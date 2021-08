Government of Canada Signs Defence Cooperation Arrangement with Qatar

On 11 August 2021, in a virtual ceremony, the Honourable Harjit S. Sajjan, Minister of National Defence signed the Canada-Qatar Defence Cooperation Arrangement with His Excellency Dr Khalid bin Mohamed Al Attiyah, Deputy Prime Minister and Minister of State for Defense Affairs for Qatar.

Canada and Qatar are committed to supporting peace and stability in the Middle East, including by combating terrorism and violent extremism, and through preserving regional prosperity. Strengthened collaboration and coordination between both countries will help contribute to long-term security in the region.

This Arrangement will strengthen Canada’s bilateral defence relationship with Qatar and provide an overarching framework for the coordination of various defence cooperation activities, including peace and humanitarian operations, and personnel training. The Arrangement further reinforces Canada’s approach to defence relationships with partner countries across the Middle East, which is an important component of regional security.

“[The] signing of the Canada-Qatar Defence Cooperation Arrangement demonstrates our commitment to building greater security in the region. We will continue to work closely together to address the global challenges of today and build a safer and more peaceful world for tomorrow.” The Honourable Harjit S. Sajjan, Minister of National Defence

Quick Facts

Canada and Qatar have maintained uninterrupted diplomatic relations since 1974. Qatar remains an important security partner and diplomatic actor in the Middle East.

Canada’s engagement in the Middle East contributes to the advancement of peace and prosperity through sustained, multi-faceted efforts. Under Operation IMPACT, Canada contributes to the Global Coalition against Daesh, which has been essential in fostering security and stability in Iraq and more broadly in the Middle East.

Canadian Armed Forces personnel are currently stationed in Qatar in support of multi-national counter-terrorism efforts in the Middle East, North Africa, and Southwest Asia under Operation FOUNDATION and Operation IMPACT.

Le gouvernement du Canada signe un accord de coopération en matière de défense avec le Qatar

Le 11 août 2021 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Aujourd’hui, lors d’une cérémonie virtuelle, l’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, a signé l’accord de coopération en matière de défense entre le Canada et le Qatar avec Son Excellence, le Dr Khalid bin Mohamed Al Attiyah, vice‑premier ministre et ministre d’État aux Affaires de la Défense du Qatar.

Le Canada et le Qatar se sont engagés à soutenir la paix et la stabilité au Moyen‑Orient, notamment en luttant contre le terrorisme et l’extrémisme violent, et à préserver la prospérité régionale. Le renforcement de la collaboration et de la coordination entre les deux pays contribuera à assurer la sécurité à long terme dans la région.

Cet accord renforcera la relation de défense bilatérale que le Canada entretient avec le Qatar et fournira un cadre général pour la coordination de diverses activités de coopération en matière de défense, y compris les opérations humanitaires et de paix et la formation du personnel. Cet accord renforce davantage l’approche du Canada en matière de défense avec les pays partenaires du Moyen‑Orient, ce qui constitue un aspect important de la sécurité régionale.

« La signature aujourd’hui de l’accord de coopération en matière de défense entre le Canada et le Qatar témoigne de notre engagement à renforcer davantage la sécurité dans la région. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration pour relever les enjeux mondiaux du monde moderne et construire un monde plus sûr et plus pacifique pour demain. » L’honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

En bref

Le Canada et le Qatar entretiennent des relations diplomatiques ininterrompues depuis 1974. Le Qatar demeure un partenaire important en matière de sécurité et un acteur diplomatique au Moyen‑Orient.

L’engagement du Canada au Moyen‑Orient contribue à l’avancement de la paix et de la prospérité grâce à des efforts soutenus et diversifiés. Dans le cadre de l’opération IMPACT, le Canada contribue à la Coalition mondiale de lutte contre Daech, qui a joué un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité et de la stabilité en Irak, et plus largement, au Moyen‑Orient.

Des membres des Forces armées canadiennes sont actuellement présents au Qatar pour soutenir les efforts multinationaux de lutte contre le terrorisme au Moyen‑Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud‑Ouest dans le cadre des opérations FOUNDATION et IMPACT.