You’re invited to a special IDERD event!

The International Day of Eliminating Racial Discrimination (IDERD) will be taking place on 17 March 2023 at the MFRC theater from 1000 to 1130hrs. Please join the 4 Wing Defence Visible Minority Advisory Group to recognize this day.

The IDERD recognizes that injustice and prejudice fueled by racial discrimination continue to take place every day. Observed annually on March 21, this day commemorates the day police in Sharpeville, South Africa, opened fire and killed 69 people at a peaceful demonstration against apartheid “pass laws” in 1960. This year, the IDERD event at 4 Wing Cold Lake will take place on 17 March 2023. This allows us to take advantage of the “No-Fly Day”. This year’s theme for IDERD in the UN is “Voices for action against racism”.

There will be short films shown, interactive discussions with panelists, snacks, and more!

Discussion topics will include:

Creating diversity and inclusion in the workplace Perceptions of Racism Micro-aggressions

Films to be shown:

‘How to get serious about diversity and inclusion in the workplace’ ‘Good Hair: Perceptions of Racism’

En français

La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale aura lieu le 17 mars 2023 au théâtre du CRFM de 10 h 00 à 11 h 30 heures. Veuillez vous joindre au Groupe consultatif sur les minorités visibles de la 4e Escadre pour souligner cette journée.

La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale reconnaît que l’injustice et les préjugés alimentés par la discrimination raciale continuent d’exister chaque jour. Observée chaque année le 21 mars, cette journée commémore le jour où la police de Sharpeville, en Afrique du Sud, a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d’une manifestation pacifique contre les “lois sur les laissez-passer” de l’apartheid en 1960. Cette année, l’événement JIEDR à la 4e Escadre Cold Lake, aura lieu le 17 mars 2023. Cela nous permet de profiter de ” La journée sans vol”. Le thème de cette année pour JIEDR à l’ONU est “Des voix pour agir contre le racisme”.

Il y aura des projections de courts métrages, des discussions interactives avec des panélistes, des collations, et plus encore!

Les sujets de discussion incluront :

Créer la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail Perceptions du racism Micro-agressions

Films à projeter:

‘How to get serious about diversity and inclusion in the workplace’’ (en anglais) Good Hair: Perceptions of Racism (en anglais)