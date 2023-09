Randonnée à vélo pour la santé mentale du 401 Esc A TAC : Une réussite, malgré le mauvais temps

Des cyclistes prenant part à la Randonnée à vélo pour la santé mentale du 401e Escadron d’appui tactique le 19 août 2023 – Photo fournie

Une Randonnée à vélo pour la santé mentale (Ride for Mental Health), récemment organisée par le 401e Escadron d’appui tactique (401 Esc A TAC), a été une réussite, malgré les intempéries.

« Environ 17 cyclistes ont participé à la Randonnée à vélo pour la santé mentale du 401e Escadron d’appui tactique le 19 août », affirme le major Bob Johnston, organisateur de l’activité.

« La journée a eu lieu malgré la pluie battante et les températures plus froides. Les cyclistes ont parcouru des distances de 36, de 69, et de 109 km! On a terminé la journée en dînant et en prenant une boisson au Cold Lake Brewing & Distilling Co. »

« L’activité a été une réussite à tous points de vue. Nous avons offert une occasion cruciale de parler de la santé mentale et de la promouvoir. La pluie elle-même a transformé la randonnée en un véritable test de persévérance, et tous les cyclistes étaient reconnaissants du soutien et de la camaraderie dont ils ont fait preuve les uns envers les autres. »

Il s’agit de la deuxième édition de l’activité organisée par l’escadron. Douze cyclistes ont participé la première année.

« J’aimerais remercier nos généreux bénévoles qui ont fait de cette randonnée un succès : la caporale Emily Fisher, le caporal Drew Woods, la majore Kristin Johnston, et le major Lee Fowler, » ajoute le major Johnston.

« Merci à tous nos cyclistes dévoués de s’être joints à nous. Nous espérons vous revoir l’année prochaine! »