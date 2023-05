Photo Gallery: Students tour 401 TFS and 417 CSS at 4 Wing

Students from the Grade 6 class at Cold Lake Junior High School and the Grade 4 class at Art Smith Aviation Academy had the opportunity to visit 401 Tactical Fighter Squadron (401 TFS) and 417 Combat Support Squadron (417 CSS) on April 27th to learn all about the aircraft and equipment they use to get their jobs done – All photos by Mike Marshall / The Courier News /Les élèves de 6e année de la Cold Lake Junior High School et de 4e année de l’Art Smith Aviation Academy ont eu l’occasion de visiter le 401e Escadron d’appui tactique (401 EAT) et le 417e Escadron de soutien au combat (417 ESC) le 27 avril pour en apprendre davantage sur les aéronefs et l’équipement qu’ils utilisent pour accomplir leur travail – Toutes les photos sont de Mike Marshall / The Courier News.