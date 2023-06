Update: Search for missing Royal Canadian Air Force members involved in helicopter crash near Petawawa concludes

Updated on June 21st, 2023

The two missing air crew members from the Royal Canadian Air Force (RCAF) CH-147F Chinook that crashed in the Ottawa River in the early hours of Tuesday June 20, were found last evening. Tragically, neither member survived. The names of the deceased individuals are not being released at the request of their families.

The two members were amongst a total crew of four who were on the 450 Tactical Helicopter Squadron aircraft at the time of the accident. The other two members of the crew were found by Garrison Petawawa firefighters earlier and taken to hospital in Pembroke with minor injuries shortly after the crash. Both have since been released and are being monitored by Canadian Armed Forces medical personnel. The full range of support is being provided to the families of the two deceased members, the two surviving air crew members and their families, and to the members of 450 Squadron and Garrison Petawawa at this difficult time.

The RCAF’s Directorate of Flight Safety is conducting an investigation into the accident to determine the cause.

Les deux membres d’équipage du CH-147F Chinook de l’Aviation royale canadienne (ARC) qui s’est écrasé dans la rivière des Outaouais au petit matin du mardi 20 juin ont été retrouvés hier soir. Malheureusement, ni l’un ni l’autre n’a survécu. Le nom des deux individus qui ont perdu la vie dans l’écrasement n’a pas été communiqué, à la demande de leur famille.

Les deux membres faisaient partie d’un équipage de quatre personnes qui se trouvaient à bord de l’aéronef du 450e Escadron tactique d’hélicoptères au moment de l’accident. Les deux autres membres de l’équipage ont été retrouvés par les pompiers de la Garnison de Petawawa plus tôt, et ils ont été emmenés peu après l’accident à l’hôpital de Pembroke. Ils ont subi de légères blessures. Ils ont depuis quitté l’hôpital, et le personnel médical des Forces armées canadiennes assure le suivi. Tout le soutien possible est fourni aux familles des deux membres qui ont perdu la vie, aux deux membres d’équipage qui ont survécu et à leurs familles, et aux membres du 450e Escadron et de la Garnison de Petawawa.

La Direction de la sécurité des vols de l’ARC mène une enquête afin de déterminer la cause de l’accident.

Original story, posted on June 20th, 2023

The Royal Canadian Air Force is currently involved in a search for two missing members of 450 Tactical Helicopter Squadron following the crash of a CH-147F Chinook in the Ottawa River near Garrison Petawawa, Ontario during a training flight in the early morning of Tuesday, June 20, 2023.

The missing crew are amongst a total crew of four who were on the helicopter at the time of the accident. Two other members of the crew were found by first responders and taken to hospital in Pembroke.

As of Tuesday morning the search is being supported by approximately 50 CAF members on shore and on water, an Ontario Provincial Police marine unit, Petawawa and Pembroke Fire Departments and search and rescue aircraft from the RCAF’s 424 Transport and Rescue Squadron to include a Griffon SAR helicopter and Hercules aircraft. A 427 Special Operations Aviation Squadron Griffon is also involved.

Boaters in the area are being asked to remain clear of the shores near Garrison Petawawa to aid search efforts, avoid potentially hazardous materials from the aircraft and to ensure integrity of the crash scene to enable an RCAF Flight Safety Investigation at a later time.

Our thoughts are with the crew of the helicopter, their families and all the member of 450 Squadron and Garrison Petawawa at this time.

L’Aviation royale du Canada prend part actuellement à des recherches dans le but de retrouver deux membres du 450e Escadron tactique d’hélicoptères qui sont portés disparus à la suite de l’écrasement d’un CH-147F Chinook dans la rivière des Outaouais, près de la garnison Petawawa, en Ontario, dans le cadre d’un vol d’entraînement effectué tôt le matin du mardi 20 juin 2023.

Les membres qui manquent à l’appel font partie d’un équipage de quatre personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil au moment de l’accident. Les premiers intervenants ont retrouvé les deux autres membres et les ont transportés à l’hôpital de Pembroke.

Depuis mardi matin, une cinquantaine de membres des FAC sur la berge et sur la rivière mènent des recherches, de même qu’une unité maritime de la Police provinciale de l’Ontario, les services d’incendie de Petawawa et de Pembroke ainsi que des aéronefs de recherche et de sauvetage du 424e Escadron de transport et de sauvetage de l’ARC, dont un hélicoptère SAR Griffon et un avion Hercules. Un Griffon du 427e Escadron d’opérations spéciales d’aviation participe également aux efforts déployés.

Les plaisanciers de la région sont priés de ne pas s’approcher des rives près de la garnison Petawawa, afin de faciliter les recherches, d’éviter les matières potentiellement dangereuses provenant de l’aéronef et d’assurer l’intégrité de la scène de l’accident pour permettre ultérieurement une enquête sur la sécurité des vols de l’ARC.

Nos pensées accompagnent en ce moment l’équipage de l’hélicoptère, leurs familles et tous les membres du 450e Escadron et de la garnison Petawawa.