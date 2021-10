4 Wing Guidance on Halloween in the Residential Housing Units (RHU’s)

4 Wing encourages all parents and children to be as safe as possible this Halloween. It is important that we are respectful of each other’s boundaries to include our decision whether or not to participate in Halloween activities. If you are interested in hosting trick or treaters this Halloween, make sure to let people know by having your house well-lit. Alternatively, if you prefer to avoid trick or treaters this year, you are encouraged to indicate this by posting a polite sign or darkening the outside of your home.



Please see below guidance for Halloween participants:



For those trick or treating in the 4 Wing RHU’s:

Don’t go trick or treating if feeling ill, even if symptoms are minor;

Minimize contact with others: trick-or-treat with your family or cohort, and stay 2 metres apart;

Avoid touching doorbells or railings: call “trick or treat” from 2 metres away, use hand sanitizer after touching surfaces;

Wash hands and disinfect packages before eating candy.

For those who are handing out candy:

Don’t hand out candy if feeling ill or isolating;

When possible, wear a non-medical mask that fully covers your nose and mouth;

Insist that trick-or-treaters call out instead of ringing the doorbell or knocking.

Additional ideas:

Hand out treats from your driveway or front lawn, if weather permits;

Set up a table or desk to help keep yourself distanced;

Make candy bags and space them out on a table or blanket; don’t leave out self-serve bowls of bulk candy;

Build a candy slide, candy catapult or other fun, non-touch delivery methods.



It is my hope that our families safely enjoy Halloween this year. If you choose to participate in trick-or-treating, please take all precautions and stay healthy!

Colonel Dave Moar

Commander, 4 Wing

La 4e Escadre invite tous les parents et les enfants à être aussi prudents que possible à l’Halloween. Il est important de respecter nos limites au moment de prendre la décision de participer ou non aux activités d’Halloween. Si vous souhaitez que les enfants viennent à votre porte, faites-le savoir en veillant à ce que votre maison soit bien éclairée. À l’inverse, si vous préférez ne pas recevoir d’enfants cette année, nous vous encourageons à afficher un message poli à cet effet ou à éteindre les lumières extérieures de votre maison.



Veuillez lire les lignes directrices suivantes à l’intention des participants aux activités d’Halloween :



Pour ceux qui passent l’Halloween dans les ULR de la 4e Escadre :

Ne passez pas l’Halloween si vous êtes malades, même si vos symptômes sont mineurs;

Réduire au minimum les contacts avec les autres : circulez avec votre famille ou des membres de votre groupe, et conservez 2 mètres entre vous et les autres;

Évitez de toucher les sonnettes ou les rampes : criez « Des bonbons ou des bâtons » à 2 mètres de distance, et utilisez du désinfectant pour les mains après avoir touché des surfaces;

Lavez-vous les mains et désinfectez les emballages avant de manger les bonbons.

Pour ceux et celles qui donnent des bonbons :

Ne donnez pas des bonbons si vous êtes malades ou en isolement;

Si possible, portez un masque non médical qui couvre le nez et la bouche;

Invitez les enfants à vous appeler plutôt qu’à sonner ou à frapper à la porte.

Autres idées :

Remettez les bonbons dans votre entrée ou sur la pelouse si la température le permet;

Montez une table ou un bureau pour aider à vous distancer des enfants;

Faites des sacs de bonbons et espacez-les sur une table ou une couverture; ne laissez pas des bols de bonbons en vrac pour le libre-service;

Construisez un toboggan à bonbons, une catapulte à bonbons ou une autre machine de distribution amusante qui permet d’éviter les contacts.



J’espère que nos familles profiteront de l’Halloween en toute sécurité cette année. Si vous choisissez de participer aux festivités, veuillez prendre toutes les précautions possibles pour rester en bonne santé!

Colonel Dave Moar

Commandant, 4e Escadre