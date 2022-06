Portage College Information Session for CAF members and dependants/Séance d’information du Collège Portage pour les membres des FAC et leurs personnes à charge.

Portage College – Supplied Photo

If you’ve ever thought about entering the field of Social Work, have wanted to get into Business, finish your high-school diploma, or have wondered what career and educational opportunities exist for you and your family, Portage College invites you to find out. If your high-school-aged children are still figuring out what they want to do, this session will help. Plus learn how your military experience and previous education will count towards programs that interest you.

Hear from Student Advisors, find out about funding, and get an inside look at courses from program Deans and Coordinators. Discover how Portage College and our partnerships with other post-secondary institutions offer a flexible learning experience that will get you started and see you finish. Whether your goal is to Upgrade one credit at a time, start part-time or begin full-time studies towards a certificate, diploma, or degree, come and see. Representatives from all program areas will present including our Vice President of Academic Research. Bring your questions and get to know the professionals who are passionate about your next steps and seeing you succeed.

Come join us at the Wing Theatre on the 23 Jun 22 for either one of the following two sessions:

14:00 to 16:00 and

18:00 to 20:00 hrs.

Free childcare will be provided by the MFRC for the evening session, to register please call 780-594-6006 ext 0 and mention this information session.

Séance d’information du Collège Portage pour les membres des FAC et leurs personnes à charge.

Si vous avez déjà songé à une carrière dans le domaine du travail social, si vous avez voulu vous lancer dans les affaires, si vous avez obtenu votre diplôme d’études secondaires ou si vous vous êtes demandé quelles étaient les possibilités de carrière et d’études pour vous et votre famille, le Collège Portage vous invite à le découvrir. Si vos ados au secondaire ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire, cette séance pourrait les aider. Apprenez aussi comment votre expérience militaire et vos études antérieures peuvent être créditées dans des programmes qui vous intéressent.

Venez entendre les conseillers pédagogiques, renseignez-vous sur le financement et laissez les doyens et les coordonnateurs de programmes vous présenter leurs cours. Le Collège Portage et nos partenariats avec d’autres établissements postsecondaires offrent une expérience d’apprentissage flexible qui vous permettra de commencer vos études et de les mener à bien. Découvrez comment. Que vous souhaitiez prendre un crédit à la fois ou poursuivre vos études à temps partiel ou à temps plein en vue d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade, venez vous renseigner. Des représentants de tous les programmes seront présents, y compris la vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche. Préparez vos questions et faites la connaissance des professionnels qui sont passionnés par votre cheminement et qui veulent vous voir réussir.

Joignez-vous à nous le 23 juin 2022 au théâtre de l’escadre pour l’une des deux séances suivantes :

de 14 h à 16 h

de 18 h à 20 h.

Une garderie gratuite sera fournie par le CRFM pour la séance de 18 h. Veuillez composer le 780-594-6006 poste 0, pour vous inscrire.