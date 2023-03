RCAF fighter squadrons take part in Exercise Cougar South in New Orleans

Two Canadian forces pilots getting into the CF-188 hornets during Exercise Cougar South at United States Naval Air Station Joint Reserve Base, in New Orleans, Louisiana on March 13, 2023 – Photo: Cpl Brock Curtis, Royal Canadian Airforce Imagery technician / Deux pilotes des Forces canadiennes montent à bord de CF-188 Hornets pendant l’exercice Cougar South à la United States Naval Air Station Joint Reserve Base à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le 13 mars 2023 – Photo prise par le Cpl Brock Curtis, technicien en imagerie de l’Aviation royale du Canada.

Several Royal Canadian Air Force (RCAF) tactical fighter squadrons and support units are participating in a major exercise at Naval Air Station Joint Reserve Base (NAS JRB) New Orleans, Louisiana until late April.

Exercise Cougar South runs from mid-March until April 24. Personnel from 3 Wing, Bagotville, Quebec; 4 Wing, Cold Lake, Alberta; 8 Wing, Trenton, Ontario; and 17 Wing, Winnipeg, Manitoba are participating in training that covers the full spectrum of tactical employment of the CF-18 Hornet. This includes scenario-based missions; air combat tactics; close air support training; air-to-air refueling training; and employment of precision-guided munitions.

This high-tempo, large-scale exercise is intended to increase the RCAF’s fighter force readiness and maintain tactical fighter interoperability between the RCAF, the United States Air Force and the United States Marine Corps. This training is essential, particularly during periods where the weather can limit training in Canada.

====

Plusieurs escadrons d’appui tactique et unités de soutien de l’Aviation royale canadienne (FAC) participent à un exercice majeur à la Naval Air Station Joint Reserve Base (NAS JRB), à La Nouvelle‑Orléans, en Louisiane, jusqu’à la fin du mois d’avril.

L’exercice Cougar South se déroule de la mi‑mars au 24 avril. Le personnel de la 3e Escadre Bagotville (Québec), de la 4e Escadre Cold Lake (Alberta), de la 8e Escadre Trenton (Ontario) et de la 17e Escadre Winnipeg (Manitoba) participe à cet entraînement qui couvre le spectre complet de l’emploi tactique des chasseurs CF-18 Hornet. Cela comprend des missions basées sur des scénarios, des tactiques de combat aérien, une formation à l’appui aérien rapproché, une formation au ravitaillement en vol, et l’utilisation de munitions à guidage de précision.

Cet exercice de grande envergure et à rythme élevé vise à améliorer la disponibilité opérationnelle de la force de chasse de l’ARC et à maintenir l’interopérabilité des avions d’appui tactique entre l’ARC, les Forces aériennes des États‑Unis et les United States Marine Corps. Cette instruction est essentielle, particulièrement pendant les périodes où les conditions météorologiques peuvent limiter l’entraînement au Canada.