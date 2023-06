La 4e Escadre est en route vers un brillant avenir grâce à son comité consultatif des grades subalternes

Les membres du comité consultatif des grades subalternes posent pour une photo de groupe avant le début de leur réunion au mess des adjudants et sergents de la 4e Escadre. Photo prise au bâtiment 30, 4e Escadre, Cold Lake, le 1er juin 2023. Crédit photo : Caporal Alex Thornton, technicien en imagerie de L’Aviation royale du Canada.

Vous serez peut-être surpris de l’apprendre, mais le commandant de la 4e Escadre écoute ce que les aviateurs et les caporaux ont à dire!

Comment, demanderez-vous peut-être? Par l’entremise du représentant du comité consultatif des grades subalternes.

Votre chaîne de commandement peut vous dire qui est votre représentant ou vous aider à communiquer avec l’adjoint administratif de l’adjudant-chef de l’escadre, à qui vous pouvez poser n’importe quelle question, exprimer une inquiétude ou proposer une idée que vous avez afin d’apporter un changement positif!

Le comité consultatif des grades subalternes a été pensé en août 2020 et établi en octobre 2021 grâce à la conviction profonde de l’Équipe de commandement de la 4e Escadre selon laquelle l’écoute proactive des militaires subalternes est essentielle à l’amélioration de qualité de vie au travail et à l’extérieur de celui-ci, et à faire de la 4e Escadre un meilleur endroit.

Cette culture de dialogue dynamique interpelle les membres du comité consultatif des grades subalternes. « Nous avons l’occasion incroyable de défendre nos droits et de faire des Forces armées canadiennes un meilleur endroit. Je ne veux vraiment pas manquer cette occasion », mentionne la caporale Robynne Hansen, représentante du comité consultatif des grades subalternes du 410e Escadron.

Le comité rencontre une fois par mois l’adjudant-chef de la 4e Escadre (Adjuc 4 Ere) et son adjoint administratif. D’une part, les militaires bénéficient de perfectionnement professionnel et d’information qui provient des discussions avec le commandement de la 4e Escadre, les conférenciers invités et les représentants des services offerts aux militaires. D’une autre part, les militaires informent le commandement des défis importants auxquels sont confrontés les générations plus jeunes et fournissent des conseils sur la manière de les surmonter.

« Leur point de vue unique et leur franchise nous aident à intégrer des changements qui tiennent compte de leurs préoccupations. Ces rencontres peuvent être considérées comme un perfectionnement professionnel bidirectionnel. Nous offrons du mentorat et faisons la promotion des valeurs institutionnelles tout en permettant une meilleure compréhension de leurs défis », souligne l’Adjuc 4 Ere Lee Darling, au nom de l’Équipe de commandement de la 4e Escadre.

D’autres rôles importants et avantages de ce comité des grades subalternes sont, notamment, l’amélioration de l’efficacité générale des communications en collaboration avec les chaînes de commandement, l’aide apportée aux escadrons et aux unités pour s’assurer que tous les militaires sont au courant des services qui leur sont offerts et l’accès à l’information.

« En raison de leur passion pour leurs collègues militaires, nous avons été en mesure de réfléchir à des façons d’améliorer le système [de sécurité] à leur niveau et aux niveaux supérieurs », dit Christie Strazza, officière de la sécurité générale et la conférencière invitée de cette année. Selon elle, le comité est vital pour éduquer les autres et elle est convaincue que ses membres transmettront leurs connaissances aux travailleurs et aux superviseurs de la 4e Escadre d’une manière qui mobilise tout le monde. « Une base plus sécuritaire mène à moins de blessures et d’accidents, ce qui est une victoire pour moi. »

Le comité consultatif des grades subalternes est aussi une occasion pour les militaires des grades subalternes de faire la promotion de changements positifs conforment aux principes de l’éthos des Forces armées canadiennes : Digne de servir.

« Grâce à des débats productifs et un mélange d’idées et d’expériences, nous sommes en mesure de trouver des solutions efficaces aux défis actuels que les militaires pourraient vivre », mentionne la caporale Hansen. « Nous sommes aussi capables de partager des idées et de trouver des manières créatives d’améliorer le moral et la qualité de vie de notre collectivité. Par exemple, nous cherchons des façons d’améliorer l’accès aux installations de conditionnement physique dans l’espoir d’avoir un effet positif sur la santé mentale des gens ».

Pour faire partie du groupe consultatif, les membres juniors intéressés à représenter leur unité peuvent soumettre leur candidature à l’adjudant-chef d’unité/d’escadron, via leur chaine de commandement habituelle. Les candidatures approuvées seront considérées par le bureau de l’Adjudant-chef de l’Escadre.

Le succès de la mise en œuvre de ce modèle de mentorat interactif entre les grades subalternes et supérieurs ouvre la voie à la création d’un groupe de leaders de la 4e Escadre efficaces, intelligents sur le plan émotionnel et positifs à tous les niveaux. « Il s’agit d’un groupe de militaires brillants et novateurs qui se soucient énormément de leur métier. Ils représentent l’avenir de l’Aviation royale canadienne, et l’avenir est prometteur », a conclu l’adjudant-chef de l’escadre Lee Darling.

Les commentaires sont les bienvenus par l’entremise de votre représentant du comité consultatif des grades subalternes, la Boîte à suggestions de la 4e Escadre sur la page d’accueil, ou de l’adjoint administratif de l’adjudant-chef de l’escadre.