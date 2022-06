4 Wing PSP Fitness and Sports team making the difference

Members compete in the Pedal-a-Tonne Indoor Cycling Event at Sports Day in 2021 at 4 Wing – File Photo

The 4 Wing Personnel Support Programs (PSP) Fitness and Sports team are leading the way when it comes to staying in operational shape and having fun around CFB Cold Lake!

A number of the group recently completed their FORCE (Fitness For Operational Requirements of Canadian Forces Employment) evaluations with excellent results. The FORCE Evaluation is designed to capture the movement patterns, energy systems, and muscle groups recruited in the performance of the Common Military Task Fitness Evaluation (CMTFE).

Congratulations to Sarah, our Reconditioning Specialist here at 4 Wing Cold Lake. Sarah absolutely crushed her FORCE evaluation this year, receiving a Platinum reward with a score of 399/400! At work, Sarah trains with specialized clients helping them achieve their fitness goals, leads the Maternity Wellness program, and the Aircrew Physical Training Program, among other things. Sarah, originally from Winnipeg, enjoys baking and playing the piano in her spare time. We’re proud of your achievement, Sarah!

Félicitations à Sarah, la spécialiste du reconditionnement de la 4e Escadre Cold Lake! Elle s’est vraiment surpassée lors de son évaluation FORCE cette année. Sa note de 399/400 lui a permis d’atteindre le niveau platine! Au travail, Sarah s’entraîne avec des clients spécialisés pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de condition physique, elle dirige le Programme de mieux-être de la maternité et le programme de conditionnement physique à l’intention du personnel navigant, entre autres. Sarah est originaire de Winnipeg. Lorsqu’elle a du temps libre, elle aime faire de la pâtisserie et jouer du piano. Sarah, nous sommes fiers de toi!



Big congrats go out to Josey! She absolutely crushed her FORCE evaluation, receiving a Platinum incentive level with a score of 399/400. Why’s Josey doing a FORCE test in her retirement? Between her travels and outdoor hobbies she enthusiastically joins us as a Casual Fitness & Sports Instructor here at 4 Wing Cold Lake. In typical Josey fashion, upon receiving her Platinum results, with surprise she said “I guess it really does prove, you’re never too old for fitness!” Well done, Josey!



Toutes nos félicitations à Josey! Elle a complètement écrasé l’évaluation du test FORCE, recevant l’incitatif Platine avec une note de 399/400. Pourquoi Josey a-t-elle fait un test FORCE au moment de sa retraite? Car entre ses voyages et ses activités extérieurs elle s’est joint à l’équipe PSP comme entraineur occasionnel pour le conditionnement et les sports ici à la 4e Escadre de Cold Lake. Telle notre Josey au moment où elle a reçu son résultat platine, avec surprise elle a dit : ‘’Cela prouve qu’on est jamais trop vieux pour le conditionnement physique’’!! Bravo Josey, belle réussite!



Big congrats to Brett, PSP Fitness & Sports Instructor here at 4 Wing Cold Lake. Brett dominated his FORCE Evaluation, achieving a Platinum reward with a score of 398/400! If you haven’t met him yet, you’ll find him instructing unit PT and fitness classes, training clients, or playing volleyball. In his spare time, he enjoys snowboarding, CrossFit, and hanging with his cat, Gypsy. Way to go Brett!



Félicitations à Brett, instructeur de conditionnement physique et de sport des PSP à la 4e Escadre Cold Lake! Il s’est surpassé lors de son évaluation FORCE. Sa note de 398/400 lui a permis d’atteindre le niveau platine! Si vous ne l’avez pas encore rencontré, vous le trouverez en train de donner des cours de conditionnement physique d’unité, d’entraîner des clients ou de jouer au volleyball. Lorsqu’il a du temps libre, Brett aime faire de la planche à neige, s’adonner au CrossFit et passer du temps avec son chat Gypsy. Bien joué, Brett!

Congratulations to Ty! He received a Platinum incentive on his FORCE evaluation, with a score of 398/400. Ty has recently joined us as a Casual Fitness & Sports Instructor here at 4 Wing Cold Lake, however you may recognize him from his full-time career as Cpl Buchanan, Air Force Firefighter! When he isn’t at the firehall or working out, Ty enjoys hiking, playing golf, and hanging around a bonfire with his friends. Awesome work, Ty!



