Students learn to Hug-A-Tree at 4 Wing

Art Smith Aviation Academy students ask Master Corporal Tristan Tilbury (right) a question during Hug-A-Tree training on May 4th at CFB Cold Lake – All photos by Mike Marshall / The Courier News

Les élèves de l’Académie d’aviation Art Smith posent une question au Caporal-chef Tristan Tilbury (à droite) pendant l’entraînement ‘’Pour survivre, reste près d’un arbre” le 4 mai à la BFC Cold Lake – Toutes les photos sont de Mike Marshall / The Courier News



Students from Art Smith Aviation Academy (ASAA) recently had the opportunity to learn how they can help themselves if they ever become lost.

The Grade 2 class participated in “Hug-A-Tree” training on May 4th with 4 Wing Ground Search and Rescue (GSAR) team members at CFB Cold Lake. Students were taught important skills when out in the woods such as telling an adult where they may be going and staying put near a tree when lost.

The students then put their new skills to work. A member of the GSAR team and a student headed out to a wooded area and the rest of the class were tasked to find them using their newfound knowledge.

The Hug-a-Tree program dates to 1981, says Adventure Canada. It aims to teach children aged 5 to 11 easily transferable rules not just for use in the wilderness, but at sporting events, shopping malls and other areas where a child may become lost.

===

Les élèves de l’Art Smith Aviation Academy (ASAA) ont récemment eu l’occasion d’apprendre comment ils peuvent s’aider eux-mêmes s’ils se perdent.

La classe de 2e année a participé à la formation ‘’Pour survivre, reste près d’un arbre” le 4 mai avec les membres de l’équipe de recherche et de sauvetage au sol (RSS) de la 4e Escadre à la BFC Cold Lake. On a enseigné aux élèves des compétences importantes lorsqu’ils sont dans les bois, comme dire à un adulte où ils pourraient aller et rester près d’un arbre lorsqu’ils sont perdus.

Les élèves ont ensuite mis en pratique leurs nouvelles compétences. Un membre de l’équipe de RSS et un élève se sont rendus dans une zone boisée et le reste de la classe a été chargé de les retrouver à l’aide de leurs nouvelles connaissances.

Selon Adventure Canada, le programme ‘’Pour survivre, reste près d’un arbre” remonte à 1981. Il vise à enseigner aux enfants de 5 à 11 ans des règles facilement transférables, non seulement dans la nature, mais aussi lors d’événements sportifs, dans les centres commerciaux et dans d’autres endroits où un enfant peut se perdre.