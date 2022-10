Recruiters looking to hire military spouses at two virtual career fairs

Military Family Services will host a two-part virtual career fair for military spouses across the country – Supplied Photo

On October 26 and November 1, Military Family Services will host a two-part virtual career fair for military spouses across the country as part of the Military Spousal Employment Network.

“The benefit of a virtual career fair is that regardless of location, people from coast to coast will have access to multiple employers looking to hire,” says Augustina Charles-Frederiksen, Community Development and Stakeholder Relations Manager, Military Family Services. “This is an opportunity to connect people with opportunities – and not just in their communities – but with remote work options too.”

The job bank currently has more than 3,590 positions that participating recruiters are looking to fill as well as several remote positions available. This is in addition to new opportunities added to the Network daily. Recruiters from nine Network employers including Bayshore Medical, Canadian Forces Morale and Welfare Services, BMO – Bank of Montreal, Calian Group, Bell Canada, Commissionaires Canada, NTT, Language Research Development Group, and Strongest Families Institute will be looking to fill a large number of jobs in military communities across the country including several work-from-home opportunities. Representatives from the Military Spouses Employment Initiative (Federal Civil Service will also be participating alongside network employers. These national employers have agreed to offer military spouses equal and fair access to employment opportunities within their organizations.

Following the conclusion of a similar employment network, Military Family Services saw the need for a dedicated network for military spouses as spousal employment remains one of the top three issues for approximately 50,000 Canadian military spouses.

Growing steadily, the Military Spousal Employment Network has more than 5200 users since it launched in 2018. The Network is a self-directed online resource with access to job postings, tools, resources, and events such as training sessions and virtual and in-person career fairs.

Military spouses can register for the Military Spousal Employment Network at http://msen.vfairs.com and the virtual career fairs at https://www.surveymonkey.ca/r/ Fall_hiring_event.

Breakdown of available jobs by Province and Territories on the network as of Oct 17, 2022:

Alberta – 292

BC – 293

Manitoba – 159

Multiple Locations – 22

New Brunswick – 121

Newfoundland – 82

Northwest Territories – 8

Nova Scotia – 205

Nunavut – 1

Ontario – 2,738

PEI – 39

Quebec – 1,210

Remote – 107

Saskatchewan – 83

Yukon – 6

Les recruteurs cherchent à embaucher des conjoints de militaires lors de deux foires de l’emploi virtuelles

Les 26 octobre et 1er novembre, les services aux familles des militaires organiseront une foire de l’emploi virtuelle en deux parties pour les conjoints de militaires à travers le pays dans le cadre du Réseau d’emploi des conjoints de militaires.

” L’avantage d’une foire de l’emploi virtuelle est que, peu importe l’endroit où l’on se trouve, les participants d’un océan à l’autre auront accès à de multiples employeurs qui cherchent à embaucher “, explique Augustina Charles-Frederiksen, gestionnaire des relations externes, Services aux familles des militaires. “C’est l’occasion de mettre les gens en contact avec des opportunités – et pas seulement dans leurs communautés – mais aussi avec des options de travail à distance.”

La banque d’emplois a actuellement plus de 3590 postes que les recruteurs participatifs cherchent à combler ainsi que plusieurs postes à distance. Cela s’ajoute aux nouvelles possibilités ajoutées quotidiennement au réseau. Les recruteurs de neuf employeurs du Réseau, dont Bayshore Médical, les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes, BMO – Banque de Montréal, Groupe Calian, Bell Canada, Les Commissionnaires du Canada, NTT, Language Research Development Group et l’Institut des familles solides, chercheront à combler un grand nombre de postes dans les communautés militaires du pays, y compris plusieurs possibilités de travail à domicile. Des représentants de l’Initiative pour l’emploi des conjoints de militaires (Service civil fédéral) participeront également aux côtés des employeurs du réseau. Ces employeurs nationaux ont accepté d’offrir aux conjoints de militaires un accès égal et équitable aux possibilités d’emploi au sein de leur organisation.

À la suite de la fermeture d’un réseau d’emploi similaire, les services aux familles des militaires ont constaté la nécessité d’un réseau dédié aux conjoints de militaires, car l’emploi des conjoints demeure l’un des trois principaux problèmes pour environ 50 000 conjoints de militaires canadiens.

En croissance constante, le Réseau d’emploi des conjoints de militaires compte plus de 5200 utilisateurs depuis son lancement en 2018. Le Réseau est une ressource en ligne autogérée donnant accès à des offres d’emploi, des outils, des ressources et des événements tels que des séances de formation et des foires de l’emploi virtuelles et en personnel.

Les conjoints de militaires peuvent s’inscrire au réseau d’emploi des conjoints de militaires à l’adresse http://msen.vfairs.com/fr et aux foires de l’emploi virtuelles à l’adresse https://www.surveymonkey.ca/r/ Fall_hiring_event

Voici une répartition des emplois disponibles par province et territoire en date du 17 octobre 2022 :

Alberta – 292

Colombie-Britannique – 293

Î.-P.-É. – 39

Manitoba – 159

Nouveau Brunswick – 121

Nouvelle-Écosse – 205

Nunavut – 1

Ontario – 2738

Québec – 1210

Saskatchewan – 83

Sites multiples – 22

Télétravail – 107

Terre-Neuve – 82

Territoires du Nord-Ouest – 8

Yukon – 6