Félicitations à Ty. Il a obtenu le niveau platine à son évaluation FORCE avec un pointage de 398 sur 400. Ty s’est récemment joint à nous, ici à la 4e Escadre Cold Lake, comme instructeur occasionnel en conditionnement physique et en sports. Vous le reconnaîtrez peut-être pour sa carrière à temps plein en tant que Cpl Buchanan, pompier de la Force aérienne. Lorsqu’il n’est pas à la caserne de pompiers ou à l’entrainement, Ty aime faire de la randonnée, jouer au golf et s’amuser autour d’un feu de joie avec ses amis. Beau travail Ty!

Congrats to Jacklyn, PSP Fitness & Sports Instructor here at 4 Wing Cold Lake. Jacklyn received a Gold incentive level on her FORCE evaluation this year with a score of 396/400! You may recognize Jacklyn, as she worked full time as an FSI and a Physical Exercise Specialist with us in the past. She now joins us as a Casual employee, so let’s give her a warm welcome back! Her favourite classes to teach are Spin & Yoga. When she isn’t in the gym, Jacklyn is spending time with her family (and is probably taking her kids to their hockey games!). We’re happy to have you back, Jacklyn.

Félicitations à Jacklyn, instructrice en conditionnement physique et en sports des PSP, à la 4e Escadre Cold Lake. Jacklyn a atteint le niveau Or à son évaluation FORCE cette année, avec une note de 396/400! Vous la reconnaîtrez peut-être, car elle a déjà travaillé à temps plein ici à titre d’instructrice en conditionnement physique et en sports et de spécialiste de l’exercice physique. Elle se joint à nous comme employée occasionnelle cette fois-ci, alors souhaitons-lui un bon retour parmi nous! Elle aime particulièrement enseigner le cardio-vélo et le yoga. Dans ses loisirs, Jacklyn passe du temps avec sa famille (probablement à l’un des matchs de hockey de ses enfants). Nous sommes ravis de te retrouver, Jacklyn.

Congratulations go out to Kevin, PSP Fitness & Sports Instructor here at 4 Wing Cold Lake. Kevin received a Gold incentive level on his FORCE evaluation this year with a score of 395/400. Blast from the Past, Kevin is stepping out of retirement and joining our team as a Casual Employee. When you don’t see him leading fitness classes, Kevin enjoys working out, sports cars, and cheering on the Toronto Maple Leafs (someone has to do it!). Thanks for joining us, Kevin, and awesome job with your Gold incentive!



Toutes nos félicitations à Kevin, notre instructeur PSP de conditionnement physique et de sports ici à la 4e Escadre de Cold Lake. Kevin a reçu le niveau Or à l’évaluation du test FORCE obtenant une note de 395/400. Souffle du passé, Kevin sort de sa retraite et rejoint notre équipe comme employé occasionnel. Si vous ne voyez pas Kevin mener une classe de conditionnement, il sera sûrement en train de s’entrainer, profiter de sa voiture sport, ou à encourager son équipe les Maple Leafs de Toronto (Quelqu’un doit le faire!). Merci Kevin de te joindre à nous et encore une fois, bravo pour l’obtention de l’or!

Congrats to Hannah, Fitness & Sports Instructor here at 4 Wing Cold Lake, for earning a Gold incentive on her FORCE evaluation with a score of 395/400. At work you’ll find Hannah leading fitness classes, connecting with military members, and playing intermural volleyball. Outside of the gym Hannah loves running, book club, and volunteering at the Humane Society. Great job, Hannah!



Félicitations à Hannah, instructrice en conditionnement physique et en sports ici à la 4e Escadre Cold Lake, pour avoir obtenu le niveau or à son évaluation FORCE avec un pointage de 395 sur 400. Au travail, Hannah anime des cours de conditionnement physique, s’entretient avec les militaires et joue au volley-ball intermural. En dehors du gymnase, Hannah adore faire de la course, participer au club de lecture et faire du bénévolat à la Société protectrice des animaux. Beau travail Hannah!

