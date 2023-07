Public Service Announcement: Royal Canadian Air Force to conduct flybys for Canada Day events across Canada

Photo from the Royal Canadian Air Force / Facebook

Photo de L’Aviation royale canadienne / Facebook

The Royal Canadian Air Force will conduct flybys for several Canada Day events across Canada on July 1. These will be carried out by Royal Canadian Air Force aircraft throughout Canada at various times throughout the day.

Alberta – Cold Lake (two CT-155 Hawks); Edmonton (CH-146 Griffon); Sherwood Park (two CT-155 Hawks); Spruce Grove (two CT-155 Hawks); and Stony Plain (two CT-155 Hawks).

British Columbia – Courtenay (CC-130H Hercules and CH-149 Cormorant); Richmond (CP-140 Aurora); Qualicum Beach (CP-140 Aurora); and Sechelt (CP-140 Aurora).

Ontario – Belleville (CH-146 Griffon) and Ottawa (two CF-18 Hornets).

Nova Scotia – Westville (CH-148 Cyclone).

During the flybys, the aircraft will fly at a minimum altitude of 500 feet above the highest obstacle along their flight path. Flybys conducted by Royal Canadian Air Force aircraft are carefully planned and closely controlled for public safety and are dependent upon weather and flying conditions.

For details on the Royal Canadian Air Force and our aircraft, please visit our website at: https://www.canada.ca/en/air-force.html.

===

Le 1er juillet, des aéronefs des escadres de l’Aviation royale canadienne effectueront le survol de plusieurs lieux de célébration de la fête nationale, au Canada, à différentes heures.

Alberta – Cold Lake (deux CT-155 Hawk); Edmonton (CH-146 Griffon); Sherwood Park (deux CT-155 Hawk); Spruce Grove (deux CT-155 Hawk); Stony Plain (deux CT-155 Hawk).

Colombie-Britannique – Courtenay (CC-130H Hercule et CH-149 Cormorant); Richmond (CP-140 Aurora); Qualicum Beach (CP-140 Aurora); Sechelt (CP-140 Aurora).

Ontario – Belleville (CH-146 Griffon); Ottawa (deux CF-18 Hornet).

Nouvelle-Écosse – Westville (CH-148 Cyclone).

Les aéronefs voleront à une altitude d’au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du point le plus élevé de leur trajectoire. Les survols effectués par les aéronefs de l’Aviation royale canadienne font l’objet d’une planification minutieuse et d’une surveillance étroite afin d’assurer la sécurité du public.

Pour de plus amples renseignements sur l’Aviation royale canadienne et ses aéronefs, veuillez consulter le site Web : https://www.canada.ca/fr/force-aerienne.html.