economic programs, such as the Federal High Skilled or Provincial Nominee Programs.

The CAF has dedicated increased capacity to bring in at least 5,900 new members through our recruiting centres by March 2023.

La ministre de la Défense nationale annonce que les résidents permanents peuvent désormais postuler pour s’enrôler dans les Forces armées canadiennes

Le 5 décembre 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Les résidents permanents représentent un effectif important, compétent et diversifié au Canada. C’est pourquoi la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a annoncé aujourd’hui que les résidents permanents peuvent maintenant postuler pour s’enrôler dans les Forces armées canadiennes (FAC).

L’autorité pour l’enrôlement d’un citoyen d’un autre pays, qui jouit du statut de résident permanent au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a été déléguée par le chef d’état-major de la défense au commandant du Commandement du personnel militaire et au commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes.

À l’heure actuelle, le Groupe de recrutement des Forces canadiennes accepte des demandes de postulants formés relevant de forces militaires étrangères. Ces postulants – des pilotes, des officiers de la logistique, des officiers d’infanterie et d’autres professionnels qualifiés – peuvent s’enrôler dans les FAC s’ils ont le statut de résident permanent au Canada. L’objectif est d’élargir le processus de recrutement pour permettre à d’autres résidents permanents, qui satisfont aux mêmes critères que les citoyens canadiens, de s’enrôler dans les FAC, en tant que nouvelles recrues ou élèves-officiers.

Les FAC encouragent les résidents permanents à songer sérieusement à mener une carrière militaire au Canada. Le Canada offre des voies d’accès simplifiées à la citoyenneté en reconnaissant le service militaire au Canada accompli par des résidents permanents qui s’enrôlent dans les FAC. Les demandes de citoyenneté présentées par des membres des FAC seront traitées en priorité par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Le changement de culture au sein des FAC favorise le recrutement de nouveaux membres et nous permet de maintenir en poste les membres actuels, au moment où le ministère de la Défense nationale et les FAC continuent de s’efforcer de bâtir une institution où tout un chacun se sent protégé, respecté et en sécurité.

« Les résidents permanents constituent une composante compétente et talentueuse de la population canadienne. C’est pourquoi l’annonce d’aujourd’hui est une nouvelle importante. L’enrôlement de résidents permanents nous aidera à faire croître nos forces armées en y intégrant des gens compétents et bien formés qui choisissent une carrière en uniforme. Nous continuerons de travailler avec acharnement tous les jours pour constituer une force militaire capable d’attirer et de maintenir en poste des personnes de tous les segments de notre société qui souhaitent servir le Canada. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale « Le fait de permettre aux résidents permanents de servir contribuera à l’avancement des intérêts et des valeurs du Canada à l’étranger, tout en appuyant la population canadienne au pays, en cas de besoin. Le récent déploiement de centaines de militaires dans ma propre communauté dans le sillage de l’ouragan Fiona n’a fait qu’illustrer l’importance du maintien d’un niveau de préparation élevé, capacité que l’annonce d’aujourd’hui aidera à préserver. Bon nombre de ces futurs citoyens ont déjà travaillé dans des secteurs clés d’un bout à l’autre du Canada, et je suis ravi qu’ils puissent désormais apporter une contribution extraordinaire au Canada en optant pour une carrière au service du pays qui est maintenant le leur. » L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté « Pour croître et relever les défis de demain, les Forces armées canadiennes doivent recruter, former et retenir des talents variés au Canada. Ces talents comprennent des résidents permanents, qui apporteront beaucoup d’enthousiasme, d’expérience et de connaissances à l’Équipe de la Défense. Nous avons reçu de nombreuses expressions d’intérêt de la part de résidents permanents qui souhaitent s’enrôler dans les Forces armées canadiennes pour servir leur nouveau pays. Nos recruteurs sont très désireux de commencer à échanger avec ces membres éventuels de notre équipe. » Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense

Faits en bref

Le processus pour obtenir une habilitation de sécurité peut être long pour certains résidents permanents, mais des discussions interministérielles en cours détermineront les méthodes à adopter pour l’échange de renseignements et améliorer le processus d’application.

Le 18 octobre 2022, le chef d’état-major de la Défense a signé un document qui renforce la politique existante et délègue au commandant du Commandement du personnel militaire et au commandant du Groupe du recrutement des Forces canadiennes l’autorité pour l’enrôlement d’un citoyen d’un autre pays qui jouit du statut de résident permanent au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Conformément à la politique existante, Directive et ordonnance administrative de la défense 5002-1, Enrôlement, un candidat pour l’enrôlement dans les FAC doit être un citoyen canadien ou un citoyen d’un autre pays qui a le statut de résident permanent sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et :

qui s’engage à devenir un citoyen canadien dès qu’il y sera admissible; qui répond à un besoin particulier; et dont l’enrôlement, de l’avis du commandant du Groupe du recrutement des Forces canadiennes, ne portera pas atteinte à l’intérêt national.

Le système de recrutement des FAC accepte désormais les demandes des citoyens canadiens et des résidents permanents. Nous encourageons toutes les personnes intéressées à amorcer le processus de demande ici : https://forces.ca/fr/appliquer/.

Les FAC recrutent dans plus de 100 groupes professionnels, dont un grand nombre sont nouveaux et d’avant-garde tels que les radiologues et les techniciens de marine.

En date de juillet 2022, la Force régulière compte environ 63 500 membres. Pour remplir leur mandat énoncé dans la politique Protection, Sécurité, Engagement, les Forces armées canadiennes doivent atteindre un effectif de 71 500 membres au sein de la Force régulière.

Le Canada prévoit accueillir 465 000 nouveaux résidents permanents en 2023, puis 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Le plan des niveaux d’immigration prévoit que plus de 50 % des résidents permanents seront admis par l’intermédiaire de programmes économiques comme le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) ou le Programme des candidats des provinces.

Les FAC ont consacré une capacité accrue en vue d’accueillir au moins 5 900 nouveaux membres par l’entremise de leurs centres de recrutement d’ici mars 2023.