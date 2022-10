Government of Canada Workplace Charitable Campaign underway

– Supplied Photo

The Government of Canada Workplace Charitable Campaign (GCWCC) mobilizes the collective impact of federal employees and retirees, raising funds to help people in communities across Canada. Starting on the 15th of September until the 31st of December 2022, make an e-pledge online and receive your tax receipt right away!

By using GCWCC as an intermediary, public servants can support the United Way, Healthpartners or any other registered Canadian charity. Both recipients (Healthpartners and United Way) have complementary roles in serving many Canadians in need. They have a major impact on improving the lives of Canadians.

Local United Ways across the country manage the GCWCC, supporting public servants in their generous efforts. Since its inception in 1997, the GCWCC has been the largest workplace charitable campaign in Canada.

At CFB Cold Lake, we care about our communities and this first real “post-COVID” campaign is a way to rekindle the flame of social involvement. The GCWCC benefitted Cold Lake community in many ways by funneling donations to local charities such as the Military Family Resource Society (MFRC), the Lakeland Humane Society and the Margaret Savage Crisis Centre impacting the lives of people in need.

Click here to get started on your donation for the GCWCC!

La Campagne de Charité en Milieu de Travail du Gouvernement du Canada (CCMTGC) mobilise l’impact collectif des employés et des retraités fédéraux, en recueillant des fonds pour aider les gens dans toutes les communautés locales à travers le Canada. Du 15 septembre au 31 décembre 2022, faites un don en ligne et recevez vos crédits d’impôts immédiatement!

Par l’entremise de la CCMTGC, les fonctionnaires peuvent soutenir Centraide United Way, PartenaireSanté ou tout autre organisme de bienfaisance canadien enregistré. Les deux bénéficiaires (PartenaireSanté et Centraide) ont des rôles complémentaires au service d’un grand nombre de Canadiens dans le besoin. Ils ont un impact majeur dans l’amélioration des conditions de vie des Canadiens

Dans tout le pays, les Centraide locaux gèrent la CCMTGC, en soutenant les fonctionnaires dans leurs généreux efforts. Depuis sa création en 1997, la CCMTGC est la plus importante campagne de charité en milieu de travail au Canada.

A la BFC Cold Lake, nous nous soucions de nos diverses communautés et cette première campagne “post-Covid” est une façon de raviver la flamme de l’implication sociale. La CCMTGC a fait bénéficier les communautés de Cold Lake de plusieurs façons en canalisant les dons aux charités locales telles que le MFRC, le Lakeland Humane Society et le Centre de Crise Margaret Savage, impactant la vie de ceux dans le besoin.

Cliquez ici pour faire un don à la CCMTGC