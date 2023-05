Fitness Festival returns June 10th

A competitor at the Fitness Festival held on March 11th – File Photo

A popular competition to celebrate physical fitness at CFB Cold Lake is returning to the Col J.J Parr Sports Centre.

4 Wing Personnel Support Programs (PSP) Fitness and Sports is hosting another Fitness Festival on June 10th. The group had previously hosted the event on March 11th, which had a total of 12 participants.

“Just like the first competition, athletes will be tasked to compete against each other as well as the clock through four events that will test their strength, endurance and agility. Workouts will be completely different, bringing a whole new array of challenges to our athletes. Let the overall fittest individual come out on top!” explains the Fitness and Sports team.

The competition is set to begin at 8 AM and will run until 4 PM and is open to military members only. Family members and friends are encouraged to attend and help cheer on the competitors.

===



Une compétition populaire visant à célébrer la forme physique à la BFC Cold Lake est de retour au Centre sportif Col J.J Parr.

Le service du conditionnement physique et des sports de la 4e Escadre des Programmes de soutien du personnel (PSP) organise un autre festival du conditionnement physique le 10 juin. Le groupe avait déjà organisé l’événement le 11 mars, qui avait attiré un total de 12 participants.

“Comme lors de la première compétition, les athlètes devront se mesurer les uns aux autres ainsi qu’au chronomètre au cours de quatre épreuves qui mettront à l’épreuve leur force, leur endurance et leur agilité. Les séances d’entraînement seront complètement différentes, ce qui permettra à nos athlètes de relever de nouveaux défis. Que l’individu le plus en forme sorte vainqueur !”, explique l’équipe de conditionnement physique et de sport.

La compétition commencera à 8 heures et se poursuivra jusqu’à 16 heures. Elle est réservée aux militaires. Les membres de la famille et les amis sont encouragés à assister à la compétition et à encourager les concurrents.