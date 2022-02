New Year, New Calling, New Career Move

Corporal Shannon Clayton, an Aviation Systems (AVN) Technician from Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS) REGINA’s helicopter air detachment hooks up an engine rinse bottle to a CH-148 Cyclone helicopter during Operation ARTEMIS on April 3, 2019. AVN Tech is one of the occupations that will be featured in the RCAF Virtual Job Fair 7-9 March, 2022 – Photo: MCpl PJ Letourneau, Canadian Forces Combat Camera

There are so many great reasons to serve in the Canadian Armed Forces, one of which is the opportunity to transfer to a whole new military occupation. If you hold the rank of Private/Aviator/Sailor to Master Corporal/Sailor, and are looking to take your career in a new direction, the RCAF-hosted Internal Job Fair is something you won’t want to miss!

The RCAF is inviting non-commissioned members ─from either the Regular or Reserve Forces─ to the Flight Engineer (FE), Search & Rescue (SAR) Technician, Aviation Systems (AVN) and Avionics Systems (AVS) Technicians, Aerospace Telecommunications & Information Systems (ATIS) Technician and Aerospace Control Operator (AC Op) occupations.

The RCN is also offering opportunities for its Clearance Diver occupation, and CANSOFCOM has opportunities available at 427 Special Operations Aviation Squadron, which is located at CFB Petawawa, Ontario.

If an occupational transfer (OT) isn’t what you seek, you still might be interested in the RCAF-managed Flight Attendant Employment Program (FAEP) that offers qualified CAF NCMs (of the Sailor (1st Class)/Corporal and Master Sailor/Master Corporal ranks) the opportunity to broaden their career experience outside of their occupation to work as a Flight Attendant (FA) for a minimum of one posting cycle, after which they return to their home unit/regular duties. FAs receive a specialty qualification while keeping their existing occupation and environmental uniform.

The Job Fair will provide information sessions over a three-day period from 7-9 March, 2022. Given the varied local public health measures in place at wings and bases throughout Canada, in-person briefings are not going to be possible and so the job fair format will be virtual, similar to last year’s event, via MS Teams. The intention is to keep these sessions relaxed and informative, while giving members a realistic job preview and highlighting important details such as career progression, deployment opportunities and specialized training. There will also be the opportunity to ask questions, as well as a chance to speak to a Personnel Selection Officer (PSO) about suitability, eligibility and occupation transfer timelines.

To obtain the Job Fair schedule with all of the links you’ll need to attend the presentation sessions, as well as occupation-specific resources, contact your local PSO or send an email to:

RCAFPersonnelResearch.RecherchesurlepersonnelARC@forces.gc.ca

May 2022 be the start of something exciting!

Il y a tant de bonnes raisons de servir dans les Forces armées canadiennes, dont l’une est l’occasion d’effectuer un transfert vers un tout nouveau groupe professionnel militaire. Si vous avez le grade de soldat/aviateur/matelot à caporal-chef/matelot-chef, et que vous voulez effectuer un changement de carrière, vous ne voulez pas manquer le salon de l’emploi interne organisé par l’ARC!

L’ARC invite les militaires du rang ─ de la Force régulière ou de la Réserve ─ à regarder les groupes professionnels de mécanicien de bord (Méc B), de technicien de recherche et sauvetage (SAR), de techniciens en systèmes aéronautiques (Tech Aéro) et en systèmes avioniques (Tech Avio), de techniciens de systèmes d’information et de télécommunications aérospatiales (SITA) et d’opérateur – Contrôle aérospatial (OP C AERO).

La MRC offre également des occasions d’emploi pour le métier de plongeur-démineur, et le COMFOSCAN offre des occasions d’emploi au 427e Escadron d’opérations spéciales d’aviation (427 EOSA), qui est situé à la BFC Petawawa, en Ontario.

Si vous ne cherchez pas de reclassement (RECL), le Programme d’instruction d’agent de bord (PIAB) de l’ARC pourrait vous intéresser. Ce programme offre aux MR qualifiés des FAC (du grade de matelot de 1re classe/caporal et de matelot-chef/caporal-chef) la possibilité d’élargir leur expérience professionnelle en dehors de leur groupe professionnel militaire (GPM) en devenant agent de bord (AB) durant au moins un cycle d’affectation, après quoi ils retournent à leur unité d’appartenance et à leurs tâches régulières. Les AB reçoivent une qualification de spécialiste et conservent leur GPM et l’uniforme de leur élément.

Le salon de l’emploi offrira des séances d’information pendant 3 jours, du 7 au 9 mars 2022. En raison des nombreuses mesures de santé publique en place dans les escadres et les bases partout au Canada, les séances d’information en personne ne seront pas possibles. Le salon de l’emploi sera donc virtuel, de façon semblable à l’an passé, et il utilisera MS Teams. On souhaite que ces séances soient détendues et informatives, tout en présentant aux militaires un aperçu réaliste des emplois et en soulignant les détails importants comme l’avancement professionnel, les possibilités de déploiement et la formation spécialisée. Ce sera également l’occasion de poser des questions ainsi que de discuter avec un officier de sélection du personnel (OSP) de la pertinence, de l’admissibilité et les calendriers de reclassement.

Pour obtenir le calendrier du salon de l’emploi avec tous les liens nécessaires pour participer aux présentations, ainsi que les ressources propres à un groupe professionnel, communiquez avec votre OSP local ou envoyez un courriel à : RCAFPersonnelResearch.RecherchesurlepersonnelARC@forces.gc.ca

Que 2022 soit le début de quelque chose d’excitant!