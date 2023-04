Bienvenue à la 4e escadre de Cold Lake !

Bienvenue à Cold Lake!



Vous avez été affecté à la 4e Escadre, la base de chasseurs la plus achalandée au Canada. Il s’agit peut-être de votre première fois en ville ou dans la région de Lakeland. Peut-être vous demandez-vous pourquoi il y a un centre commercial Tri-City à Cold Lake? Ou qu’est-ce qu’un Kinosoo?

Cold Lake se trouve sur le territoire traditionnel des Cris, des Dénésulines et des Métis. Les Cris avaient surnommé la vaste étendue d’eau « Kinosoo » ou « gros poisson » d’après une légende selon laquelle une immense créature aurait enlevé la vie à au moins un des guerriers qui auraient tenté de traverser le lac.



L’histoire moderne de Cold Lake remonte à la fin des années 1700, lorsqu’un poste de traite fut établi sur la rivière Beaver. Un essor touristique survenu dans les années 1920 et 1930 a entraîné une augmentation de la population, qui a afflué dans la région dans le but d’y pratiquer la pêche et d’exploiter les terres riches et fertiles en vue d’y bâtir des propriétés familiales pendant la Grande Dépression.



Entre-temps, la collectivité de Grand Centre (située juste au sud de Cold Lake) a également connu une croissance. À l’origine, la région était appelée Pineault Crossing, mais a été renommée en 1937.



En 1952, l’Aviation royale canadienne (ARC) a choisi un site qui se trouvait tout juste à l’extérieur de la collectivité alors nommée Cold Lake dans le but d’y bâtir son premier nouveau « poste de vol » de l’après-Seconde Guerre mondiale. En 1953, le gouvernement du Canada avait signé une entente avec les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan lui permettant d’utiliser une étendue de terrain de 180 km sur 65 km. Celle-ci est aujourd’hui appelée le polygone de tir aérien de Cold Lake.

La Station de l’ARC Cold Lake, appelée ainsi à l’époque, a officiellement ouvert ses portes au printemps 1954 sous le commandement temporaire du commandant d’Escadre John Watts. L’établissement de la base a également donné lieu à la formation d’une autre collectivité dans la région, soit celle de Medley.



En 1996, on a décidé de regrouper les trois collectivités en une seule ville, que l’on a nommée Cold Lake. En 2000, le processus a été achevé et l’ancienne collectivité de Cold Lake est devenue Cold Lake North, celle de Grand Centre est devenue Cold Lake South et celle de Medley a été absorbée. Ce partenariat a inspiré les sobriquets « Tri-City » ou « Tri-Town », que l’on peut apercevoir dans la collectivité aujourd’hui!



Dans le Recensement de 2021, la ville a déclaré qu’elle comptait une population de 15 165 personnes. Il y a un large éventail de commerces, de clubs, d’organisations et d’activités à Cold Lake et dans les environs.

Si vous cherchez des renseignements sur la BFC Cold Lake, la ville et la région environnante, le guide 2023 Welcome to 4 Wing Cold Lake/ Bienvenue à la 4e Escadre Cold Lake est disponible dès maintenant ! Vous pouvez trouver le guide en ligne en suivant ce lien.