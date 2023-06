Summer Sports Day returns to 4 Wing

Competitors play volleyball at the 2022 Summer Sports Day at 4 Wing – File Photo / Des concurrents jouent au volley-ball lors de la Journée des sports d’été 2022 à la 4e Escadre – Photo d’archives

Summer Sports Day is returning to 4 Wing on June 30th. The day, sponsored by Inter Pipeline, will feature some new activities for members on-base.

“We are excited to introduce some new sports at the Summer Sports Day,” explains 4 Wing Personnel Support Programs (PSP) Fitness and Sports Manager Tammy Buchanan. “Things like pickleball, dodgeball, 3-on-3 basketball, and baseball5 will be available for people to try!”

Also on the agenda for the day is a unit wellness walk, volleyball, squash and yoga.

Opening ceremonies for the day will be hosted at the soccer field outside the Col J.J. Parr Sports Centre. A grab-and-go lunch will be served at noon.

“Once they are finished their events members can pick up their lunch before heading into the long weekend!”

“One of the key focus areas of the new CAF Sports Strategy is participation!” adds Buchanan. “The emphasis is on enabling all CAF members to experience and enjoy involvement in sport to the extent of their abilities and interests.”

All events are co-ed. The deadline to register is set for June 27th.

More information on Summer Sports Day can be found on the CFMWS website.

La Journée des sports d’été sera de retour à la 4e Escadre le 30 juin. Cette journée, parrainée par Inter Pipeline, proposera de nouvelles activités aux membres de la base.

“Nous sommes ravis d’introduire de nouveaux sports lors de la journée sportive d’été”, explique Tammy Buchanan, gestionnaire du conditionnement physique et des sports des Programmes de soutien du personnel (PSP) de la 4e Escadre. “Des sports comme le pickleball, le dodgeball, le basket-ball 3 contre 3 et le baseball5 seront à la disposition des gens pour qu’ils les essaient !

Au programme de la journée figurent également une marche pour le bien-être de l’unité, du volley-ball, du squash et du yoga.

Les cérémonies d’ouverture de la journée se dérouleront sur le terrain de football situé à l’extérieur du Centre sportif Col J.J. Parr. Un repas à emporter sera servi à midi.

“Une fois qu’ils auront terminé leurs activités, les membres pourront aller chercher leur déjeuner avant d’entamer leur long week-end !

“L’un des principaux domaines d’intérêt de la nouvelle stratégie sportive de la CAF est la participation”, ajoute Buchanan. “L’accent est mis sur la possibilité pour tous les membres des FAC de faire l’expérience du sport et de s’y impliquer dans la mesure de leurs capacités et de leurs intérêts.

Tous les événements sont mixtes. La date limite d’inscription est fixée au 27 juin.

De plus amples informations sur la Journée des sports d’été sont disponibles sur le site web de la SMFC.