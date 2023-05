Cold Lake Victim Services receives $28,000 from Smile Cookie sales

Cold Lake Victim Services (CLVS) was the benefactor of the most recent Tim Hortons Smile Cookie campaign – Supplied Photo

The results are in and Cold Lake Victim Services (CLVS) has around 28,000 more reasons to smile these days.

The group was the benefactor of the most recent Tim Hortons Smile Cookie camping in the City of Cold Lake. CLVS Program Manager Dave Zimmerman says his team received around $28,000 from the week-long campaign.

“We did great. We were able to make just over $28,000 with the sales of Smile Cookies between May 1st to May 7th, which is wonderful.”

CLVS received funds raised during the popular campaign for the first time this year. Zimmerman had previously stated that the money raised would be going to support his volunteers and train new members.

“From the bottom of my heart, I’d like to thank Tammy and Len Bilodeau, the owners of Tim Hortons Cold Lake, as well as their staff for helping us make this campaign successful. I’d also like to thank all the volunteers who helped us and members of this wonderful community, including businesses that supported us. A thank you goes out to the local media who were so supportive of this campaign to make sure our city knew about it.”

Tim Hortons Canada says its restaurants raised around $15 million for 600 charities across the country in 2022.

“It takes a community to make something like this a success, and our community banded together.”

The preceding article is part of a paid partnership between The Courier News and Cold Lake Victim Services (CLVS)

===

Les résultats sont arrivés, et le Service des victimes de Cold Lake (SVCL) a environ 28 000 autres raisons de sourire.

En effet, le Service a été le bienfaiteur de la plus récente campagne des biscuits Sourire de Tim Horton de la ville de Cold Lake. Le gestionnaire de programme du SVCL, Dave Zimmerman, a indiqué à son équipe qu’il avait reçu environ 28 000 $ de la campagne d’une semaine.

« Nous avons fait de l’excellent travail. Nous avons pu amasser un peu plus de 28 000 $ avec la vente de biscuits Sourire entre le 1er et le 7 mai, ce qui est merveilleux. »

Pour la première fois cette année, le SVCL a reçu des fonds recueillis durant la populaire campagne. M. Zimmerman avait déjà déclaré que l’argent recueilli servirait à soutenir ses bénévoles et à former de nouveaux membres.

« Du fond du cœur, j’aimerais remercier Tammy et Len Bilodeau, les propriétaires du Tim Hortons Cold Lake, ainsi que leur personnel, de nous avoir aidés à faire de cette campagne un succès. J’aimerais également remercier tous les bénévoles qui nous ont soutenus, ainsi que les membres de cette merveilleuse collectivité, y compris les entreprises qui nous ont appuyés. Je remercie les médias locaux pour leur soutien afin de nous assurer que les citoyens étaient informés de cette campagne. »

Tim Hortons Canada affirme que ses restaurants ont recueilli environ 15 millions de dollars qui ont été remis à 600 organismes de charité au pays en 2022.

« Il faut une communauté pour réussir ce genre de campagne, et notre communauté s’est serré les coudes. »

L’article qui précède fait partie d’un partenariat rémunéré entre le Courier News et le Service des victimes de Cold Lake (SVCL).