Le 10e Escadron d’instruction technique appliquée de la 4 e Escadre (Dét Bagotville) se distingue à l’occasion de l’exercice COUGAR SOUTH

À l’occasion d’une impressionnante démonstration d’engagement et d’expertise, l’équipe du cours Entretien courant et travaux élémentaires (AGYS 2350) du 10e Escadron d’instruction technique appliquée (10 EITA), un cours enseigné à Bagotville, a complété son déploiement dans le cadre de l’exercice COUGAR SOUTH 23 tenu à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. Composé de 10 étudiants et de 7 membres du personnel, notamment d’un instructeur-chef intérimaire, Normes et de 5 instructeurs, le cours AGYS a fait montre d’aptitudes exceptionnelles et d’une persévérance inébranlable pendant la durée de l’exercice.

Le déploiement, qui s’est déroulé du 31 mars au 25 avril, était un effort de collaboration entre le détachement de Bagotville du 10 EITA, 4e Escadre Cold Lake et du 425e Escadron d’appui tactique (Bagotville). D’ailleurs, les deux équipes ont uni leurs forces à l’occasion de la seconde moitié de l’exercice. Dès le départ, le cours AGYS a mis la barre haute en accomplissant 80 % de la charge de travail quotidienne en matière d’entretien, ce qui comprend les inspections, les démarrages, les stationnements et les vérifications. Or, le niveau remarquable du rendement a été maintenu pendant l’intégralité du déploiement.

Malgré une réduction du personnel au cours de la dernière semaine, l’équipe a rapidement mis en œuvre les plans d’action auxiliaires, permettant ainsi de procéder aux évaluations et aux examens pratiques. L’ingéniosité et l’adaptabilité que les exécutants ont démontrées en ces circonstances difficiles constituent la preuve de leur ferme détermination à réussir.

L’un des principaux éléments ayant contribué au succès du déploiement du 10 EITA dans le cadre de l’AGYS fut la mise en place et le maintien d’une voie de communication ouverte entre le détachement de Bagotville du 10 EITA et le 425e Escadron. Cette mesure proactive a permis d’utiliser efficacement les ressources et d’apporter les ajustements nécessaires aux horaires de vols, le cas échéant.

En définitive, le déploiement du cours AGYS 2350 a été un franc succès dans la mesure où il a donné lieu à d’excellents résultats sur le plan des aptitudes techniques et de la confiance éprouvée par les apprentis. De fait, la réussite de cet exercice confirme la nécessité de fournir de tels entraînements pour favoriser le perfectionnement continu et promouvoir l’excellence dans la sphère militaire.

Le cours AGYS 2350 auquel a participé le détachement de Bagotville du 10 EITA a laissé une impression durable compte tenu de la performance exceptionnelle réalisée dans le cadre de l’exercice COUGAR SOUTH 23. Par son engagement, sa persévérance et sa capacité d’adaptation face à des circonstances éprouvantes, l’équipe constituera désormais l’exemple à suivre lors des déploiements à venir. L’Aviation royale canadienne peut être fière de ce que ces apprentis ont accompli, mais aussi du travail des instructeurs. Tous ces participants ont répondu aux normes les plus élevées en faisant preuve d’un professionnalisme et d’une compétence incomparables.