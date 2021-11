Get to Know Your Team: Service Second to None – Military Post Office 503 at 4 Wing Cold Lake

MCpl Vincent Bard and Cpl Matthew Charles from Canadian Forces Postal Section Cold Lake sorting Canada Post mail – Photo by Sgt Jordan Gibson

MPO 503 at 4 Wing Cold Lake is the Canadian Forces busiest post office. It is staffed by a dedicated team of service personnel who abide by the Logistics Branch main principle of “Service Second to None.” Our goal is to provide the best possible customer service, treating everyone with respect and answering all inquiries to the best of our knowledge. As members of the Canadian Forces Joint Operational Support Group, each post office employee is prepared to be deployed on short notice and have all qualifications up to date. We may be tasked at any time to fulfill Canadian Forces security and peacekeeping mandates.

The typical day begins with the initial shipment from Canada Post containing all mail for the various civilian and military members of 4 Wing Cold Lake. Receiving letters and gifts from loved ones can significantly boost the morale of families, especially in a semi-isolated location like Cold Lake. Members often depend on parcel services to receive the goods they need to conduct their daily activities. During the day we are responsible for sorting and distributing mail and providing Canada Post products and services. These include stamps, shipping, money orders and mail forwarding. At the post office we currently support around 500-600 active postal boxes with members clearing in and out on a daily basis. In total there are 2499 postal boxes at MPO 503.

In addition to ensuring all personnel receive their letters and parcels in a timely manner, we work jointly with Central Registry to process all incoming mail for the various squadrons and units at 4 Wing. We are the first point of contact on the base for essential mail such as passports and personnel files. These documents are vital in preparing members for operations, deployments and future postings in Canada and abroad. We also process mail for deployed members for numerous overseas missions from Romania to The Congo. This ensures no matter how far away, the member is always close to home.

At MPO 503 we strive to ensure that all Individuals, regardless of occupation or rank, receive the mail they need to continue on with their required duties.

Le bureau de poste militaire (BPM) 503 de la 4e Escadre Cold Lake est le bureau de poste le plus occupé des Forces canadiennes. Son équipe de militaires dévoués se soumet à la devise du Service de la logistique « Un service à nul autre pareil ». Notre objectif est d’offrir le meilleur service à la clientèle possible, de traiter chacun avec respect et de répondre autant que possible à toutes les demandes de renseignements. Tous les employés du bureau de poste, en tant que membres du Groupe de soutien opérationnel interarmées des Forces canadiennes, sont prêts à partir en mission à court préavis et toutes leurs qualifications sont à jour. Nous pouvons donc être chargés en tout temps de remplir des mandats de maintien de la sécurité ou de la paix des Forces canadiennes.

Une journée typique commence par la réception de l’arrivage de Postes Canada qui contient tout le courrier destiné aux membres civils et militaires de la 4e Escadre Cold Lake. Recevoir des lettres et des cadeaux de la part d’êtres chers a le pouvoir de doper le moral des familles, surtout dans un lieu semi-isolé comme Cold Lake. En outre, les membres dépendent souvent des services de colis pour recevoir les biens dont ils ont besoin pour mener leurs activités quotidiennes. Pendant la journée, nous sommes responsables du tri et de la distribution du courrier, ainsi que de la prestation des services et de la vente des produits de Postes Canada (p. ex. timbres, mandats-poste, expédition et réacheminement de courrier). Ce sont entre 500 et 600 boîtes postales actives environ que nous prenons en charge au bureau de poste. Ajoutons que, tous les jours, des membres arrivent et d’autres s’en vont. Le BPM 503 compte au total 2 499 boîtes postales.

En plus de veiller à ce que tous les membres du personnel reçoivent leurs lettres et leurs colis au plus vite, nous travaillons conjointement avec le Registre central pour traiter tout le courrier d’arrivée à l’intention des divers escadrons et des unités de la 4e Escadre. Nous sommes par ailleurs le premier point de contact sur la base pour le courrier essentiel comme les passeports et les dossiers personnels. Ces documents sont indispensables à la préparation des militaires aux opérations, aux déploiements et aux affectations au Canada et à l’étranger. Nous traitons également le courrier des membres partis dans les nombreuses missions à l’étranger, de la Roumanie au Congo. Ainsi, peu importe la distance, les membres ne sont jamais trop loin de chez eux.

Au BPM 503, nous nous efforçons de veiller à ce que chacun, peu importe sa profession ou son grade, reçoive le courrier dont il a besoin pour continuer de s’acquitter de ses fonctions.