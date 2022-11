Clutter Control: Dealing with a Messy Co-Worker

Dear CCMS,

Our section works in an open-concept office style and my colleague is so disorganized and messy. Her stuff is starting to clutter my space, which impacts my ability to work efficiently. I want to speak to her about it, but I’m afraid to approach the subject. Can you help?

It sounds as though you are quite frustrated and the current workspace is impacting your productivity. Approaching a colleague about a challenging issue can be difficult for many reasons, yet not expressing how the clutter is impacting you may lead to escalating behaviours that could further impact your working relationship.

What is causing you to be afraid to approach her? Is there a history of contentious interactions? Is it a behavioural pattern to not approach those you have an issue with? Are you not sure how to approach the subject? Working with a conflict coach can assist with identifying the conflict management skills you wish to enhance and prepare you to have a productive conversation with your colleague.

Conflict coaching is a one-on-one confidential service the Conflict and Complaint Management Service (CCMS) provides to anyone within the Defence Team. Each session is approximately one hour and the number of sessions is specific to the client’s needs. Coaching is easily accessible as it can be conducted either in person or over the phone. Defence Team members looking to connect with a Conflict and Complaint Management Service (CCMS) agent may do so by visiting a local CCMS office or calling toll-free at 1-833-328-3351, M-F between the hours of 7 a.m. and 7 p.m. EST. Additional details related to CCMS services are available on the CSS website.

*Conflict and Complaint Management Services (CCMS) are a unit within the Chief Professional Conduct and Culture’s Conflict Solutions and Services. To learn more about culture evolution within DND/CAF visit us online.

Éliminer le désordre : Composer avec un collègue désordonné

Chers SGCP,

Notre section opère dans un bureau à aire ouverte et mon/ma collègue est totalement désorganisé(e) et désordonné(e). Ses affaires commencent à encombrer mon espace, ce qui nuit à ma capacité à travailler efficacement. Je souhaiterais lui en parler, mais j’ai peur d’aborder le sujet. Pouvez-vous m’aider?

Il semble que vous soyez assez contrarié et que l’espace de travail actuel influe sur votre productivité. Il peut être difficile, pour de nombreuses raisons, d’aborder un/une collègue pour lui parler d’un problème délicat, mais le fait de ne pas exprimer l’impact de son désordre sur vous peut conduire à une escalade des comportements qui pourrait nuire à votre relation de travail.

Pourquoi avez-vous peur de l’aborder? Y a-t-il des antécédents d’interactions conflictuelles? Serait-ce un modèle de comportement que de ne pas approcher les personnes avec qui vous avez un différend? Êtes-vous incertain de la façon d’aborder le sujet? Travailler avec un coach en matière de conflits peut vous aider à identifier les compétences de gestion des conflits que vous souhaitez améliorer et vous préparer à avoir une conversation productive avec votre collègue.

Le coaching en matière de conflits est un service confidentiel individuel que les Services de gestion des conflits et des plaintes (SGCC) offrent à toute personne faisant partie de l’Équipe de la Défense. Chaque séance dure environ une heure et le nombre de séances varie en fonction des besoins de la personne. Le coaching est facilement accessible puisqu’il peut se faire en présentiel ou par téléphone. Les membres de l’Équipe de la Défense peuvent communiquer avec un(e) agent(e) des Services de gestion des conflits et des plaintes (SGCC) en se rendant dans un bureau local du SGCC ou en appelant sans frais le 1-833-328-3351, du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h, heure de l’Est. Des détails supplémentaires concernant les services offerts par les SGCC sont disponibles sur le site web des SGCC .

*Les Services de gestion des conflits et des plaintes (SGCP) sont une unité au sein des Solutions et services en matière de conflits du Chef – Conduite professionnelle et culture. Pour en savoir plus sur l’évolution de la culture au sein du MDN et des FAC, visitez notre site web .