Congrats to Tovah, our Fitness Coordinator here at 4 Wing Cold Lake. She received a Silver incentive on her FORCE evaluation this year, scoring in the top 5% amongst CAF personnel. When she isn’t busy leading the Fitness Team, Tovah enjoys yoga, her pet bulldogs, travel, and planning her approaching retirement move to Nicaragua. Way to go, Tovah!



Félicitations à Tovah, notre coordonnatrice en conditionnement physique, ici à la 4e Escadre Cold Lake. Elle a obtenu le niveau argent à son évaluation FORCE cette année, se classant parmi les 5 % supérieurs au sein du personnel des FAC. Lorsqu’elle n’est pas occupée à diriger l’équipe de conditionnement physique, Tovah aime le yoga, s’amuse avec ses bouledogues de compagnie et planifie son prochain déménagement au Nicaragua. Bravo Tovah!

Congratulations to Tammy, Fitness & Sports Manager here at 4 Wing Cold Lake. Although not a job requirement, Tammy completed the FORCE evaluation in support of her team, earning a Silver incentive. As F&S manager, Tammy steers the ship, ensuring that Fitness & Sports run smoothly for our military community. You may catch Tammy leading a fitness class from time to time, too! When not at work, Tammy enjoys gardening, playing sports, and spending time with her family. Thanks for your support, Tammy.



Félicitations à Tammy, gestionnaire du conditionnement physique et des sports à la 4e Escadre Cold Lake. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence professionnelle, Tammy a effectué le test FORCE à l’appui de son équipe, obtenant le niveau Argent. À titre de gestionnaire du conditionnement physique et des sports, Tammy dirige le navire, s’assurant que le conditionnement physique et les sports se déroulent sans heurts pour notre communauté militaire. Vous pouvez aussi voir Tammy donner un cours de conditionnement physique de temps en temps. Lorsqu’elle n’est pas au travail, Tammy aime jardiner, faire du sport et passer du temps avec sa famille. Merci pour votre soutien Tammy.

Meet Charity, Fitness & Sports Instructor here at 4 Wing Cold Lake. Chances are you already know Charity from fitness classes, your FORCE test, or from one of our special events! Charity’s favourite classes to teach are Spin and Yoga. When she’s not at the gym, Charity enjoys camping, crafting, and spending time with her husband and 2 cats, Gypsy and Malakai.



Rencontrez Charity, l’instructeur en conditionnement physique et en sports de la 4e Escadre Cold Lake. Il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà Charity pour l’avoir rencontrée à vos cours de conditionnement physique, à votre test FORCE ou à l’un de nos événements spéciaux. Les cours que Charity préfère enseigner sont le spin et le yoga. Lorsqu’elle n’est pas au gymnase, Charity aime camper, bricoler et passer du temps avec son mari et ses deux chats, Gypsy et Malakai.

Meet Jerry, Sports Coordinator here at 4 Wing Cold Lake. Jerry’s been in this role for over 25 years now and is an expert for all things sports! He works hard coordinating our military base teams & intersection sports, working alongside coaches and sports leaders, ensuring that our athletes are well taken care of. Prior to this role, Jerry was a PERI in the CAF, bringing with him a wealth of knowledge. When not in the office, he enjoys golfing, fishing, weight training, and walking his dogs. We’re so happy to have you on the team, Jerry! Keep up the great work!



Nous vous présentons Jerry, coordonnateur des sports ici à la 4e Escadre Cold Lake. Jerry occupe ce poste depuis plus de 25 ans déjà et est expert de tout ce qui concerne les sports! Il met tout en œuvre pour coordonner les activités sportives des équipes militaires de la base et des sports intersections, en collaboration avec les entraîneurs et les chefs des sports, afin de s’assurer qu’on prend bien soin des athlètes. Avant d’exercer ces fonctions, Jerry était MEPL dans les FAC, rôle dont il a tiré de vastes connaissances. Lorsqu’il ne travaille pas, Jerry aime jouer au golf, pêcher, faire de la musculation et promener ses chiens. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous, Jerry! Continue ton excellent travail!