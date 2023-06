Multicultural Day picture returns to 4 Wing

4 Wing members pose for a picture on Canadian Multiculturalism Day in 2022 – Photo by Aviator Conor R.G. Munn, 4 Wing Imaging

Les membres de la 4e Escadre posent pour une photo lors de la Journée canadienne du multiculturalisme en 2022 – Photo par l’aviateur Conor R.G. Munn, Imagerie de la 4e Escadre

A celebration of multiculturalism in Canada is returning to 4 Wing on June 27th.

On that day, members of the 4 Wing community are invited to Heritage Park at the Front Gate for a photo shoot highlighting the diversity of the Wing and celebrating Canadian Multiculturalism Day. The day is being hosted by 4 Wing’s Defence Visible Minority Advisory Group (DVMAG).

“Traditional clothing, dress of the day, and civilian clothing with traditional cultural clothing are being highly encouraged but not required. All 4 Wing Defence Team members (Mil, DND Civilian, and NPF) are authorized to wear cultural dress of their choosing to work for the day. However, if required for the conduct of specific tasks (e.g. flying, a/c maintenance, refuelling etc.), they will need to wear the appropriate uniform.”

Members of the 4 Wing Command Team are scheduled to join in on the celebration of diversity. The event will begin at 11:30 AM, with attendees being asked to arrive 10 minutes earlier. A performance by the 4 Wing Band and a presentation featuring members of Wing Command and the DVMAG is also scheduled.

Canadian Multiculturalism Day began on November 13, 2002, with the Government of Canada, by Royal Proclamation, designated June 27 of each year as an opportunity to celebrate our diversity, commitment to democracy, equality, and mutual respect for Canadians of all backgrounds.

Members are encouraged to reach out to their 4 Wing DVMAG representatives for more information.

===

Une célébration du multiculturalisme au Canada revient à la 4e Escadre le 27 juin.

Ce jour-là, les membres de la communauté de la 4e Escadre sont invités au parc du patrimoine, à l’entrée principale, pour une séance de photos mettant en valeur la diversité de l’escadre et pour célébrer la Journée canadienne du multiculturalisme. La journée est organisée par le Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (GCMV) de la 4e Escadre.

“Les vêtements traditionnels, la tenue du jour et les vêtements civils avec des vêtements culturels traditionnels sont fortement encouragés, mais ne sont pas obligatoires. Tous les membres de l’Équipe de la Défense de la 4e Escadre (militaires, civils du MDN et FNP) sont autorisés à porter la tenue culturelle de leur choix pour travailler pendant la journée. Toutefois, s’ils doivent effectuer des tâches particulières (p. ex. vol, entretien de l’aéronef, ravitaillement en carburant, etc.), ils devront porter l’uniforme approprié.

Les membres de l’équipe de commandement de la 4e Escadre devraient participer à la célébration de la diversité. L’événement débutera à 11h30, les participants étant priés d’arriver 10 minutes plus tôt. La Musique de la 4e Escadre se produira et des membres du commandement de l’escadre et du GCMV participeront à une présentation.

La Journée canadienne du multiculturalisme a débuté le 13 novembre 2002, et le gouvernement du Canada, par proclamation royale, a désigné le 27 juin de chaque année comme une occasion de célébrer notre diversité, notre engagement envers la démocratie, l’égalité et le respect mutuel des Canadiens de toutes origines.

Les membres sont encouragés à contacter leurs représentants de la 4e Escadre du GCMV pour plus d’informations.