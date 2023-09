La saison de passation des pouvoirs se termine à la 4e Escadre Cold Lake

Le 5 juillet 2023, le Lieutenant-colonel F. Dubeau (au centre) préside la cérémonie de changement de nomination du 4e Escadron de soutien de mission (4 Esc Sout Msn), au cours de laquelle l’Adjudant-chef D. Gullacher (à gauche) succède à l’Adjudant-chef D. Marlow (à droite) en tant qu’Adjudant-chef du 4 Esc Sout Msn à la BFC Cold Lake, Alberta. Crédit photo : Caporal R. Mitchell, technicien en imagerie de la 4e Escadre

Le 17 août 2023, la saison des passations de commandement et des changements de nomination de la 4e Escadre s’est conclue à la Base des Forces canadiennes Cold Lake, à Cold Lake, en Alberta.

Depuis le début des premières cérémonies, le 5 juillet 2023, le Colonel David Turenne, commandant de la 4e Escadre, a présidé sept changements de commandement et huit changements de nomination, y compris le changement de nomination de l’adjudant-chef de la 4e Escadre et de la base, le 13 juillet 2023.

« Nos équipes de commandement ont connu un roulement important cet été, » dit Col Turenne. « Je souhaite profiter de l’occasion pour remercier nos leaders sortants pour leur dévouement et leur travail acharné, et souhaiter la bienvenue à toutes les équipes de commandement nouvellement nommées au sein de l’Équipe de la Défense de la 4e Escadre et de la communauté de Cold Lake. Je me réjouis de travailler avec l’ensemble de l’Équipe de la Défense de la 4e Escadre, de donner à chacun les moyens de se développer en tant qu’individu et professionnel, afin de continuer à remplir efficacement la mission de la 4e Escadre au Canada et à l’étranger. »

« Les communautés du Lakeland et de la Base des Forces canadiennes Cold Lake m’ont immédiatement accueilli et m’ont fait sentir chez moi dès que j’ai posé pied dans la “ville des chasseurs” de l’Alberta, alors que je me lance dans l’aventure de mon nouveau rôle, » explique nouveau Adjudant-chef Dipen Mistry, Adjudant-chef de l’escadre et de la base, 4e Escadre et BFC Cold Lake.

« Je suis honoré de faire partie d’une communauté aussi dynamique, et d’avoir l’opportunité et la responsabilité de vous servir, membres de l’Équipe de la Défense de la 4e Escadre ; vous êtes au cœur de la réussite de la mission de la 4e Escadre, qui est de fournir des forces aptes au combat pour les missions nationales et internationales au nom de la Force aérienne du Canada. »

Les commandants d’unité et les sous-officiers supérieurs sont des leaders essentiels à la réalisation de la mission de l’escadre au nom de l’Aviation royale du Canada (ARC), qui comprend trois escadrons d’entraînement et huit unités à Cold Lake, ainsi qu’un détachement à Bagotville, Québec.

« Cet été, les escadrons de la 4e Escadre Cold Lake ont connu des changements de leadership importants. La communauté de Cold Lake est extrêmement fière des forces armées qui servent notre pays et nous souhaitons à tous les leaders sortants et entrants le meilleur pour l’avenir, » déclare Craig Copeland, maire de la ville de Cold Lake.